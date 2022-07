Stūrītis iekļūst Eiropas Jaunatnes vasaras olimpisko spēļu finālā 800 metru skrējienā

Stūrītis savā skrējienā finišēja minūtē un 59,14 sekundēs, ieņemot trešo vietu sešu skrējēju konkurencē. Finālā no abiem skrējieniem iekļuva pa trim labākajiem.

100 metros nākamajā kārtā neiekļuva Elizabete Kociņa, kura finišēja 12,34 sekundēs, savā skrējienā ierindojoties piektajā vietā astoņu skrējēju konkurencē.

Finālam no trim skrējieniem kvalificējās pa divām ātrākajām sprinterēm no katra skrējiena, kā arī divu labāko rezultātu uzrādītājas no pārējām skrējējām. Kociņai piecas sekundes simtdaļas pietrūka līdz iekļūšanai finālā.

Desmitcīņā Ernests Paļulis 100 metrus veica ar jaunu personisko rekordu 11,46 sekundes, nopelnot 761 punktu un ierindojoties otrajā vietā sešu sportistu konkurencē. Tāllēkšanā viņš ar vēl vienu personisko rekordu 6,62 metri trešajā mēģinājumā arī ieņēma otro vietu, šajā disciplīnā nopelnot 725 punktus. Savukārt lodes grūšanā viņš piecus kilogramus smago rīku raidīja 11,95 metru tālumā, ierindojoties piektajā vietā un nopelnot 603 punktus.

Šosejas riteņbraukšanā 8,4 kilometru individuālajā braucienā Līva Šlosberga ierindojās 66. vietā, no uzvarētājas britu sportistes Ketas Fergusones atpaliekot minūti un 31,84 sekundes, bet Beāte Bula Fergusonei zaudēja minūti un 48,17 sekundes, ieņemot 72. vietu 78 sportistu vidū.

Otro vietu ieņēma spāniete Paula Jesika Ostisa Tako, kura uzvarētājai piekāpās 3,59 sekundes, bet 7,52 sekundes uzvarētājai zaudēja bronzas medaļas ieguvēja poliete Anna Gaborska.

Badmintonā Elza Zitāne septītās grupas trešajā spēlē ar 0-2 (3:21, 4:21) piekāpās Nīderlandes sportistei Florai Vanai, piedzīvojot otro neveiksmi trijās cīņās.

Toms Sala pēc diviem iepriekš piedzīvotajiem zaudējumiem septītajā grupā otrdien zaudēja arī trešo maču, ar 0-2 (9:21, 10:21) atzīstot lietuvieša Doma Pakša pārākumu.

Olimpiāde no 24. līdz 30. jūlijam norisinās Slovākijas pilsētā Banska Bistricā, un no Latvijas tajā piedalā 34 jaunie atlēti, pārstāvot septiņus sporta veidus - badmintonu, džudo, peldēšanu, riteņbraukšanu, tenisu, vieglatlētiku un vingrošanu.

Šajās sacensībās pirmo olimpisko pieredzi guvuši arī vairāki Latvijā tagad labi zināmi olimpieši un sportisti.

Latvijas komandas sastāvs dalībai Eiropas Jaunatnes vasaras Olimpiādē:

Toms Sala, Elza Zitāne (abi - badmintons), Kristiana Jurkevica, Emīls Potapovs, Jānis Strazdiņš, Kirils Golubevs, Matīss Zeiļa, Pavels Višņovs, Maksims Bižāns (visi - džudo), Elijs Aleksejevs, Nikolass Deičmans, Alberts Hmeļevskis, Maksims Rekstens (visi - peldēšana), Olivers Jēkabs Skrapcis, Markuss Lagzdiņš, Kaspars Šalme, Beāte Bula, Līva Šlosberga (visi - riteņbraukšana), Beatrise Zeltiņa, Artūrs Žagars (abi - teniss), Anna Gabriela Hofmane, Loreta Bērziņa, Atvars Ernests Paļulis, Raits Markus, Sima Aškinezere, Kristers Kudlis, Austra Ošiņa, Elza Lazdiņa, Karīna Jansena, Nikola Innus, Jānis Stūrītis, Elizabete Kociņa (visi - vieglatlētika), Valērija Ratobiļska, Reinis Žilko (abi - vingrošana).