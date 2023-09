Simtiem eiro dārgas biļetes Manilā, līmeni augstāk basketbolā un zemāk organizācijas ziņā

“Esam nokļuvuši līmenī zemāk organzācijas ziņā,” bija Latvijas izlases trenera Lukas Banki vārdi par pirmajiem iespaidiem Manilā. Protams, arī Filipīnās ir gana labi apstākļi, lai komandai par blakus lietām nebūtu jāuztraucas. Tomēr komandas personālam visu jautājumu atrisināšanai laiks būs vajadzīgs lielāks, tāpat gana daudz dažādu dīvainību ir arī ārpus komandu burbuļa. Pirms turnīra tika solīts, ka izšķirošās spēles notiks lielākajā Filipīnu arēnā ar 55 tūkstošiem skatītāju vietu, taču neilgi pirms turnīra sākuma no šīs ieceres nācās atteikties. Izrādījās, ka Manilā valdošā satiksmes haosa dēļ turp nav iespējams normāli aizgādāt ne komandas, ne skatītājus. Tā kā par Manilas satiksmes problēmām rīkotāji nebūtu zinājuši pirms gada vai diviem... Visticamāk, arī biļešu tirdzniecība nevedās tik raiti, lai par katru cenu spēles sarīkotu gigantiskajā arēnā.

Biļetes maksā simtiem eiro

Latvijas 6. spēlētājs būs arī Manilā. Cik daudz latviešu pārcēlušies no Džakartas uz Manilu, cik pēdējā brīdī piebraukuši no Latvijas, varēs apjaust tikai spēles laikā. Šķiet, ka kopējais fanu skaits būs reizes desmit mazāks nekā pirmajos divos turnīra posmos. Kopīgam vienojošam atbalstam nepieciešamās bungas uz Filipīnām atceļoja kopā ar komandu. Līdz šim Manilā lielākais izaicinājums bijis biļešu iegāde. Arī šajā komponentē, salīdzinot ar Džakartu, viss ir sarežģītāk. Internetā biļetes iegādāties var tikai, izveidojot īpašu kontu. Taču arī tad, lielākoties maksājumi ar Latvijā izdotajām banku kartēm nav veiksmīgi. Situācija diezgan absurda, tāpēc biļetes jāpērk tirdzniecības vietās pie arēnas un blakus esošajā lielveikalā. Tur var norēķināties skaidrā naudā, taču turpat blakus esošie bankomāti vietējos peso neizsniedz vairāk kā pietiekams biļetei kādā no zemākajām kategorijām. Cerot uz Latvijas fanu pieplūdumu, filipīniešu pie biļešu kasēm izveidojuši speciālu Latvijas līdzjutēju līniju, kura gan pagaidām ir praktiski tukša. Organizatori esot sarūpējuši Latvijas izlases līdzjutējiem 1000 biļetes ceturtajā kategorijā. Salīdzinoši tas būtu kaut kur “Arēna Rīga” otrajā stāvā. Latvijas – Vācijas izlašu spēlē šīs vietas tiek tirgotas par 130 eiro. Par nesamērīgi dārgajām biļešu cenām TV3 sižetā norādīja arī viens no Latvijas izlases līderiem Dāvis Bertāns. Turpinot ielūkoties ceturtdienas spēles cenās, – vietas centrālajos sektoros pirmajā līmenī maksā aptuveni 450 eiro, iepretim laukuma stūriem 315 eiro, aiz groza ap 240 eiro. Tikai biļešu izdevumi uz nākamajām spēlēm var izrādīties lielāki nekā nokļūšana Filipīnās.

Rinda latviešiem. (Foto: Aculiecinieku foto)

Nevarētu teikt, ka pie šādām biļešu cenām interese par spēlēm Manilā būtu liela. Lai kā filipīnieši mīlētu basketbolu un juktu prātā par NBA zvaigznēm, šādas cenas ir paceļamas retajam. Lietuvas un Serbijas spēlē ceturtdaļfinālā tribīnes bija pustukšas un līdzjutēji no augšējiem stāviem esot pat sūtīti lejā, lai radītu piepildītu tribīņu iespaidu. Tiesa, pirms spēles apsardze strikti vēroja, lai skatītāji ieņemtu vietas biļetei atbilstošajos sektoros. Tas varētu radīt problēmas 6. spēlētājam būt vienkopus, taču šīs problēmas risināšanā latviešiem izdoma nekad nav trūkusi.

54 Foto Skaistākie mirkļi un patiesas emocijas: Latvijas basketbola izlase Pasaules kausā 2023 +50 Skatīties vairāk

Līmeni augstāks basketbols

Pasaules kausa ceturtdaļfināls. Astoņas labākās komandas. Ar to vien pietiek, lai varētu runāt par līmeni augstāku basketbolu nekā tas bija Džakartā. Nenoniecinot Latvijas izlases četrus uzvarētos pretiniekus, kopumā pirmajos divos posmos augstāko lidojumu tur demonstrēja Kanādas izlase. Nav šaubu, pat neraugoties uz zaudējumu lietuviešiem, vēl augstākas lidojumu līnijas jāmeklē ASV izlasē. Kā rindā nākamie varētu būt tieši Vācija, ko uzsvēris arī Banki – tā ir komanda, kas atbraukusi pēc titula. No līdzjutēju puses raugoties, Vācija neskan tik draudīgi kā jau uzvarētās Francija vai Spānija, tā neskan tik draudīgi kā Lietuva vai Serbija. Tomēr Vācijas basketbols gan jaunatnes, gan valstsvienības līmenī ir uz viļņa. Šodien Latvijas izlasei pretī būs teicami nokomplektēta komanda ar četriem NBA spēlētājiem, lieliskām fiziskajām dotībām, līderiem un sabalansētu komandas spēli. Šajā Pasaules kausā vācieši ir bez zaudējumiem. Pērn Eiropas čempionāta pusfinālā tikai par pāris punktu tiesu pret spāņiem apstājušies. Jaudīgākais pretinieks, kāds bijis pēc spēles pret Kanādu. Ja liekam Vācijas un Latvijas statistiku vienu pret otru, tad pirmajā sešiniekā abas komandas ir gan rezultatīvajās piespēlēs, gan metienu precizitātē no spēles, gan tālmetienos. Tas sola super basketbolu!

Latvijas basketbola izlase noteikti ir lielākais pārsteigums šajā Pasaules kausā. (Foto: EPA/Scanpix)

Divas uzvaras par Vāciju kā jaunas ēras sākums

Latvijas un Vācijas izlases līdz šim tikušās piecas reizes oficiālās spēlēs un sešās pārbaudes spēlēs. Tikai divas reizes uzvara bija mūsu pusē, taču abas reizes tas notika oficiālās spēlēs un abas reizes kļuva par būtisku pavērsiena punktu Latvijas basketbolā.

1996. gada novembrī Latvijas izlase ar 98:76 vāciešus sakāva pārpildītā Sporta pilī, Krišjāņa Barona ielā, nodrošinot ceļazīmi uz 1997. gada Eiropas čempionātu. Iepriekšējo finālturnīru visa basketbola sabiedrība tiešā un pārnestā nozīmē bija noplītējusi, vietējo čempionātu bija papostījusi banku krīze. Tobrīd dzīvi bija tikai jaunie “broči” un Valda Valtera idejas. Ar tām, pie izlases apvienojot gandrīz visus labākos tā laika trenerus, tika izcīnīta tik svarīgā uzvara. Faktiski, jaunas atmodas sākums Latvijas basketbolā.

2009. gada septembrī Eiropas čempionātā Gdaņskā Latvijas izlase pārspēja Vāciju ar 68:62. Dzīvē tas faktiski bija zaudējums, pašiem īsti netiekot skaidrībā ar nepieciešamo (astoņi vai deviņi) punktu starpību. “Tagad vai nekad” komandas sadzīves ainiņu aizkulišu atvēršana un sekojušie skandāli pavilka svītru zem vienas Latvijas izlases paaudzes. Tika dota iespēja nākamajai, ko atkal varam saukt par sava veida atmodas laiku, citādāku attieksmi no spēlētāju un līdzjutēju puses. Tai paaudzei, kuras pārstāvji ir brāļi Bertāni, Jānis Strēlnieks, Jānis Timma.

Šoreiz ir trešā iespēja pārspēt Vāciju. Tas būtu atkal pavisam jauns pavērsiena punkts Latvijas izlasei, piešķirot tai pavisam citu statusu. Pasaules elites komandas statusu.