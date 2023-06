VIDEO: "Jelgava" futbola virslīgā pieveic "Valmieru"

Spēles pirmajā puslaikā labāk izskatījās mājinieki. Gan "Valmiera" nopelnīja divas dzeltenās kartītes, gan pēc standartsituācijas izspēles 34.minūtē kļūdījās valmieriešu vārtsargs Klāvs Lauva, izlaižot bumbu no rokām, kas sekmēja bīstamas situācijas izveidošanos pie viņa sargātajiem vārtiem, taču mājinieku raidījumus bloķēja Kristers Čudars un Gustavu Silva Souza.

Valmieriešiem otrajā puslaikā laukumā uz maiņu devās trīs spēlētāji, taču vārtu gūšanas momenti turpināja rasties pie viņu vārtiem.

🔥 Noskaties FS Jelgava vārtu guvumus uzvarā pār @valmierafc!



⚽ 63’ Patijčuks

⚽ 80’ Veips (savos)#OptibetVirsliga pic.twitter.com/XURWiRZ8an — Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) June 5, 2023

55.minūtē pēc Ralfa Maslova izpildītā stūra sitiena izpildes no kreisās puses vārtsarga Klāva Lauvas atvairītā bumba atlēca pie labā vārtu staba, kur to no pāris metriem tukšā vārtu stūrī netrāpīja Dāvis Vējkrīgers.

63.minūtē Viktors Osuagvu ar individuāliem pūliņiem pavirzījās uz priekšu "Valmieras" soda laukumā un piespēlēja bumbu vārtu priekšā, Danilam Patijčukam raidot to vārtos.

Vēl gan videoatkārtojumā tika pārbaudīts, vai pirms vārtu gūšanas nav bijusi spēle ar roku, taču tāda netika konstatēta, jelgavniekiem izvirzoties vadībā.

80.minūtē vārtos kļūdījās Lauva, kurš pēc stūra sitiena izpildes no labās puses bumbu, kura lidoja viņa krūšu augstumā, ievirzīja tuvajā vārtu stūrī.

Mača kompensācijas laika septītajā minūtē sarkano kartīti paspēja nopelnīt viesu uzbrucējs Aliuns Ndojs, kurš uz Vējkrīgera pārkāpumu atbildēja ar sitienu pa kājām. Vējkrīgeram tika parādīta dzeltenā kartīte.

Valmierieši nebija zaudējuši sešās spēlēs pēc kārtas, pēdējo aizvadīto maču pret "Metta" noslēdzot neizšķirti ar 1:1, bet "Jelgava" bija piedzīvojusi divas neveiksmes, kurās ar 0:1 tika atzīts "Auda" pārākums un ar 2:5 zaudēts "Daugavpilij".

Iepriekšējā abu vienību tikšanās reizēs astotajā kārtā uzvaru ar 2:0 izcīnīja "Valmiera".