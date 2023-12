VIDEO: Ābols zaudējumā zviedriem vaino daudzos noraidījumus

Latvijas hokejisti pirmajā mačā ar 0:6 (0:2, 0:2, 0:2) atzina mājinieces Zviedrijas pārākumu.

Ābols izcēla, ka spēli varētu sadalīt vairākos nogriežņos un viens no tiem ir mača ievads, kurā Latvija tika pie piecu minūšu vairākuma, kuru nespēja izmantot, lai izvirzītos vadībā.

"Negribētu būt pārāk kritisks, jo var saprast, ka tā ir pirmā spēle čempionātā pret mājiniekiem, bet tur vispār neko neizveidojām," pirmo vairākumu raksturoja Ābols.

"Principā spēli zaudējām nevienādos sastāvos. Zviedri efektīvi to realizēja. Otrajā trešdaļā, kad rezultāts bija 0:2, uzskatu, ka labi spēlējām un bija vārtu gūšanas iespējas. Tad bija neattaisnojams noraidījums, uz kuru bijām izprovocēti, un ielaidām vieglus trešos vārtus. Uzreiz pēc tam arī ceturtie," teica treneris, piebilstot, ka mača pēdējās desmit minūtes Latvijas hokejistiem bija visneveiksmīgākās.

Ābols arī nebija apmierināts ar to, kā Latvijas hokejisti darbojās mazākumā, norādot, ka hokejisti spēlējuši aizsardzībā citādāk nekā to paredzēja iespēlētā taktika. "Ir nakts, lai to mēģinātu uzlabot," viņš norādīja.

Latvijas hokejisti trešdien plkst.20.30 pēc Latvijas laika stāsies pretī Kanādai, kas turnīru sāka ar panākumu, apspēlējot Somiju ar 5:2.

"Viņiem ir jāsaprot, kur mēs esam atbraukuši, ka tas ir pasaules čempionāts. Redzējām latiņu un rītdien mūs gaida kā minimums ne vājāks pretinieks. Nevaram neko izdarīt, ja pretī ir vienkārši kāds meistarīgāks, bet varam būtu tuvu perfektam lietās, kuras varam kontrolēt, lai aizķertos mačā," skaidroja Ābols.

Piektdien Latvija spēkosies ar Somiju, bet sestdien - ar Vāciju. Četras labākās komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, bet piektajā vietā esošā komanda aizvadīs vienu spēli par palikšanu elitē.

Šogad pasaules čempionātā drīkst piedalīties 2004.gada dzimušie un jaunāki spēlētāji. Meistarsacīkstes no 26.decembra līdz 5.janvārim norisinās Gēteborgā.