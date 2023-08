Latvijas dambretisti izcīna vēl deviņas medaļas Eiropas jauniešu čempionātā 100 lauciņu dambretē

Otrdien, 8.augustā norisinājās sacensības ar ātrās dambretes (rapid) laika kontroli. Latviju pārstāvēja sešdesmit pieci mūsu jaunie dambretisti, kuri startēja visās vecuma grupās. Mūsējie cīnījās ļoti atzīstami un izcīnīja deviņas medaļas, no tām divas zelta, četras sudraba un trīs bronzas godalgas.

U10 vecuma meiteņu grupā startēja divdesmit piecas dambretistes, no tām desmit jaunās spēlētājas no Latvijas. Mūsu jaunā spēlētāja Varvara Ivanova ar sešpadsmit punktiem izcīnīja otro vietu, bet Anna Ļebedinska ar divpadsmit punktiem trešo vietu un bronzas godalgu.

U10 vecuma zēnu grupā startēja divdesmit deviņi jaunie dambretisti, tai skaitā četrpadsmit spēlētāji no Latvijas. Mūsu jaunais spēlētājs Artemijs Bogdanovs ar trīspadsmit iegūtajiem punktiem izcīnīja trešo vietu un bronzas godalgu.

U13 vecuma meiteņu grupā startēja divdesmit piecas dambretistes, no tām septiņas jaunās spēlētājas no Latvijas. Mūsu jaunā dambretiste Milana Fideline ieguva četrpadsmit punktus, izcīnot otro vietu un sudraba medaļu.

Iļja Trasko (foto: Latvijas Dambretes federācija)

U13 vecuma zēnu grupā startēja četrdesmit divi jaunie dambretisti, tai skaitā trīspadsmit spēlētāji no Latvijas. Mūsu spēlētājs Iļja Trasko, iegūstot piecpadsmit punktus, izcīnīja čempiona titulu un zelta medaļu, Ernests Kalniņš ar trīspadsmit punktiem ierindojās trešajā vietā un saņems bronzas godalgu.

U16 vecuma meiteņu grupā startēja trīsdesmit piecas dambretistes, no tām piecas jaunās spēlētājas no Latvijas. Mūsu dambretiste Alisa Orlova ieguva trīspadsmit punktus, izcīnot otro vietu un sudraba medaļu.

U16 vecuma zēnu grupā startēja divdesmit deviņi jaunie dambretisti, tai skaitā septiņi spēlētāji no Latvijas. Mūsu favorīts Pēteris Kripans izcīnīja Eiropas čempiona titulu un zelta medaļu, iegūstot četrpadsmit punktus.

U19 vecuma grupā juniorēm startēja piecpadsmit dambretistes, no tām piecas spēlētājas no Latvijas. Labāko rezultātu no mūsu spēlētājām sasniedza Jelizaveta Zaharova, kura izcīnīja astoņus punktus un desmito vietu.

U19 vecuma grupā junioriem startēja divdesmit pieci jaunie dambretisti, tai skaitā četri spēlētāji no Latvijas. Ļoti sekmīgu rezultātu uzrādīja mūsu spēlētājs Reinis Štāls, kurš, iegūstot divpadsmit punktus, izcīnīja otro vietu.

Trešdien Eiropas jauniešu čempionāts turpināsies ar sacensībām ātrspēlē, kurās arī ceram uz Latvijas jauno dambretistu panākumiem.

Visi sacensību rezultāti un plašāka informācija ir pieejami Eiropas čempionāta mājaslapā https://eyc2023.org un LDF mājaslapā: http://dambrete.lv/lv/jaunumi/339

Latvijas Dambretes federācija (LDF) regulāri organizē Latvijas mēroga sacensības jauniešiem un pieaugušajiem, nodrošina nozīmīgu starptautisko turnīru organizēšanu Latvijā, kā arī veicina Latvijas sportistu līdzdalību Eiropas un pasaules čempionātos, kā arī starptautiskajos turnīros ārvalstīs. LDF dibināta 1993. gadā, un ir lielākā dambretes sporta veida organizācija Latvijā. Vairāk par dambretes notikumiem ar Latvijas sportistu piedalīšanos iespējams uzzināt LDF mājas lapā www.dambrete.lv