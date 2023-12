“Nevis tiem, kas mīl sportu, bet tiem, kas var atļauties!” Parīzes olimpisko spēļu apmeklējums ne katram būs pa kabatai

Politiķu gaiteņos vēl tiek spriests, vai vispār civilizētām valstīm vajadzētu piedalīties sporta formā, kurā rīkotāji – Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) – atļāvusi piedalīties agresorvalstu Krievijas un Baltkrievijas it kā neitrālajiem sportistiem, tomēr cerēsim, ka vismaz uz brīdi sports no politikas tiks atdalīts un pasaule varēs baudīt lielākos sporta svētkus. Tikmēr SOK un spēļu organizatoru (Francijas Olimpiskās komitejas) virzienā tiek mesti jauni kritikas akmeņi.

Parīzes olimpisko spēļu mājaslapā jau atrodamas sacensību biļešu cenas, kas būs visu laiku dārgākās šādos sporta forumos. Gan minimālā gan maksimālā biļešu cena būs augstāka, nekā līdz šim dārgākajās spēlēs - 2012. gadā Londonā. Zemākā biļešu cena būs 24 eiro, bet augstākā sasniegs 990 eiro. Vislielākā amplitūda novērojama tieši sporta karalienes vieglatlētikas sacensībās, kur dažas priekšsacīkstes “Stade de France” stadionā gala sektoru augstākajos līmeņos būs vērojamas par 24 eiro, kamēr dažas finālsacensības labākajās vietās par 990 eiro (sliktākās vietas uz šiem fināliem pieejamas arī par 85 eiro, citas biļešu cenu kategorijas uz galvenajiem notikumiem ir 195 eiro, 385 eiro un 690 eiro).

Par šādu politiku sašutis ir Pasaules vieglatlētikas savienības prezidents Sebastjans Ko, kuram nav iebildumu par dārgāko biļešu cenu, bet gan to, ka ne katram gribētājam būs pa kabatai redzēt vieglatlētiku kopumā, kas traucēs sasniegt jauniešu auditoriju klātienē: "Mēs pieprasām līdzsvaru. Vienmēr būs augstākās cenas biļetes, bet ir svarīgi, lai mūsu stadionos būtu cilvēki, kas mīl mūsu sportu, nevis tikai tie, kas var atļauties apmeklēt olimpiskās spēles," sarunā ar britu medijiem izteicies Ko, kurš piebildis, ka Parīzes spēles būs visu laiku dārgākās ne vien līdzjutējiem, bet arī starptautiskajām federācijām.

Olimpisko spēļu rīkotāju komitejas prezidents Tonijs Estangē norādījis, ka viņu mērķis ir biļešu cenas pielīdzināt Londonas un Tokijas olimpisko spēļu (2021. gadā spēles norisinājās Covid-19 pandēmijas apstākļos, bez skatītājiem. “Viens no faktoriem, kas var izkropļot cenu uztveri, ir inflācija,” cenu līmeni skaidro rīkotājs.

Daudzus Latvijas sporta draugus noteikti varētu interesēt arī basketbola sacensības, kurām var kvalificēties arī mūsu valstsvienība. Šeit priekšsacīkšu biļešu cenas ir no 24 līdz 150 eiro, izslēgšanas spēles no 80 līdz 280 eiro, bet finālspēles no 125 līdz 980 eiro par vienu biļeti. Visai dārgs būs arī 3x3 basketbola sacensību apmeklējums, kur biļešu cenas no 24 līdz 150 eiro, līdzīgi kā pludmales volejbola priekšsacīkstēs, bet “bīča” finālmača un bronzas mača noskatīšanās klātienē izmaksās no 100 līdz 480 eiro. Diezgan līdzīgas cenas arī klasiskajā volejbolā. Tikmēr futbola sacensību priekšsacīkstēs biļetes maksās no 24 līdz 100 eiro, bet finālmačs no 80 līdz 300 eiro, tomēr der atcerēties, kas olimpiskajā futbola piedalās U-23 izlases ar sastāvā ne vairāk kā trim spēlētājiem, kas pārsniedz šo vecumu. Visai līdzīgas cenas kā futbolā būs arī uz handbola sacensībām, bet tenisa priekšsacīkstes “Roland Garros” kortos no 30 līdz 120 eiro, bet divas finālspēles no 125 līdz 420 eiro.

Ja kāda ģimene gribētu dažas dienas veltīt sporta sacensību apmeklēšanai un varbūt pat vairāk nekā vienu notikumu dienā, summa sanāk diezgan iespaidīga.

Ar visām biļešu cenām un sacensību norises vietām var iepazīties šeit:

Kopš 2023. gada februāra, kad pirmās biļetes tika laistas pārdošanā, daudz runāts, ka, ņemot vērā pašreizējo pasaules ekonomikas stāvokli, 2024. gada Parīzes olimpiskās spēles varētu būt dārgākās olimpiskās spēles daudzos aspektos.

Protesti un kritika tiek vērsta ne tikai pret biļešu cenām, bet arī pret augstajām viesnīcu cenām un dažādu nodokļu palielināšanu tūristiem. Nesen Francijas Patērētāju asociācija publicēja datus, kas liecina, ka viesnīcu cenas olimpisko spēļu norises laikā ir strauji pieaugušas. Jau rudenī viesnīcu cenas bija pieaugušas par vairāk nekā 300% un jādomā, ka tās turpinās augt, jo decembra sākumā vietām pieaugums bijis jau par 500%.

Sporta organizācijas ir aicinājušas līdzsvarot biļešu cenas, lai nodrošinātu maksimālu stadionu apmeklētību. Tajā pašā laikā tās ir aicinājušas Francijas galvaspilsētas iestādes pastiprināt kontroli un uzraudzību, lai novērstu biļešu pārpirkšanu.

Parīze gatavojas vairāk nekā 3 miljonu apmeklētāju pieplūdumam olimpisko spēļu laikā, tiek lēsts, ka uz pasākumiem tiks pārdoti vairāk nekā 7 miljoni biļešu.