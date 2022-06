Horvātijas futbolisti pirmo reizi vēsturē uzvar Franciju

Mačs "Stade de France" stadionā Parīzē noslēdzās ar rezultātu 1:0 (1:0) Horvātijas labā.

Vienīgie vārti tika gūti spēles piektajā minūtē, kad Luka Modričs realizēja 11 metru soda sitienu. "Pendele" tika nozīmētā pēc Ibrahima Konatē pārkāpuma savā soda laukumā.

Francijas izlasei pirmdien pārtrūka sērija, kurā tā kopš 2020.gada novembra 23 spēlēs pēc kārtas bija guvusi vārtus. Iepriekšējo reizi francūžu "sausā" atstāja Somijas izlases pārbaudes spēlē.

Tikmēr Dānija ar 2:0 (2:0) Kopenhāgenā uzvarēja Austriju.

Dāņi vadībā izvirzījās 21.minūtē, kad pēc tālas piespēles sarāva austriešu aizsardzību un bumbu vārtos sita Jonass Vinds.

Astoņas minūtes pirms puslaika beigām Vinds piespēlēja soda laukumā, kur Andreass Skovs Olsens prasmīgi uztvēra bumbu un raidīja to mērķī - 2:0.

A līgas pirmajā grupā pēc četrām spēlēm līdere ar deviņiem punktiem ir Dānija, septiņus punktus guvusi Horvātija, četri punkti ir Austrijai un divi - Francijai. Francūži jau zaudējuši cerības uzvarēt grupā un cīnīties par Nāciju līgas trofeju.

Nāciju līgā grupu uzvarētājas nākamajā sezonā nopelna iespēju spēlēt augstākā grupā. Proti, komanda, kas uzvar kādā no C grupām, tiek pie iespējas startēt kādā no B grupām, savukārt B grupu uzvarētājas nākamajā sezonā spēkojas A grupās. C grupas vājākās komandas tiekas izslēgšanas cīņās, lai noskaidrotu divas vienības, kas izkritīs uz D līgu, vietā nākot tās divām spēcīgākajām vienībām.

Nāciju līgas turnīrs noris trešo reizi.

Iepriekšējās sezonas finālturnīrs norisinājās pērn oktobrī, Francijai titulcīņā uzvarot Spāniju. Pirmajā sezonā finālturnīru uzņēma Portugāle, mājiniekiem kļūstot par vēsturē pirmajiem UEFA Nāciju līgas čempioniem.