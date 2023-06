Vesthemas "United" futbolisti mača pēdējā minūtē izrauj uzvaru un triumfē UEFA Konferences līgā

Finālspēlē angļu vienība ar rezultātu 2:1 (0:0) pārspēja Florences "Fiorentina", kas bija viena no Latvijas kluba RFS pretiniecēm grupu turnīrā.

Austrumlondonas komandai tas ir pirmais tituls Eiropā kopš uzvaras 1965. gada triumfa UEFA Kausu ieguvēju kausā, kas tolaik bija otrā līmeņa turnīrs. "United" ir arī trīskārtēja Anglijas kausa ieguvēja, pēdējo reizi uzvarot 1980. gadā.

Florences futbolistiem pirmajā puslaikā bija krietni labāka bumbas kontrole, taču vienīgo sitienu vārtu rāmī izdarīja pretinieki. Kompensācijas laikā Luka Jovičs gan ieraidīja bumbu Anglijas kluba vārtos, taču aizmugures situācijas dēļ rezultāts palika nemainīgs.

Puslaika pirmajā pusē pēc VAR iesaistes tika konstatēts, ka "Fiorentina" kapteinis Kristiano Biragi skāra ar roku bumbu soda laukumā un uz itāļu kluba vārtiem tika nozīmēts 11 metru soda sitiens. "Pendeli" izpildīja Saīds Benrahma, kurš ar spēcīgu sitienu 62.minūtē panāca 1:0 "United" labā.

Piecas minūtes vēlāk Džakomo Bonaventura ar sitienu no soda laukuma panāca 1:1. Komandas jau tuvojās papildlaika aizvadīšanai, taču 90.minūtē Lukass Paketa ar piespēli raidīja bumbu cauri pretinieku aizsardzībai, kur to uztvēra Bouvens. Angļu uzbrucējs nonāca viens pret Pjetro Terračiāno un pārspēja pretinieku vārtsargu - 2:1.

"Fiorentina", kura grupu turnīrā spēlēja ar RFS, vienu cīņu aizvadot neizšķirti (1:1) un otru uzvarot ar 3:0, grupā ieņēma vien otro vietu un vēlāk divu spēļu dueļos tika galā ar Portugāles "Braga", Turcijas "Sivasspor", Poznaņas "Lech" un Šveices "Basel".

Savukārt "United" futbolisti "play-off" kārtā sagrāva Dānijas "Viborg" un vēlāk bija pirmie savā grupā, uzvarot visās sešās spēlēs un izslēgšanas cīņas uzsākot no otrās kārtas. Ceļā līdz finālam tika pieveikta Larnakas AEK no Kipras, Beļģijas "Gent" un Alkmāras AZ no Nīderlandes, uzvarot visās spēlēs, atskaitot vienu neizšķirtu.

Nacionālajos čempionātos "Fiorentina" ieņēma astoto vietu Itālijā, un "United" ierindojās 14.vietā Anglijā.

Turnīra uzvarēja nodrošinās vietu 2023./2024. gada UEFA Eiropas līgas grupu turnīrā, kas ir pēc līmeņa otrais klubu turnīrs Vecajā kontinentā.

Šī Konferences līgas sacensībām bija otrā sezona. Pirmajā sezonā "AS Roma" finālā Tirānā ar 1:0 uzvarēja Roterdamas "Feyenoord".