Ir iznākusi dokumentālā filma par MMA cīkstoni Čizovu: "All In - Chizov’s story"

Dokumentālā filma "All In - Chizov’s story" ir par 25 gadus vecā Latvijas cīkstoņa Aleksandra Čizova ceļu līdz sportiskajām virsotnēm. Tajā sniegts ieskats par Čizova pirmajiem soļiem sporta, kas rezultējušies ar nonākšanu Eiropas MMA elitē. Sportista garoza ne vienmēr ir tā saldākā, tāpēc ar filmas palīdzību iespējams uzzināt arī par tumšākajiem brīžiem Aleksandra dzīves laikā, no kuriem, pēc paša vārdiem, viņš ir guvis neatsveramu pieredzi nākotnē.

Aleksandrs Čizovs dzimis 1998. gadā un savu bērnību pavadījis Olainē. Laiks savā dzimtajā pusē plaši attainots arī dokumentālajā filmā "All In - Chizov’s story", bet vēl spilgtāk būs iespējams uzzināt nozīmīgo tēva lomu Čizova gūtajos panākumos MMA ringā. Tieši viņa pamudināts, Čizovs sāka nodarboties ar sportu 12 gadu vecumā. Vakaru pirms pirmā boksa treniņa Aleksandrs kopā ar tēvu skatījies "Rokija" filmas un tās pamudinājušas viņu interesēties par cīņas mākslu. Vispirms kļuvis par čempionu boksā, tālākie ceļi veduši MMA ringā, bet viņa panākumos blakus bijis tēvs, kurš bijis viens no nozīmīgākajiem atbalstītājiem.

Aiz jebkura veiksmīga sportista stāv ne tikai ģimene, bet arī nozīmīgākie laika biedri un pirmie treneri. Filmā "All In - Chizov’s story" savās pārdomās par Aleksandra Čizova dzīves gājumu snieguši gan viens no viņa treneriem, gan arī tuvākie draugi un cīņu biedri. Viņi visi bijuši kā nozīmīgs atbalsts Aleksandram gan priecīgos, gan ne tik sajūsmas pilnos brīžos.

Dokumentālā filma par Čizovu, kurš nesen pievienojies vienai no MMA prestižākajām līgām, "Professional Fighters League", ļauj ielūkoties sportista ikdienas aizkulisēs. Uzturs, dienas plāns, treniņi un disciplīna - dažas no lietām, kuras raksturo katru veiksmīgu sportistu. To var attiecināt arī uz Čizovu, kurš, īpaši jau pirms gaidāmām cīņām, ievēro striktu režīmu. Filmas laikā iespējams novērot, kā ir būt profesionālam sportistam MMA vidē. Filmas veidotāji pat sekojoši līdz sportista ikdienas treniņiem, dodot padziļinātāku ieskatu, kā trenējas augstākā līmeņa jauktās cīņas mākslas meistari.

Pats Aleksandrs saka, ka cer uz to, ka šī filma un viņa stāsts iedvesmos jaunos sportistus, un ne tikai sportistus - cīnieties, nepadoties un dzīties pakaļ saviem sapņiem, lai arī cik nesasniedzami tie šķistu.

Filmas Režisors Jānis Jaunzems uzsver, ka šī filma nav tikai par sportu vai tikai par cīņām un MMA. Šī filma ir par ģimeni un par to cik svarīga ir ģimene katra cilvēka dzīvē. Un par to, ka mūsu kļūdas nav tas, kas mūs definē - mūs definē tas kā mēs tiekam pāri šķēršļiem. Nav tik svarīgi cik stipri tu vari iesist, bet gan cik stipru sitienu tu vari uzņemt un turpināt iet uz priekšu.

Čizovs publiski nav slēpis, ka viņa mērķis ir kādu dienu nonākt pasaules prestižākās, UFC organizācijas paspārnē. Savas karjeras laikā līdz šim aizvadītajās 11 cīņās viņš izcīnījis desmit uzvaras. Par vismaz divām no spilgtākajām uzvarām var saukt panākumus pār ukraini Vitāliju Stojanu un Omaru Huseinu savā debijā PFL ietvaros. "All In - Chizov’s story" sniedz plašāku paša sportista vērtējumu par viņa nozīmīgākajām karjeras cīņām, pagrieziena punktiem, kā arī rūgtākajiem brīžiem cīņu laikā. Tādu gan nav bijis daudz, taču viens zaudējums karjerā varētu būt arī samērā sāpīgs.

MMA ir guvis nozīmīgu popularitāti visā pasaulē. Ne velti UFC esošie cīkstoņi par cīņām nopelna vērtīgus honorārus. Ja jauktās cīņas mākslas fani vēlas uzzināt ko vairāk par šī sporta veida aizkulisēm, tad "All In - Chizov’s story" dokumentālā filma sniegs padziļinātāku informāciju par notiekošo jauktās mākslas sporta druvā. Aleksandrs Čizovs piedalījies jau 11 cīņās, ieguvis nozīmīgu pieredzi, ar kuru dalījies publiski.

Īsi pēc dokumentālās filmas iznākšanas Aleksandram gaidāma 12. karjeras cīņa. Šī gada 8. jūlijā "Professional Fighters League" ietvaros viņš cīnīsies pret spāni Akiodanu Dukuē, kurš karjeras laikā aizvadījis par deviņām cīņām vairāk. Viņa nākamais pretinieks uzvarējis 17 no 21 cīņām, taču no pēdējām četrām uzvarējis tikai vienā. Abu cīņa gaidāma pirmā "PFL Europe" cīņu šova ietvaros, kurā pulcējas spēcīgākie MMA pārstāvji no vecā kontinenta. Tā norisināsies Vācijas galvaspilsētā Berlīnē.