Pasaules kausa spīdeklis Artūrs Žagars komentējis savas izredzes palīdzēt Latvijas izlasei olimpisko spēļu kvalifikācijā

Žagars pēc veiksmīga Pasaules kausa finālturnīra Latvijas izlases rindās noslēdza trīs gadu vienošanos ar Stambulas "Fenerbahce", taču oktobra vidū Viļņas "Wolves" komandā, kurai šosezon tika izīrēts, pārrāva kreisās kājas ceļgala iekšējās sānu saites. 23 gadus vecajam basketbolistam apmēram nedēļu pēc savainojuma Stambulā tika veikta operācija un neilgi pēc tam viņš arī Turcijā uzsāka rehabilitāciju.

"Pirmais mēnesis pagāja turpat slimnīcā. Strādāju ar dakteri, ar fizioterapeitu. Tagad jau esmu atgriezies sporta zālē kopā ar komandas biedriem un treneriem. Daudz strādāju svaros un turpinu to pašu rehabilitācijas procesu celim. Nu jau ir daudz intensīvāk. Esmu sācis taisīt pietupienus, pamazām uz kājas lieku lielāku slodzi," skaidroja basketbolists.

Viņš atklāja, ka pēc traumas gūšanas vēl ilgi nezinājis to, cik nopietns ir savainojums, un patiesā aina atklājusies tikai operācijas laikā.

"Svarīgākais, ka galvenā ceļgala krusteniskā saite ir vesela, citādi varētu nākties izlaist pat gadu. Saplīsa iekšējā sānu saite. Kad pēc operācijas slimnīcā pamodos un man to izstāstīja, biju tiešām priecīgs, jo šāda atlabšana varētu būt daudz ātrāka," viņš norādīja.

Tāpat basketbolists skaidroja, ka šobrīd nav skaidrības par to, kad varēs atgriezties laukumā, taču pirms Parīzes olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīra, kas norisināsies Latvijā, viņam jau vajadzētu būt ierindā.

"Vismaz pēc tā, kā viss notiek šobrīd, es teiktu, ka izredzes būt gatavam uz olimpisko kvalifikāciju ir labas. Ar kluba pārstāvjiem par šo vēl neko neesam runājuši, tāpēc šobrīd nevaru droši pateikt ne jā, ne nē. Kamēr turpinās rehabilitācija, tam ir par agru, vēl iespējami dažādi pavērsieni. Ja tas būtu atkarīgs tikai no manis, vienmēr esmu par spēlēšanu Latvijas izlasē," teica spēlētājs.

Latvijas vīriešu basketbola izlase Pasaules kausa finālturnīru noslēdza piektajā pozīcijā, un Žagars uzsvēra, ka turnīrā gūtā pieredze ļāvusi visiem valstsvienības spēlētājiem tikt pie pārliecības, kas palīdz arī klubu rindās.

"Varu teikt tikai no savas pieredzes, bet tā tiešām ir interesanta sajūta – ienāku vienā no vadošajām Eirolīgas komandām, un visi džeki šeit mani jau zina. Nevienu brīdi neveidojās izjūta, ka es līdz galam neiederētos vai man vajadzētu sevi no jauna pierādīt. Esam uzstādījuši latiņu un ar mums rēķinās," stāstīja spēlētājs.

Žagars izcēla, ka arī pirms Pasaules kausa finālturnīra bijuši vairāki piedāvājumi no klubiem un viņš teju noslēdzis vienošanos ar Polijas klubu Gdiņas "Arka", taču risks braukt uz turnīru bez līguma beigās attaisnojies.

"Ļoti daudz man palīdzēja Žanis Peiners ar Kristapu Porziņģi, ar kuriem trijatā daudz diskutējām un runājām, ko vairāk ņemt vērā, domājot par potenciālo līgumu. Beigās jau lēmumu pieņēmu kopā ar aģentu un esmu priecīgs par šo izvēli," piebilda basketbolists.

Žagars sezonas ievadā Lietuvas Basketbola līgā (LKL) Viļņas komandas rindās aizvadīja četras spēles, kurās, pavadot laukumā vidēji 22 minūtes, izcēlās ar 12 punktiem, trīs atlēkušajām bumbām un piecām rezultatīvām piespēlēm, bet ULEB Eirokausā vienā mačā bija laukumā 23 ar pusi minūtes, guva desmit punktus un četras reizes rezultatīvi piespēlēja.

Pagājušajā sezonā latvietis pārstāvēja citu Lietuvas komandu Ķēdaiņu "Nevežis", bet pirms tam viņš kopš 2017. gada bija Spānijas kluba Badalonas "Joventut" sistēmā. Daļu no 2021./2022. gada sezonas saspēles vadītājs bija Vācijas basketbola bundeslīgas komandā Braunšveigas "Lowen".