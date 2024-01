Krievu miljardieris Ribolovļevs apsver iespēju pārdot "Monaco" futbola klubu

Ribolovļevs kopš 2011. gada ir "Monaco" vairākuma akciju īpašnieks.

Ribolovļeva ģimenes biroja pārstāvis apstiprināja laikraksta "Les Echos" ziņoto informāciju, ka Ribolovļevs ir gatavs pārdot klubu un ir pilnvarojis "The Raine Group" strādāt pie kluba akciju pilnīgas vai daļējas pārdošanas projekta.

""Monaco" vairākuma akcionārs ir nolēmis sākt procesu, lai izpētītu stratēģiskās alternatīvas savai kluba akciju daļai," e-pastā ziņu aģentūrai "The Associated Press" paziņoja biroja pārstāvis. "Vairākuma akcionārs šajā jautājumā ir piesaistījis "The Raine Group" kā ekskluzīvu finanšu konsultantu."

"Monaco" ir viens no veiksmīgākajiem Francijas virslīgas klubiem. Monako komanda ir izcīnījusi astoņus Francijas čempiona titulus, kā arī piecreiz ieguvusi Francijas kausu. 2004.gadā "Monaco" sasniedza Čempionu līgas finālu, ar 0:3 piekāpjoties Portugāles klubam "Porto".