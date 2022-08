Lielais futbols Rīgā, uz skatuves portugāļu dramaturga vārdā nosauktie “Gil Vicente”

Portugāles futbols ir Eusebiu, Krištianu Ronaldo, bagātie “Benfica”, Lisabonas "Sporting" un “FC Porto”. UEFA klubu nāciju rangā Portugāle ir sestajā vietā aiz piecām futbola lielvalstīm Anglijas, Spānijas, Itālijas, Vācijas un Francijas. Pasniedzot šādu vizītkarti ir skaidrs, ka pērnās sezonas piektās vietas ieguveju “Gil Vicente” ierašanās Rīgā ir notikums un diezgan likumsakarīgi, ka arī bukmeikeru domās gan šovakar, gan abu spēļu summā favorītu loma tiek atvēlēta pretiniekam. Lai gan, būsim godīgi, lielākā daļa par tādu “Gil Vicente” līdz šim nemaz īsti nebūs dzirdējuši....

Komanda no Portugāles ziemeļos esošās Barselušas ir dibināta tālajā 1924. gadā, kad pie pilsētā esošā portugāļu dramaturga Žila Visentes vārdā nosauktā teātra futbolu spēlējošie domubiedri nolēma apvienoties vienā komandā. Par kluba panākumiem nav daudz ko stāstīt, tikai 1990. gadā tas pirmo reizi spēlēja Portugāles augstākajā līgā. Pēc tam trīs reizes to atstāja un atkal atgriezās. 2019. gadā pēc ilgas un vairāk nekā desmit gadus garas tiesvedības par to, vai viens no komandas spēlētājiem tālajā 2006. gadā bija amatieris vai profesionālis, “Gil Vicente” dalība Portugāles čempionāta augstākajā līgā tika atjaunota. Pirmajās divās sezonās bija 10. un 11. vieta, bet šogad Barselušas klubs aizsniedzās līdz piektajai vietai, sasniedzot atkārtoti labāko komandas rezultātu vēsturē. Tas “Gil Vicente” pirmo reizi ļauj kāpt uz Eiropas futbola skatuves.

Portgāles klubu futbola galvenā iezīme bez daudzu dienvidamerikāņu un āfrikāņu iespēlēšanas ir dažādās klubu iespējas. “Benfica” un “Porto” ir grandi ar lielām ambīcijam visā Eiropas futbolā. Mazliet mazākas iespējas ir “Sporting” un “Braga”, pēc tam seko visi pārējie. Tostarp “Gil Vicente”, kas iepriekšējā sezonā atsevišķās spēlēs atņēma punktus grandiem. Turnīra tabulā līdz trešajā vietā palikušajai “Benfica” bija 23 punktu deficīts, līdz ceturtaja vietā esošajai “Braga” 14 punkti. Faktiski var teikt, ka “Gil Vicente” ar saviem resursiem izspieda maksimumu. Komandai ar aptuveni 7,5 miljonus eiro lielu budžetu tie ir griesti.

“Gil Vicente” iepriekšējās sezonas panākumu atslēga bija labi iespēlētais pamatsastāvs. Liela loma ar attiecīgi trešo un piekto spēles laiku komandā bija diviem vēl nesen "Riga" sastāvā pabijušiem spēlētājiem Pedrinju un Talošam. Abi Latvijā tā arī nespēja izcīnīt stabilu vietu sastāvā, taču Barselušā kļuva par līderiem savās pozīcijās. Vai tā bija brīnumaina šo spēlētāju pārvērtība, viņu neveiksmīga izmantošana Rīgā vai tomēr Latvijas bagātākā kluba augstākās prasības no leģionāriem? Viennozīmīgi atbildēt ir grūti, taču kopumā var secināt, ka “Riga” un “Gil Vicente” spēlētāju kvalitātes nav būtiski atšķirīgas.

Par to “Gil Vicente”, kas pavasarī pārsteidza daudzus, tagad vairs nav vērts runāt. Pēc sezonas komandas galvenais treneris Rikardu Suarešs izpirka savu līgumu un devās peļņā uz bagāta Ēgiptes klubu "Al Ahly" Komandas otrais labākais vārtu guvējs brazīlietis Samuels Linu par sešiem miljoniem tika pārdots uz Madrides “Atletico”, jau pieminētais galvenais spēles veidotājs Pedrinju pārcēlies uz Turcijas čempionātu, komandu atstājuši vēl vairāki spēlētāji.

No palicējiem jāizceļ spāņu uzbrucējs Frans Navarro, kurš iepriekšējā sezonā guva 16 vārtus, pārstāvējis dažādas Spānijas jaunatnes izlases un Barselušā ieradies no “Valencia” sistēmas.

“Gil Vicente” šovasar jāveido jauna komanda un komandas jaunas treneris Ivo Vieira jau atzinis, ka Eiropas debija nav pašā labākajā laikā. Portugāles čempionāts vēl nav sācies un komanda jauanjā veidolā aizvadījusi tikai trīs pārbaudes spēles. Turpretī Latvijas čempionāts pašlaik ir pašā pilnbriedā, "Riga" jau aizvadījusi četras labas spēles UEFA Konferences līgas pirmajās kvaifikācijas kārtās. Tie ir faktori, kas izlīdzina Latvijas komandas izredzes uz labvēlīgu iznākumu divu spēļu summā. Atmetot reitingus un bukmeikeru piesardzību, šī ir tā reize, kad “Riga” izredzes uz panākumu divu spēļu summā nekādi negribas vērtēt zemāk par “Gil Vicente”.

Visticamāk, ka jautājumi par šīs kārtas uzvarētāju tiks noņemti tikai atbildes spēlē Barselušā. Taču arī tur nav jābaidās no kaut kādiem sarežģītiem apstākļiem. Nelielajā un mājīgajā stadionā ieprikešējā sezonā ne reizi netika izpārdotas visas biļetes, bet ierasti spēles apmeklē aptuveni 2500 skatītāju. Šovakar Rīgā būs vairāk!

Lai aizsniegtos līdz UEFA Konferences līgas grupu turnīram, par ko sapņo visi Latvijas futbola līdzjutēji, “Riga” ar “Gil Vicente” pārspēšanu vien nepietiks. Šī pāra uzvarētājus izšķirošajā kārtā gaida Nīderlandes “AZ Alkmaar” un Skotijas “Dundee United” dueļa uzvarētāji. Ja nenotiks kādi brīnumi, tad tā būs Alkmāras komanda. Klubs ar daudz lielākām finansiālajām un sportiskajām ambīcijam kā “Riga” un “Gil Vicente” kopā ņemti.

Taču pagaidām par to vēl nedomāsim un izbaudīsim šīvakara futbola svētkus. Spēles sākums pulksten 20 un brīvu vietu tribīnēs būšot pavisam maz.