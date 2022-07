Ēģiptiešu futbola zvaigzne Salāhs noslēdz jaunu līgumu ar "Liverpool"

Vienošanās ar 30 gadus veco Salāhu noslēgta līdz 2025.gadam.

Salāhs Liverpūles klubam pievienojās 2017.gadā un šajā laikā 254 spēlēs guvis 156 vārtus. "Liverpool" kreklā viņš uzvarējis Anglijas premjerlīgā, UEFA Čempionu līgā, FIFA Klubu pasaules kausā, FA Kausā un Līgas kausā.

Viņa uzbrukuma partneris Sadio Manē pagājušajā nedēļā pārcēlās uz Vācijas bundeslīgas grandu Minhenes "Bayern", taču senegālieša vietā "Liverpool" pievienojušies Luiss Diass un Darvins Nunjess.

Salāhs Liverpūles komandai pievienojās no Itālijas kluba "AS Roma", liverpūliešiem par viņu samaksājot 42 miljonus eiro.

Pirms tam viņš divas sezonas pārstāvēja "AS Roma" komandu, pirmajā no tām atrodoties kā izīrētais spēlētājs no Londonas "Chelsea", bet otrajā esot jau Itālijas kluba īpašumā. Tāpat no "Chelsea" vienības, kuras rindās viņš bija no 2014.gada, Salāhs tika izīrēts arī Florences "Fiorentina" komandai.

Pirms pievienošanās Londonas klubam Salāhs divas sezonas pavadīja Šveices vienībā "Basel", bet profesionāļa gaitas ēģiptietis uzsāka savā dzimtenē "El Mokawloon" sastāvā.