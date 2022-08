Odiozs treneris, NBA spēlētāji un Eirolīgas zvaigzne – tik stipri turki Rīgā vēl nav bijuši

Kristapa Porziņģa pirmā vasara kopā ar izlasi pēc piecu gadu pārtraukuma, labvēlīgā situācija turnīra tabulā un pēdējā laikā uz viļņa esošā komanda ļāva izpārdot “Arēna Rīga” tribīnes nedēļas laikā. Karstasinīgākajiem faniem šī šķiet Latvijas izlases svarīgākā spēle pēdējo piecu gadu laikā, lai gan tā nebūt nav. Sportiskā ziņā svarīgākas bija iepriekšējā Pasaules kausa kvalifikācijas turnīra izšķirošā spēle Melnkalnē vai Eiropas čempionāta kvalifikācijas mačs pret Bulgāriju. Ja kāda no tām būtu uzvarēta, tad Latvijas ar visu Porziņģi jau būtu debitējusi Pasaules kausa izcīņā vai arī šodienas spēli uztvertu kā svarīgu pieturpunktu pirms Eiropas čempionāta finālturnīra, kur nākamajā nedēļā pulcēsies kontinenta labākās komandas un spožākās zvaigznes.

148 Foto Porziņģa atgriešanās spēlē Latvijas izlases basketbolisti pārbaudes mačā gūst uzvaru pār Igauniju +144 Skatīties vairāk

Izredzes 50 pret 50

Pārpildītā Rīgas arēna līdzjušanas toni iedos ar kopīgu himnas dziedāšanu un savu komandu dzīs uz priekšu no pirmās minūtes. Savs laukums un teju labākais iespējamais sastāvs ir nopietns priekšnoteikums, lai šovakar cerētu uz uzvaru. Tiesa, nevajag piemirst, ka FIBA rangā mēs no turkiem atpaliek par desmit pozīcijām, un arī šodienas pretiniekiem ir savi argumenti, lai aizvestu uzvaru no Rīgas. Arī bukmeikeri paredz, ka abām komandām ir teju vienādas izredzes izcīnīt uzvaru. Ja vakar kā nelieli favorīti bija Turcija, tad šodien par tādu jau tiek uzskatīta Latvija. Tas nozīmē tikai to, ka totalizatora spēlmaņi vairāk naudas ir ieguldījuši uz Latvijas uzvaru.

Pirms šādiem mačiem parasti īpaši tiek locīta komandu svastarpēo spēļu vēsture. Latvijas un Turcijas izlases dažādos līmeņos tikušās 13 reizes, un tikai četreiz uzvara bijusi mūsu pusē. Tiesa, uzvarētas trīs no pēdējām četrām spēlēm. Tostarp 2017. gada Eiropas čempionāta mačā pārpildītajā “Fenerbahce” arēnā Stambulā, kur Kristaps Porziņģis turku fanu enerģiju pieklusināja ar 28 gūtiem punktiem. Vēsturtiski neērts pretinieks, kuru pēdējā lailā izdevies biežāk uzvarēt – arī šie secinājumi pirms spēles neļauj atdot pārsvaru kādai no komandām. Piemēram, pēdējo spēli iepriekšējā Pasaules kausa izcīņas turnīrā Rīgā izdevās uzvarēt ar 79:70, taču tad abas komandas bija tālu no labākajiem sastāviem. Var teikt, ka tik spēcīgā sastāvā turki Rīgā vēl nekad nav spēlējuši.

Turkiem sešas pārbaudes spēles

Augusta beigās liela loma varētu būt komandu gatavībai tieši pašlaik parādīt savu labāko basketbolu. Latvijas izlase kopā gatavojusies tikai desmit dienas un aizvadījusi vienu pārbaudes spēli pret Igauniju. Tas ir stirpi maz, ja domājam par iespēlētu komandu, kurā klāt nākusi tāda kalibra zvaigzne kā Porziņģis.

Turcijas izlase gatavošanos ne tikai Pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm, arī Eiropas čempionātam sāka jau 1. augustā un līdz šodienas mačam ir aizvadījusi sešas pārbaudes spēles. Tas ir liels handikaps, lai gan uzvaras tika izcīnītas tikai trīs spēlēs. Pretiniekus pētošais Latvijas izlases galvenā trenera Lukas Banki asistents Jānis Gailītis norādījis, ka Turcijas izlase jau tagad ir kā ļoti labi saspēlēta komanda.

Treneris Atamans un viņa banda

Kas ir Turcijas izlase, kuru šovakar ceram apspēlēt Rīgā? Pirmkārt jau odiozais treneris Ergins Atamans, kurš ar “Efes Pilsen” pēdējos gados divreiz uzvarējis Eirolīgu, pirms gada atzīts par šī turnīra labāko treneri un ir viens no odiozākajiem savas profesijas pārstāvjiem Eiropas basketbolā. Viņa māksla no dažādu spēlētāju puzles izveidot vienu veselumu nav apšaubāma, bet laukumam tuvāk sēdošos līdzjutējus gaida vesela izrāde. Pēdējā pārbaudes spēlē Turcija ar 80:89 zaudēja Grieķijai. Atamans mača laikā tika izraidīts no zāles, taču atteicās to pamest. Vietu pie rezervistu soliņa pret vietu turpat laukuma malā Atamans piekrita ieņemt tikai pēc pretinieku trenera Dimitra Ituda personīga lūguma. Pēc mača Atamans paziņoja, ka grūti spēlēt basketbolu pret pieciem pretiniekiem un trīs tiesnešiem.

Atamana labā roka laukumā būs naturalizētais amerikānis Šeins Larkins, kurš piedalījās tikai pēdējās divās pārbaudes spēlēs. Viens no labākajiem Eirolīgas aizsargiem, kuram būs liela loma komandas spēles organizācijā. Turklāt arī NBA apcirkņos turkiem rezerves ir lielākas, un šodien Rīgā būs trīs spēlētāji ar šīs līgas pierakstu.

Par uzbrukuma līderi kļuvis pēdējās piecas sezonas Filadelfijas “76ers” spēlējušais Furkans Korkmazs, kuram pirms pieciem gadiem Eiropas čempionātā bija tikai epizodiska loma. Gan jau viņu atceras Rihards Lomažs un Klāvs Čavars, jo 2014. gadā Eiropas čempionātā junioriem ceturtdaļfinālā viņš Latvijas izlases grozā sameta 22 punktus, bet turki vēlāk kļuva par Eiropas čempioniem. Gadu iepriekš viņš bija Eiropas kadetu čempionāta rezultatīvākais spēlētājs, gadu vēlāk - Eiropas junioru čempionāta vērtīgākais spēlētājs.

Čedi Osmans no Klīvlendas “Cavaliers” 2013. gadā Rīgā kļuva par Eiropas junoru čempionu un bija viens no komandas līderiem arī 2017. gadā Eiropas čempionātā. Starp citu, pirms deviņiem gadiem Latvijas junioru izlase palika ceturtā, bet Porziņģis, Anžejs Pasečņiks un cits turks Kenans Sipahi tika iekļauti turnīra simboliskajā izlasē.

Vēl viens NBA pārstāvis ir 21 gadu vecais centrs Alperins Šengins, kurš aizvadījis pirmo pilno sezonu Hjūstonas “Rockets” sastāvā. Izlasē viņam priekšā gan ir cits centrs Sertačs Šanli no “Barcelona”. Uz papīra Turcijas izlase izskatās jaudīgi, taču arī viņiem ir vājās vietas, īpaši spēka uzbrucēju pozīcijā. Vai tieši tās sameklēs Latvijas izlase vai Banki būs atradis citas, redzēsim pēc dažām stundām. Atmosfēra “Arēna Rīga” būs lieliska, bet lieko biļetīti nedabūjušajiem (to cena pēdējās dienās sasniegusi trīsciparu skaitli) spēles tiešraidi nodrošinās TV6.

Latvijas izlase Pasaules kausa otro posmu sāk ar bilanci 3–1, un divas uzvaras šajā nedēļā būtu ļoti plats un, iespējams, pat finālturnīram pietiekošs solis.