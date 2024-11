VIDEO: mednieks Ogres novadā iemūžinājis šaušalīgu saskarsmi ar lāci. "Viņš skrēja man tieši virsū!"

"Piparu gāzes efektivitāte ir atkarīga no situācijas un uzbrukuma apstākļiem, tomēr viens no galvenajiem uzsvariem ir uz to, ka ar piparu gāzi lāci nenogalina, bet gan atbaida, tādā veidā uzlabojot sabiedrības drošību. Protams, neviens atbaidītājs nav 100% efektīvs, tomēr šis ir viens no visiedarbīgākajiem līdzekļiem, lai sevi pasargātu," skaidro redaktore.