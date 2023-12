Jau ziņots, ka Latvijas U-20 vīriešu hokeja izlase piektdien Gēteborgā pasaules čempionāta trešajā mačā piekāpās Somijai ar rezultātu 0:4 (0:2, 0:1, 0:1). Pirms tam latvieši cieta "sausos" zaudējumus Zviedrijai un Kanādai.

"Lai uzvarētu vienu no šīm komandām, mums vajadzēja paveikt varoņdarbu. To mēs neizdarījām. Viņi spēlē pieaugušo līgās, kurās mēs nespēlējam. Vēlams būtu mācīties no svešām kļūdām, taču mēs pat nemācāmies no savējām, ja turpinām spēlēt junioru hokeju ar noraidījumiem m un pazaudētām ripām," sarunā ar žurnālistiem stāstīja Ābols.

"Spēlējām ar trīs augsta līmeņa komandām. Vienalga, ko kurš uzskata, taču esam tālu no šīm komandām. Tā ir realitāte. Tas, ka nespēlējam labi - piekrītu," turpināja Ābols.

Tikmēr Latvijas U-20 izlases uzbrucējs Rodžers Bukarts atzina, ka komanda labi iesākusi spēli, taču pietrūka veiksmes, lai realizētu momentus. Pēc tam, kad pretiniekiem bija vairāk iespēju spēlēt vairākumā, izpaudās lielāks Somijas izlases pārākums.

"Somija ir ļoti laba izlase, hokejisti atdod labas piespēles un slido līnijās. Viduszonā bija grūti spēlēt, bet taktiskā ziņā izdarījām to, kas bija jādara," teica Bukarts.

A grupā pa sešiem punktiem divās cīņās ir Kanādai un Zviedrijai, Vācijai ir trīs punkti divās un Somijai trijās spēlēs, bet Latvija ir cietusi trīs zaudējumus un ir bez gūtiem punktiem.

Meistarsacīkstes no 26.decembra līdz 5.janvārim norisinās Gēteborgā.