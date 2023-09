Kurucs palīdz apspēlēt Eirolīgas klubu; Stumbrim Čempionu līgas kvalifikācijā uzvara pret Šiliņu

Mursijas vienība savā laukumā ar rezultātu 88:76 (18:13, 20:11, 23:24, 27:28) uzvarēja Vitorijas "Baskonia".

Kurucs, kurš devās laukumā starta pieciniekā, kopā spēlēja 24 minūtes un septiņas sekundes un grozā meta trīs divu punktu metienu un četrus no astoņiem soda metieniem. Viņš arī atzīmējās statistikā ar vienu atlēkušo bumbu, divām rezultatīvām piespēlēm, kļūdu, pārtvertu piespēli, četrām piezīmēm, četriem izprovocētiem sodiem, sakrāja labāko +/- rādītāju komandā (+19), noslēdzot maču ar efektivitātes koeficientu seši.

Uzvarētāju rindās rezultatīvākie ar 17 punktiem bija Dilans Eniss un Dastins Sleva, kamēr Vitorijas komandu no zaudējuma neglāba Markus Hovarda 23 gūtie punkti.

Piektdien otrās kārtas mačus aizvadīs Anžeja Pasečņika pārstāvētā "Palencia" un Manrezas "Baxi" ar Mārci Šteinbergu.

Iepriekšējā sezonā par Spānijas čempionu kļuva "Barcelona", kas finālsērijā ar 3-0 uzvarēja Madrides "Real".

Tikmēr Roberts Stumbris FIBA Čempionu līgas kvalifikācijas mačā izcēlās ar 17 punktiem un palīdzēja Hertogenbosas "Heroes Den Bosch" iekļūt nākamajā kārtā.

"Heroes Den Bosch" mājas spēlē ar rezultātu 96:84 (23:20, 30:21, 20:23, 23:20) uzvarēja Vācijas vienību "Gottingen", kuras rindās spēlē Kārlis Šiliņš.

Stumbris laukumā devās starta pieciniekā un spēlēja 32 minūtes un sešas sekundes, kuru laikā grozā meta piecus no sešiem divu punktu metieniem, divus no pieciem tālmetieniem un vienu no trijiem soda metieniem. Viņš arī atzīmējās statistikā ar sešām atlēkušajām bumbām, piecām rezultatīvām piespēlēm, divām kļūdām, vienu pārtvertu piespēli, vienu bloķētu metienu un +/- rādītāju +9, noslēdzot maču ar efektivitātes koeficientu 22.

Latvietis un Ostins Praiss ar 17 punktiem bija rezultatīvākie laukuma saimnieku spēlētāji.

Tikmēr "Gottingen" rindās Šiliņš, pavadot laukumā 23 minūtes un deviņas sekundes, realizēja trīs no četriem divu punktu metieniem un vienu no diviem tālmetieniem un guva deviņus punktus. Viņš tika pie divām bumbām zem groziem, vienas rezultatīvas piespēles, piecām piezīmēm, divām kļūdām un sakrāja efektivitātes koeficientu astoņi.

Otrajā kvalifikācijas kārtā jeb pusfinālā Hertogenbosas komanda stāsies pretī Itālijas klubam Brindizi "Happy Casa". Pamatturnīra sasniegšanai jāuzvar trīs spēlēs un šīs kvalifikācijas grupas uzvarētāja pamatturnīrā spēkosies ar "VEF Rīga", Jāņa Timmas pārstāvēto Stambulas "Dariššafaka" un Spānijas vienību Tenerifes "Lenovo".

Pagājušajā sezonā Vācijas komanda Bonnas "Telekom", kas finālā ar 77:70 uzvarēja Mareka Mejera pārstāvēto Jeruzalemes "Hapoel", bet "VEF Rīga" nepārvarēja pirmo posmu, ieņemot pēdējo vietu apakšgrupā.