FOTO: apbalvoti "Olimpiskās dienas 2023" radošo konkursu uzvarētāji

Dalība radošajos konkursos bija liela - kopā tika saņemts 501 zīmējums bērnudārznieku grupā, 411 zīmējumi sākumskolas klašu grupā, savukārt eseju konkursā tika iesūtītas 85 esejas pamatskolas grupā un 21 eseja vidusskolas klašu grupā.

Radošo darbu izvērtēšana tika nodota kompetentu profesionāļu rokās - zīmējumus izvērtēja māksliniece Ieva Bondare, savukārt esejas sporta portāla MVP galvenais redaktors Ingmārs Jurisons.

Radošo konkursu uzvarētāji

Zīmējumu konkurss “Es soli pa solim sportiņā”:

Pirmsskolas izglītības iestāžu grupa

1. vieta – Evelīna Krasovska (5 gadi), PII “Krācītes” (Valmiera);

2. vieta – Dārta Kalniņa (5 gadi), Valkas PII;

3. vieta – Sandija Svence (6 gadi), PII “Jumītis” (Pļaviņas);

Veicināšanas balva – Marta Saklaure (6 gadi), PII “Saulīte” (Sigulda);

Veicināšanas balva – Ralfs Feldmanis (5 gadi), PII “Ķipars” (Talsi);

Veicināšanas balva – Pēteris Straksis (7 gadi), PII “Kāpēcītis” (Saldus novads).

1. - 4. klašu grupa

1. vieta – Karolīna Stivreniece (3. klase), Preiļu 1. pamatskola;

2. vieta – Elizabete Dzene (4. klase), Lizuma pamatskola;

3. vieta – Kate Dumberga (3. klase), Mārupes pamatskola;

Veicināšanas balva – Elizabete Rižkova (4. klase), Bērzaunes pamatskola;

Veicināšanas balva – Aleksandrs Bogustovs (1. klase), Daugavpils Vienības pamatskola.

Eseju konkurss “Kā es izprotu Godīgu spēli sportā un ikdienā?”

5. - 9. klašu grupa

1. vieta – Adrians Aksels Barozinskis (8. klase), Kokneses pamatskolas attīstības centrs;

2. vieta – Mihails Prilepiševs (9. klase), Kokneses pamatskolas attīstības centrs;

3. vieta – Edvards Veismanis (5. klase), Penkules pamatskola.

10. - 12. klašu grupa

1. vieta – Fredis Gailītis (11. klase), Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija;

2. vieta – Viktorija Novika (11. klase), Rīgas 21. vidusskola;

3. vieta – Agnese Keita Birzniece (12. klase), Valmieras Viestura vidusskola.

Pamatskolas grupas uzvarētāja eseja

Manuprāt, mūsdienīgi ir domāt par sev apkārtējo un to izprast. Par savu gadsimtu es uzskatu 21., tāpēc, ka es tajā esmu audzis un joprojām dzīvoju. Bet es uzskatu lielākais dzīves viedums un pieredze nāk no mūsu vecvecākiem. Kad piedalījos sporta sacensībās, tribīnēs sēdēja un tās vēroja mana ģimene. Ikreiz uzvarot, saņēmu no tēta un mammas skaļas ovācijas. Man patīk uzslavas. Pēc spēles atļāvos atpūsties, piemēram, pie datora, arī nekādus mājas darbus nelika darīt, vārdu sakot tiku saudzēts, lai tikai būtu labs spēlētājs. Kad skolā uzticēja kādus sabiedriskos pienākumus, atteicu, ka esmu ļoti noguris no treniņiem. Vai man noticēja, nezinu. Tikai mans vectēvs, gluži kā no latviešu spēlfilmas ,,Vectēvs, kurš gudrāks par datoru”, man deva iespēju vairāk saklausīt 21.gadsimta bērna un 20. gadsimta pieaugušā ļoti atšķirīgās vērtības un skatu uz apkārtējo pasauli, teikdams: ,,Dēls, uzņemies atbildību par savu rīcību, esi godīgs, nevairies no darba. Darbs ir tas, kurš tevi rūdīs dzīvei un sportam, godīgs spēlētājs sportā ir divu uzvaru vērts!”.

Reiz man gadījās saplēst kādu dārgu šķīvīti no trauku servīzes un mans vecākais brālis noteica, ka es dabūšot turpmāk ēst no alumīnija bļodas, jo tā vismaz neplīstot. Tavu nelaimi, pavisam nejauši saplēsu savu mīļāko krūzīti un no bailēm, ka rāsies un, ka man vairs no skaistiem traukiem nepienāksies ēst, sameloju, ka vainīgs kaķis. Pats sēdēju ārā zem zaļā ozola un nejutu ne dabas skaistumu, ne dienas siltumu, jo mana sirds bija smaga. Tikai vecmāmiņas aicinājums uz pankūkām, īslaicīgi aizgaiņāja manas drūmās domas. Nobaudot gardās pankūkas, man ļoti gribējās izstāstīt vecmāmiņai par to, kas ,,nospiež manu sirdi”. Kad izstāstīju visu, kā tas gadījās, vecmāmiņa mani paslavēja: ,,Es ļoti priecājos par tavu godīgumu, patiesības teikšana ir pelnījusi atlīdzību un te tev būs jauna krūzīte! Galu galā, kam negadās, tikai, mazdēliņ, iemācies būt godīgs, patiesības teikšana ir slavējama!”.

Un šie vārdi mani dzen uz priekšu. Galu galā sapratu, ka gadsimta galvenā vērtība ir cilvēki, kuri tajā dzīvo, un tikai mēs paši veidojam savu nākotni ar savu godīgu, apzinīgu attieksmi pret jebkurām lietām.

Adrians Aksels Barozinskis

Vidusskolas grupas uzvarētāja eseja

Gods un godīgums ir bijušas cilvēces vērtības kopš senajiem un antīkajiem laikiem. Godināti tika vien īpaši un izredzēti ļaudis: kauju uzvarētāji, karaļi, varas īpašnieki. Latviešu tautas folklorā atklāta, ka ikvienam cilvēkam tika rīkoti godi trīs reizes dzīvē: krustabās, precībās un bedībās. Lai izpelnītos vēl kādu īpašu mirkli, baudītu sabiedrības cieņu un atzinību, bija jābūt varonīgam, tikumīgam, cieņpilnam, bet, pats galvenais, godīgam.

Laiki sabirzuši kā putekļi smilšu pulkstenī, bet palicis tas, kas jāciena, pēc kā jātiecas. Tās ir cilvēkam garīgās vērtības un sevis nepārtraukta attīstība. Tā nepieciešama arī fiziskā līmenī. Vien sevi pārvarot un sperot soli pāri savai iespēju robežai, ir iespējams ko sasniegt. Bet tik ļoti gribas ātrāk sasniegt kāroto, vai tas ir publisks ieraksts Stravas aplikācijā par veikto aktivitāti vai uzvara lielākās vai mazākās sacensībās! Tik ļoti gribas ļaut augt tai negodīguma zālītei – ja neizdodas noskriet pēdējos vakara skrējiena kilometrus, var taču nobraukt ar elektrisko skrejriteni, jo tavi sociālo tīklu un aplikāciju sekotāji to taču neuzzinās, vai ne? Mazas krāpšanās , pretinieka morāla iebiedēšana starpskolu šaha sacensībās– kāpēc ne, ja uzvaras kauss patīkami ieguls rokās? Ko gan teikt par mazajiem pārkāpumiem, ja vesela sporta industrijas daļa gādā par efektīvākiem dopinga veidiem - tie vairs nav pulverīši , tabletes, bet medicīniskas manipulācijas ar hormoniem, kaula smadzeņu pārstādīšanu, asins pārliešanu. Kā vārdā tas notiek?

Daudzi no mums sporto savam priekam un labsajūtai, nekad nebūs pat vietējo, kur nu starptautisko vai olimpisko spēļu čempioni. Iespējams, te godīgums ir rūpīgāk kopts zieds, jo atskaites mērs esi tu pats un tavi tuvākie biedri. Godīgums iet roku rokā ar patiesu prieku par to, kas izdevies, par uzvaru. Daži sportiski to māk saglabāt arī lielajā sportā, un tie ir īpaši uzvaru mirkļi, kad mirdz asaras, bet lūpas smejas. Pretinieks ir draugs, kuram patiesā cieņā ar paspiest roku. Lietojot dopingu, varbūt var priecāties par laimētajām balvām, sabiedrības uzmanību, bet zemapziņā tirda mazs velniņš, sakot, ka tavs ķermenis tiek izmantots, ka tevi aizmirsīs, kad vairs nespēsi uzrādīt arvien augstākus rezultātus, priekšā ir slimības un ciešanas. Patiess prieks ir neveikls viesis šādās situācijās.

Andra Levite ir teikusi, ka “sportists jūtas garīgi brīvs un neietekmēts pieņemt savu lēmumu, vai viņš īsteno savu dzīves sapni jeb viņam apkārtne, vecāki, treneri un funkcionāri uzspiež viņu pagātnē neīstenotos sapņus”. Piekrītu, ka godīgums ir iespēja sasniegt savu sapni. Uzvara jebkurā sporta spēlē ir ne tikai fizisko, bet arī garīgo spēju apliecinājums un kvintesence.

Iespēja būt negodīgam ir tik vilinoša kā spoguļains ledus celiņš- pa to tik viegli slīdēt! Un arī negaidīti krist. Varbūt kādreiz var palikt tiesneša acis nepamanīts kāds negodīgs paņēmiens, pāridarījums pretiniekam, varbūt ar baudu kāds spēj izmantot pretinieka likstas un nelaimes, bet vai sirdsapziņa neteiks neko? Tā varbūt klusēs kā sengrieķu moira, bet noteikti sāks runāt ar tevi, kad būsi visnepatīkamākajā situācijā. Negodīgums pretiniekā var radīt neizpratni, dusmas, bet visskarbāk tas sodīs pašu rīcības avotu. Varbūt ne uzreiz, bet no tā nevarēs izvairīties. Vispirms tu zaudēsi cieņu pats savās acīs.

Esi godīgs pret sevi, un tavs pašvērtējums tikai kāps! Esi godīgs pret citiem, un ar tevi būs cilvēki, kas labprāt būs tavs atbalsts, tavs mierinājums, tie, kas dalīs ar tevi gan priekus, gan bēdas.

Fredis Gailītis

LOK Olimpisko dienu rīko apliecinot atbalstu olimpiskajiem ideāliem, veselīgam dzīvesveidam un godīgas spēles principiem sportā.

Latvijas Olimpisko komiteju atbalsta Institucionālie partneri: LR Izglītības un zinātnes ministrija, AS “Latvijas Valsts meži” un SOK Olimpiskā solidaritāte; Zelta partneri: mazumtirdzniecības tīkls “Rimi Latvia” un kompānija “OTCF” (zīmols 4F ); Informatīvie partneri: SIA “Izdevniecība Rīgas Viļņi” un AS “Radio SWH” un , Visual Media un mediju grupa TV3.