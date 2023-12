Starptautiskās Olimpiskās komitejas prezidents Tomass Bahs. (Foto: AFP/Scanpix)

Bahs negrasās atkāpties no agresorvalstu sportistu pielaišanas olimpiskajām spēlēm

Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) prezidents Tomass Bahs negrasās atkāpties no idejas pielaist Krievijas un Baltkrievijas sportistus dalībai 2024.gada Parīzes olimpiskajās spēlēs, noprotams no organizācijas vadītāja teiktā Vācijas laikrakstam "Welt am Sonntag".