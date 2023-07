Latvijas sieviešu 3x3 komanda iekļūst Sieviešu sērijas ceturtdaļfinālā

Ar 16. numuru izsētā Latvijas komanda - debitante Anete Šteinberga, kā arī Aleksa Gulbe, Ketija Vihmane un Marta Leimane - D apakšgrupas pirmajā spēlē ar 14:11 pārspēja Ķīnas komandu "Sc.Yuanda" (4.).

Šteinberga izcēlās ar sešiem punktiem un septiņām atlēkušajām bumbām, Vihmane pievienoja 4+3, Gulbe - 3+4 un divus bloķētus metienus, bet Leimane guva vienu punktu.

Otrajā mačā latvietes tikās ar trijatā spēlējošo Japānas izlasi (5.) un uzvarēja ar rezultātu 17:12.

Gulbe guva septiņus punktus un pievienoja četras bumbas zem groza, Šteinbergai bija seši punkti, Vihmanei trīs un Leimanei - viens.

Ceturtdaļfinālā iekļuva visu četru apakšgrupu divas labākās komandas. Izslēgšanas turnīrs piektdien sāksies no plkst.14.15 un pirmajā kārtā Latvijas izlase tiksies ar Ungārijas komandu "Gyor" (7.).

Pirms tam Latvijas četrotne pārvarēja kvalifikāciju, kurā uzvarēja ar 21:10 Šveici (11.) un ar 15:14 Ukrainu (12.).

Sieviešu sērijas turnīros dalībnieces cīnās par balvu fondu - 35 000 ASV dolāru, naudas prēmijas saņemot sešu pirmo vietu ieguvējām, kā arī FIBA reitinga punktiem, kam būs liela nozīme dalot ceļazīmes uz Parīzes olimpiskajām spēlēm un olimpiskajiem kvalifikācijas turnīriem. Latvijas sieviešu komanda FIBA nāciju rangā pašlaik ieņem vien 38. vietu. Uz olimpisko kvalifikāciju tiks 20 labākās komandas no tām, kuras nebūs jau kvalificējušās olimpiskajām spēlēm (turklāt ne vairāk kā 10 no viena kontinenta). Eiropā Latvija pagaidām ir 18. pozīcijā. Sagaidāms, ka Parīzes olimpisko spēļu rīkotājas francūzietes spēs sacensībām kvalificēties pēc ranga, līdz ar to Eiropas uz pamatotu dalību kvalifikācijas turnīrā var pretendēt arī Eiropas 11. spēcīgākā komanda pēc ranga.

Parīzes olimpiskajām spēlēm ir paredzēti vēl divi kvalifikācijas turnīri, kuros mūsu dāmas nevar tikt pie iespējas kvalificēties, kamēr vīriešu komanda pēc ranga ir praktiski nodrošinājusi dalību visus trijos (ja tas būs nepieciešams).

Sieviešu sērija ir līdzīgas sacensības vīriešu Pasaules tūrei. Tikai atšķirībā no kungu sacensībām dāmām vairumu komandu atbalsta basketbola federācijas, un tikai dažas ir komerckomandas.

Latvijas sieviešu izlase FIBA Sieviešu sērijā debitēja 2022. gadā, kad dažādos sastāvos tika startēts turnīros Francijas pilsētās Puatjē (11. vieta) un Bordo (8. vieta), kā arī Rumānijas galvaspilsētā Bukarestē (8. vieta) un Kanādas pilsētā Monreālā (10. vieta). Trijos turnīros Latviju pārstāvēja Paula Strautmane un Paula Mauriņa, divos - Aleksa Gulbe, Anda Kuzmina un Anita Miķelsone, vienā - Aija Jurjāne, Paula Pētersone, Ilze Jākobsone un Marta Miščenko.