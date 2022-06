Latvija UEFA Nāciju līgas D līgas cīņā pirmdien "Daugavas" stadionā ar 1:0 (0:0) pieveica Lihtenšteinu. Tā bija otrā uzvara divās spēlēs, un kā norādīja Kazakevičs, spēles gaita viņu šodien apmierināja.

"Abas spēles ritēja pēc dažāda scenārija. Ja pirmajā mačā izdevās ātri gūt vārtus, bet sniegums nebija veiksmīgākais, tad šodienas spēlē bijām organizēti, veidojām plānveidīgus uzbrukumus, kontrolējām mača gaitu. Andorieši ir fiziskāki, agresīvāki, savukārt Lihtenšteinas komanda ir meistarīgāka.

Abas spēles bija izaicinājumi, un kā šodien bija redzams - liels pārsvars, taču uzvara nenāca viegli," secināja Kazakevičs

Latvijas izlasei bija liels pārsvars gan bumbas kontrolē, gan sitienu ziņā, taču pirmā puslaika 27.minūtē pēc Lihtenšteinas pretuzbrukuma bumba pabija Pāvela Šteinbora sargātajos vārtos.

Tomēr tiesneša paceltais karodziņš liecināja par aizmuguri, ko apstiprināja arī VAR sistēma, vārtus neieskaitot.

Savukārt 73.minūtē pēc tālās piespēles soda laukumā Roberts Uldriķis ar galvu nosvieda bumbu pa sitienam Raimondam Krollim, pēc kura raidījuma vārtu kreisajā apakšējā stūrī vārtsargs atsita bumbu, taču turpat bija Artūrs Zjuzins, raidot to vārtos. Arī šoreiz iesaistot VAR, vārtu guvums tika ieskaitīts.

"Uzvara, viennozīmīgi, bija pelnīta. Jāskatās uz spēles raksturu - mums bija liels pārsvars ar vārtu gūšanas momentiem. Rezultāts bija likumsakarīgs, un tiesnešu lēmumus, vai tie bija pareizi vai nē, komentēt nevēlos," skaidroja Kazakevičs

"Šodien mūsu sniegums bija labāks, nekā pirmajā spēlē.

Vairākos komponentos bija progress, taču tas ne vienmēr garantē vārtu guvumus. Esmu pateicīgs spēlētājiem. Brīžos, kad viss ne īsti padevās, turpinājām palikt pie spēlēs plāna un to realizēt," komandas sniegumu analizēja galvenais treneris.

"Lielu lomu nospēlēja arī tas, ka spēlējām mājās, līdzjutēju atbalsts bija fantastisks. Fani dzina uz priekšu, viņi bija daļa no šodienas uzvaras. Tāpat spēlētāji, kas laukumā nāca uz maiņu, pastiprināja spēli," uzvaras nesošos faktorus izcēla Kazakevičs.

Izlases galvenais treneris norādīja uz problēmām spēles gaitā, taču izcēla Latvijas izlases spēlētāju resursus.

"Visas spēles laikā nespējām uzturēt ātrumu. Vajadzēja spēlēt ātrāk, bija nepieciešams lielāks temps gan bumbas kustībā, gan pašās darbībās. Būtu bijuši ātrāki, iespējams, būtu bijuši arī vairāk momentu. To gan ietekmēja dažādi faktori - gan spēlētāju meistarība, gan laukums. Taču ar izrādīto spiedienu spējām Lihtenšteinu nogurdināt," secināja speciālists.

"Liela nozīme bija sastāvā, salīdzinājumā ar Andoru un Lihtenšteinu mūsu rezervistu soliņš ir garāks. Līdzīgi ir tad, kad spēlējam ar lielajām Eiropas valstīm - viņiem uz maiņu nāk spēlētāji, kuri var ietekmēt spēli vairāk nekā mūsu rezervisti," skaidroja Kazakevičs.

Salīdzinājumā ar maču pret Andoru, sākumsastāvā pret Lihtenšteinu tika veiktas divas izmaiņas - Artūra Zjuzina un Andreja Cigaņika vietā devās Eduards Emsis un Alvis Jaunzems.

"Izmaiņas starta sastāvā bija plānotas, tāpat arī Zjuzina un Cigaņika došanās laukumā uz maiņu, un atkarībā no tā, ka ritēs spēle, bija idejas, kādas spēlētāju rotācijas tiks veiktas mača gaitā. Būtu bijis priecīgāks, ja nedaudz ātrāk būtu spējuši izvirzīties vadībā, tādā veidā samazinot slodzi spēlētājiem pirms gaidāmā trešā mača," teica Kazakevičs.

"Par Zjuzina došanos laukumā vienīgais jautājumus bija, kuru centra pussargu mainīt. To mēs spēles laikā izvērtējām un veicām lēmumu. Artūrs ir viens no nozīmīgākajiem spēlētājiem mūsu komandā. Viņš no centra pussarga pozīcijas var saasināt spēli, viņa iziešana laukumā šodien mainīja spēles zīmējumu.

Artūrs ir labā fiziskā kondīcijā, taču plānoti norotējām sastāvu, sakarā ar problēmām divcīņās Andoras mača pirmajā puslaikā. Tas ietekmēja spēles zīmējumu, un Artūru šodien plānojām laist laukumā otrajā puslaikā uz pretinieku noguruma fona," par izlases pussarga došanos laukumā uz maiņu stāstīja Kazakevičs.

Latvijas izlase pēc pirmajiem diviem mačiem ieņem pirmo vietu grupā.

"Skaidrs, ka gribējām pārliecinošas uzvaras, taču tajā pašā laikā, ņemot vērā mūsu pieredzi, spēlējot no pirmā numura pozīcijas, esmu priecīgs, ka šis pārsvars tika realizēts. Pret Andoru bija liela nervozitāte, taču šodien bijām pārliecinātāki. Tomēr jāsaka, ka pietrūka kreativitātes - spēlējām pārāk standartizēti. No katras spēles varam mācīties un paņemt kaut ko savu," secināja treneris.

"Mums būs jāpiestrādā pie daudzveidības. Pēc pirmā mača nolēmām spēli vienkāršot. Spēlējot kā pirmajam numuram, ir daudz ko mācīties. Tāpat mums jābūt drosmīgākiem, taču jāņem vērā spēlētāju iemaņas - piemēram, spēlētāji, kas izlasē spēlē malējo pussargu pozīcijā, savos klubos spēlē citur," sniegumu un situāciju sastāvā analizēja Kazakevičs.

Pirmā puslaika izskaņā savainojumu guva Vladislavs Gutkovskis. Taču kā atklāja Kazakevičs, uzbrucējs, neskatoties uz to, bija gatavs palīdzēt izlasei. Viņu 62.minūtē nomainīja Krollis.

"Vladislavs ir viens no vislielākajiem cīnītājiem, pārtraukumā tika "sateipots", teica, ka ir gatavs spēlēt. Otrā puslaika sākumu viņš nospēlēja labi, taču bija manāms tas, ka savainojums traucēja. Kroļla došanas laukumā bija plānota un notika laikā, viņš spēlēja ļoti aktīvi, ar savu spēli piespieda pretiniekus reaģēt," turpināja treneris.

Latvijas izlase pēdējos trīs oficiālos mačus ir uzvarējusi. Kazakevičs atzina, ka komandas sniegums ir uzlabojies.

"Katra spēle ir unikāla, taču no šiem pēdējiem mačiem esam iemācījušies lauzt mača gaitu, spēlējam ar vēsāku prātu, esam pārliecinātāki. Tas atalgojās ar punktiem turnīra tabulā, un no spēles uz spēli pārliecība aug," sacīja treneris.

Izlases treneris pirmajās divās Nāciju līgas spēlēs deva iespēju spēlēt 15 futbolistiem. Par to viņš gan neuztraucas.

"Primārais ir iet no spēles uz spēli. Kā jau minēju, ideāla scenārija gadījumā būtu rotējis ar vairāk spēlētājiem. Šis tomēr ir profesionāls futbols, ir trīs dienas starpā, lai futbolisti atjaunotos un mēs varētu spēlētu optimālajā sastāvā. Ja būs spēlētāji, kuru fiziskā kondīcija neļaus doties laukumā, rotēsim ar citiem. Spēlētāju loks ir ļoti plašs un pēdējo gadu laikā ir bijis stabils," stāstīja Kazakevičs.

Treneris arī atzina, ka problēmas sagādāja presinga veikšana un pāreja aizsardzībā pēc bumbas zaudēšanas, kā arī "Daugavas" stadiona zālāja kvalitāte ietekmēja spēli uzbrukumā.

"Šādās spēlēs tas ļoti traucē un tur ir arī atbilde, kāpēc mūsu spēles stilistika ir tieši tāda, kāda tā ir. Nevarējām bumbu pārliecinoši kontrolēt caur vidējām piespēlēm. Gribētos redzēt kvalitatīvāku zālāju, cerams, ka uz mačiem septembrī situācija būs labāka," norādīja Kazakevičs.

Nākamo maču Latvijas izlase aizvadīs piektdien izbraukumā pret Moldovu, un kā norādīja Kazakevičs, viņš gaida spraigu spēli.

"Tā, visticamāk, būs cīņa par pirmo vietu grupā. Manuprāt, esam ļoti līdzvērtīgas līmeņa komandas. Priekš mums šī spēle būs ļoti nopietna", teica treneris.

Latvija spēlē pēc spēka ceturtā jeb vājākā ranga - D līgā.

UEFA Nāciju līgas spēles šogad notiek jūnijā (četras spēļu dienas) un septembrī (divas spēļu dienas). Neatkarīgi no komandu skaita grupā visas komandas aizvada divu apļu turnīru, tiekoties ar katru pretinieku pa reizei savā laukumā un viesos.