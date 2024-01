VIDEO: "Šī mums bija laba mācība," Porziņģis par zaudējumu "Thunder"

"Thunder" līgas līderi pieveica ar 127:123 (31:29, 27:32, 40:25, 29:37).

“Viņi izdarīja labu darbu, kāpināja spēles tempu, bet mēs uz to nespējām noreaģēt, lai gan ceturtajā ceturtdaļā mēs spējām atgriezties spēlē," pēc zaudējuma sacīja viens no "Celtics" līderiem Porziņģis. ""Thunder" ir jauna un talantīga komanda un viņu uzvara nebija nejaušība. Tā ir viena no augšgala komandām Rietumos un ir labi pret tādām spēlēt. Šī mums bija laba pieredze.”



Jau vēstīts, ka Porziņģis ar 34+10 bija savas komandas rezultatīvākais spēlētājs, bet Dāvis Bertāns pēc trenera lēmuma "Thunder" sastāvā laukumā nedevās.

"Šī mums bija laba mācība, lai gan teju atspēlējāmies," piebilda Porziņģis. "Neskatoties uz zaudējumu man spēle patika un no tās šo to var paņemt līdzi nākamajiem mačiem."

"Celtics" pārtrauca savu sešu uzvaru sēriju, tomēr ar 26 uzvarām 37 spēlēs ieņem pirmo vietu gan Austrumu konferencē, gan visā līgā. Tikmēr "Thunder" šī bija piektā uzvara pēc kārtas un vienība ar 23 uzvarām 32 spēlēs ieņem otro vietu Rietumu konferencē.

"Thunder" nākamo maču aizvadīs jau trešdien, kad izbraukumā tiksies ar Atlantas "Hawks", bet "Celtics" nākamā spēle būs piektdien savā laukumā pret Jūtas "Jazz" komandu.