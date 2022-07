Turcijas basketbola leģenda savulaik gribējis apčurāt komandas biedru

Viens no visu laiku labākajiem nacionālās basketbola asociācijas (NBA) snaiperim un Djūka Universitātes leģenda Džonatans Klejs Rediks vada ASV ļoti populāru podkāstu “The Old Man and the Three”. 120 epizodē pie Redika ciemojās cita Djūka Universitātes leģenda, viens no visu laiku daudzpusīgākajiem basketbolistiem Grants Hils, kuram savulaik piedēvēja potenciālās basketbola superzvaigznes statusu, tomēr savainojumu dēļ viņa ne tuvu neizdevās sasniegt savu spēju maksimumu.

Džonatans Klejs Rediks tiek uzskatīts par prestižās Djūka Universitātes visu laiku labāko snaiperi un vienu no labākajiem arī NBA vēsturē. (Foto: USA Today Sports)

Vienā no sarunas fragmentiem Hils atceras Redika pirmo sezonu NBA (2006./07. gads), kurā viņš centies savu augstskolas biedru aizstāvēt Orlando "Magic" komandā, tomēr ne vienmēr tas izdevies. Esot bijis gadījums, ka jauniņais esot pamatīgi nokavējis treniņu, par ko noskaitās komandas veterāni un nolēma viņu ar līmlenti pielīmēt pie krēsla, iestumt dušā un atstāt zem ūdens. Tikmēr Turkolu ideja bija vēl drakoniskāka – varētu apčurāt jauno basketbolisti. Pārējie spēlētāji ātri vien noraidīja šo ideju un kā soda atlikušo daļu, aizstūma uz krēsla pielīmēto basketbolistu uz zāli.

1996. gada Atlantas olimpisko spēļu čempions ASV izlases rindās Grants Hils karjerā kopumā piedalījās sešās Visu Zvaigņu spēlēs, tomēr potenciāls bija kļūt par vienu no labākajiem līgas vēsturē. (Foto: AFP/Scanpix)

Jādomā, ka mūsdienās Turkolu diez vai lepojas ar savu tā brīža ideju par urinēšanu un nepriecājas, ka senie “varoņdarbi” nākuši gaismā. Tomēr vismaz Turcijā lielākā daļa par šo varētu tā arī nemaz nesadzirdēt, jo valstī nav pieejas informācijai par NBA.

Nu jau Turcijas pilsonību zaudējušais Eness Kanters jau vairākus gadus nekautrējas asi kritizēt valsts diktatoru, kāpēc viņam ir liegts atgriezties Turcijā, kur draud aizturēšana. Sākotnēji Turcijā tika cenzēti Kantera mači un informācija par viņa sniegumu NBA laukumos. Ar to mierā nebija pasaules vadošā basketbola līga un nolēma visā Turcijā bloķēt piekļuvi NBA resursiem.

Lai nu kā gan jau Turkolu ir sasniegusi ziņa, ka viņa pagātnes izdarība tagad kļuvusi zināma krietni plašākam cilvēku pulkam.