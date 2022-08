Latvijas basketbola izlase Pasaules kausa kvalifikācijas spēlē viesos pieveic Lielbritāniju

Latvija pieveica Lielbritāniju ar 87:80 (24:16, 14:22, 26:22, 23:20).

Spēle sākās ar Kristapa Porziņģa diviem gūtiem punktiem, taču tad mājinieki pārņēma iniciatīvu un, cenšoties ātri uzbrukt, izvirzījās vadībā ar 8:4 un 11:6 pēc Lūka Nelsona trīspunktnieka.

Ar Porziņģa tālmetienu un realizētiem trim no četriem soda metieniem tika panākts neizšķirts (12:12), bet vadībā atkal izdevās izvirzīties vien pēc darbības aizsardzībā uzlabošanas un astoņu punktu pēc kārtas gūšanas - 20:14.

Pirmās ceturtdaļas beigās tika panākts līdz tam lielākais pārsvars - 24:16 pēc diviem precīziem Andreja Gražuļa metieniem.

Otro ceturtdaļu labāk uzsāka briti, pēc viena precīza soda metiena no diviem ceturtdaļas vidū Geibrielam Olaseni panākot 26:26, bet pēc vēl diviem precīziem viņa soda metieniem - 30:28.

17 sekundes pirms puslaika beigām izlīdzinājumu panāca Kristers Zoriks ar divpunktu metienu - 38:38.

Otrais puslaiks sākās ar nelielu mājinieku pārsvaru, pēc Mailza Hesona trīspunktnieka panākot 49:44 pārsvaru.

Ar labu darbību aizsardzībā latvieši deldēja deficītu, no 48:52 ar astoņiem Riharda Lomaža un četriem Porziņģa gūtiem punktiem panākot 60:52 vadību, pēc kā Lielbritānijas vienība bija spiesta pieprasīt pārtraukumu.

Ar piekto tālmetienu ceturtdaļā Lielbritānija 36 sekundes pirms ceturtdaļas beigām pietuvojās līdz 60:62 pēc Nelsona trāpījuma.

Latvijas pārsvaram svārstoties divu līdz piecu punktu robežās, līdz piecas minūtes un 40 sekundes pirms pamatlaika beigām Ovijs Soko ar divpunktu metienu panāca neizšķirtu - 71:71, liekot pārtraukumu pieprasīt jau Latvijas izlases galvenajam trenerim Lukam Banki.

Pēc diviem Rodiona Kuruca metieniem Latvija atkal panāca nelielu vadību (80:75), ko izdevās noturēt, uzvaru desmit sekundes pirms mača beigām nodrošinot pēc precīza Kuruca divpunktu metiena no groza apakšas par spīti pārkāpumam - 87:80.

Latvijas izlasē Porziņģis sakrāja 29 punktus, 14 atlēkušās bumbas, kā arī trīsreiz kļūdījās, saņēma trīs personiskās piezīmes un sakrāja efektivitātes koeficientu 35. Viņš realizēja astoņus no deviņiem divpunktu, vienu no trim trīspunktu metieniem un desmit no 12 soda metieniem.

16 punktus guva Lomažs, realizēdams astoņus no deviņiem soda metieniem, 11 punktus sakrāja Dairis Bertāns, astoņi punkti un sešas atlēkušās bumbas Kuruca kontā, bet Jānis Strēlnieks septiņiem punktiem pievienoja piecas rezultatīvas piespēles.

Zaudētājiem 15 punkti un pa astoņām atlēkušajām bumbām un rezultatīvām piespēlēm Hesona kontā. 14 punktus un sešas atlēkušās bumbas sakrāja Olaseni, 11 punktus, kā arī pa astoņām rezultatīvām piespēlēm un kļūdām sakrāja Nelsons, bet ar desmit punktiem spēli beidza Tedijs Okerīfors.

Citās grupas spēlēs Atēnās Grieķija savā laukumā ar 85:68 (30:15, 19:18, 15:11, 21:24) pieveica Beļģiju, bet Turcija Stambulā piekāpās Serbijai ar 72:79 (11:26, 17:21, 27:18, 17:14).

Atēnās rezultatīvākais mājinieku rindās ar 26 punktiem un septiņām atlēkušajām bumbām bija Jannis Adetokunbo, bet 22 punktus guva Tailers Dorsijs.

Viesiem rezultatīvākais ar 14 punktiem bija Retēns Obasohans, bet 12 punktus un deviņas atlēkušās bumbas sakrāja Ismaels Bako.

Serbija uzvaru izbraukumā ar 24 punktiem un desmit atlēkušajām bumbām sekmēja Nikola Jokičs, bet pa 14 punktiem guva Marko Guduričs, kuram arī sešas rezultatīvas piespēles, un Nikola Kaliničs, kurš sakrāja arī sešas atlēkušās bumbas.

Turkiem 22 punktus un sešas atlēkušās bumbas sakrāja Džedi Osmans, 18 punkti Furkana Korkmaza kontā, bet 17 punkti un 13 zem groziem izcīnītas bumbas sakrāja Alperens Šengins.

I grupā sešās spēlēs piecas uzvaras ir Latvijai, četras - Grieķijai, pa trim - Beļģijai un Serbijai, divas - Turcijai un viena - Lielbritānijai.

Pirmajā otrā posma mačā Latvijas izlase pārpildītā "Arēnā Rīga" ar rezultātu 111:85 sagrāva Turcijas valstsvienību.

67 Foto Latvijas basketbola izlase pārpildītā arēnā Pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas mačā sagrauj Turciju +63 Skatīties vairāk

Šajā mačā rezultatīvākais ar 22 gūtajiem punktiem bija Kristaps Porziņģis, kurš arī izcīnīja 14 atlēkušās bumbas un bloķēja sešus pretinieku metienus. Dāvis Bertāns pievienoja 17 punktus, bet Rihards Lomažs guva 15 punktus.

Latvijas basketbola izlase uz Ņūkāslu devās gandrīz tādā pašā sastāvā, kādā stājās pretī Turcijai. Tā kā Artūrs Kurucs saslima jau pirms mača pret Turciju un nevar palīdzēt arī spēlē pret Lielbritāniju, viņa vietā sastāvā tika iekļauts Toms Leimanis. Ārpus pieteikuma palika Kaspars Bērziņš, Jānis Bērziņš un Artis Ate.

Latvijas izlasei šajā kvalifikācijas logā devušies talkā Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlētāji Porziņģis un Dāvis Bertāns, tāpat izlasei varēs palīdzēt Strēlnieks, Dairis Bertāns, Lomažs, Rodions Kurucs, Šmits un citi pēdējo gadu vadošie pašmāju basketbolisti.

Gatavojoties Pasaules kausa kvalifikācijas mačiem, pagājušajā nedēļā Latvija Rīgā ar 80:69 pārspēja Igauniju. Porziņģis, kuram šī bija pirmā spēle izlasē kopš 2017.gada Eiropas čempionāta ceturtdaļfināla, guva 18 punktus, savukārt Rodions Kurucs izcēlās ar 16 punktiem un aizvadīja savu produktīvāko maču valstsvienībā.

Tikmēr Lielbritānijas izlase, kas septembrī spēkosies arī Eiropas čempionātā, gatavošanos spēlēm uzsāka augusta vidū un pārbaudes spēles neaizvadīja. Pirmajā PK kvalifikācijas otrās kārtas mačā briti ar rezultātu 57:72 atzina Beļģijas pārākumu.

Latvijas vīriešu basketbola izlases sastāvs:

Jānis Strēlnieks (Atēnu AEK, Grieķija), Kristers Zoriks, ("VEF Rīga"), Toms Leimanis (Madrides "Estudiantes", Spānija), Dairis Bertāns (Seviljas "Real Betis", Spānija), Rihards Lomažs (Saragosas "Casademont", Spānija), Rodions Kurucs (Seviljas "Real Betis", Spānija), Dāvis Bertāns (Dalasas "Mavericks"), Rolands Šmits (Kauņas "Žalgiris", Lietuva), Andrejs Gražulis (Trento "Dolomiti Energia", Itālija), Mareks Mejeris (Jeruzalemes "Hapoel", Izraēla), Kristaps Porziņģis (Vašingtonas "Wizards"), Klāvs Čavars (Ļubļinas "Start", Polija).

Lielbritānijas vīriešu basketbola izlases sastāvs:

Gabriels Olaseni (Stambulas "Dariššafaka", Turcija), Ovijs Soko, Lūks Nelsons (abi - Londonas "Lions", Lielbritānija), Bendžamins Mokfords (Ņūkāslas "Eagles", Lielbritānija), Tedijs Okerīfors (bez kluba), Dens Klārks (Mančestras "Giants", Lielbritānija), Kavels Bigbijs-Viljamss ("Boulazac", Francija), Mailss Hesons (Kagavas "Five Arrow", Japāna), Karls Vītls ("Pistoia", Itālija), Džamels Andersons (Češīras "Phoenix", Lielbritānija), Devons van Ūstrums (bez kluba).