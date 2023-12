"Liverpool" ar zaudējumu noslēdz UEFA Eiropas līgas grupas spēles; noskaidroti pārējie izslēgšanas spēļu dalībnieki

E grupas spēlē "Liverpool" viesos ar 1:2 (1:2) piekāpās Senžilas "Royale Union".

Mājiniekus 32.minūtē vadībā izvirzīja Mohameds Amura, bet izlīdzinājumu Liverpūles klubs astoņas minūtes vēlāk panāca ar Džerela Kvonzas gūtajiem vārtiem.

Tomēr 43.minūtē pēc Amuras piespēles vārtus guva Kamerons Puertass, ļaujot mājiniekiem svinēt uzvaru un nodrošināt trešo vietu grupā, kas ļaus turpināt Eiropas kausu sezonu Eiropas Konferences līgā.

Otrā grupas spēlē Francijas "Toulouse" viesos ar 2:1 (0:0) pieveica Lincas LASK no Austrijas.

Liverpūles klubs ar sešās spēlēs izcīnītiem 12 punktiem ieņēma pirmo vietu grupā, Tulūzas klubs ar 11 punktiem ierindojās otrajā vietā, "Royale Union" sakrāja astoņus un LASK - trīs punktus.

Bez "Liverpool" savās grupās pirmās vietas ieņēma un vietu izslēgšanas turnīra spēļu otrajā kārtā nodrošināja vēl divi Anglijas klubi Braitonas un Havas "Albion" un Vesthemas "United", kā arī Prāgas "Slavia", Leverkūzenes "Bayer", Skotijas vienība Glāzgovas "Rangers", Bergāmo "Atalanta" un Spānijas "Villarreal", kas mačā par pirmo vietu grupā viesos ar 3:2 pieveica Francijas "Rennes".

Francijas klubs ar Lorensa Asinjona pūlēm guva vārtus mača kompensācijas laika 12.minūtē, trešo reizi spēlē mājiniekiem panākot neizšķirtu. Tomēr pēc video atkārtojuma noskatīšanās tika fiksēta aizmugure, un vārti netika ieskaitīti.

Tas ļāva "Villarreal" F grupā ar 13 punktiem ieņemt pirmo vietu, par punktu apsteidzot "Rennes", piecus punktus sakrāja Haifas "Maccabi" no Izraēlas, pēdējā spēlē viesos ar 2:1 pieveicot Atēnu "Panathinaikos", kas finišēja ar četriem punktiem.

Savukārt Vācijas komanda Frankfurtes pie Mainas "Eintracht" ceturtdien cieta zaudējumu Aberdīnā, bet Florences "Fiorentina" viesos spēlēja neizšķirti ar Budapeštas "Ferencvaros".

2021./2022.gada Eiropas kausa ieguvēja "Eintracht" viesos ar 0:2 (0:1) piekāpās "Aberdeen", taču iekļuva izslēgšanas turnīra spēlēs. Vārtus 41.minūtē guva Duks un 74.minūtē - Esters Soklers.

G grupā ar 16 punktiem sešās spēlēs uzvarēja Saloniku PAOK, deviņus punktus sakrāja "Eintracht", sešus - "Aberdeen" un divus - Helsinku HJK.

"Fiorentina" izbraukuma spēlē 48.minūtē nonāca zaudētājos pēc precīza Kristofera Zakariasena sitiena, bet izlīdzinājumu panāca 73.minūtē ar Lukas Ranjēri sitiena, F grupā ar 12 punktiem nodrošinot pirmo vietu un Ungārijas klubu apsteidzot par diviem punktiem. Trešā ar deviņiem punktiem bija "Genk" Beļģijas, bet ceturtā - Serbijas "Čukarički", kas punktus neguva.

No pirmās kārtas izslēgšanas spēles sāks grupās otro vietu ieņēmušās Francijas vienības "Rennes", Marseļas "Olympique" un "Toulouse", "AS Roma", Agdamas "Qarabag" no Azerbaidžānas, Prāgas "Sparta", "Freiburg" no Vācijas un Lisabonas "Sporting".

Savukārt Eiropas Konferences līgā sacensības turpinās grupās trešo vietu ieņēmušās Senžilas "Royale Union", Ženēvas "Servette", Norvēģijas "Molde", Haifas "Maccabi", Amsterdamas "Ajax", Seviljas "Real Betis", Pirejas "Olympiacos" un Austrijas vienība Grācas "Sturm".

UEFA Eiropas līgas grupu turnīrā 32 komandas bija sadalītas astoņās grupās pa četrām katrā. Divas pirmās iekļuva izslēgšanas turnīrā, pirmo vietu ieguvējām uzreiz nodrošinot vietu otrajā kārtā. Otro vietu ieguvējām pirmajā kārtā pievienosies astoņas Čempionu līgā grupās trešo vietu ieņēmušās komandas. Savukārt trešo vietu ieguvējas pārcelsies uz Eiropas Konferences līgas sacensībām, kamēr ceturto vietu ieguvējām grupās Eiropas kausu sezona ir beigusies.

Izslēgšanas turnīrs sāksies nākamā gada februāri, bet finālspēle iecerēta 22.maijā Īrijas galvaspilsētā Dublinā.

Iepriekšējā sezonā par septiņkārtēju šī turnīra uzvarētāju kļuva "Sevilla", kas finālā pēcspēles sitienu sērijā pārspēja "AS Roma".