Par pirmo Konferences līgas čempioni futbolā kļūst "AS Roma"

"AS Roma" finālā pieveica Roterdamas "Feyenoord" ar 1:0 (1:0).

Jau 17.minūtē savainojuma dēļ tika nomainīts Romas vienības pussargs Henrihs Mhitarjans, kura vietā laukumā devās Seržiu Oliveira.

Vārti tika gūti 32.minūtē, kad Nikolo Dzaniolo raidīja bumbu vārtu kreisajā stūrī pēc lieliskas Džanlukas Mančīni piespēles - 1:0.

Atšķirībā no pirmā puslaika otrais sākās ar daudziem vārtu gūšanas momentiem.

Vispirms divreiz bumba trāpīja pa "AS Roma" vārtu stabu. 47.minūtē pēc stūra sitiena izspēles no labās malas no vārtsarga laukuma Mančīni trāpīja pa savu vārtu labo stabu.

Tajā pašā 47.minūtē Gūsa Tila sitienu vārtu kreisajā apakšējā stūrī atvairīja Romas kluba vārtsargs Rui Patrisiu.

47.minūtē, palīgā ņemot video atkārtojumu, Itālijas kluba spēlētājam Braianam Kristantem netika konstatēta spēles ar roku savā soda laukumā.

50.minūtē bumba vēlreiz trāpīja pa Romas futbolistu vārtu stabu. Tirels Malazija spēcīgi sita vārtu labajā augšējā stūrī, taču Patrisiu novirzīja bumbu uz vārtu stabu.

Pēc šīm atraktīvajām minūtēm nākamais vērā ņemamais vārtu gūšanas moments radās tikai 86.minūtē, kad Lorenco Pellegrīni soda laukumā saņēma piespēli pa zemi un sita vārtu labajā stūrī, taču vārtsargs Justins Beilovs sitienu atvairīja.



Teicamu iespēju izlīdzināt rezultātu kompensācijas laika otrajā minūtē garām palaida Braians Linsens. Sirils Desērs pēc tālās piespēles ar galvu soda laukumā nometa bumbu labajā pusē pa sitienam Linsenam, taču viņš netrāpīja pa bumbu.

Nevienā Eiropas klubu turnīra finālā nezaudējušā trenera Žuzē Mourinju vadītajai Romas komandai pēc viļņveidīgā snieguma šosezon tā bija iespēja izcīnīt pirmo komandas titulu Eiropas klubu turnīros. Itālijas čempionātu "AS Roma" noslēdza sestajā vietā.

Savukārt Roterdamas vienība, kura sezonu nacionālajā čempionātā noslēdza trešajā vietā, cīnījās par ceturto trofeju kontinentālajās sacensībās. Tā 1974. un 2002.gadā ieguva UEFA Eiropas kausu, kā arī 1970.gadā izcīnīja vienīgo Čempionu līgas titulu.

Gan "AS Roma", gan "Feyenoord" aiz muguras ir garas sezonas - abas vienības dalību turnīrā sāka kvalifikācijas kārtās. Ja Romas klubs Konferences līgā iesaistījās pēdējā jeb "play-off" kvalifikācijas kārtā, tad Roterdamas komandai pēc piektās vietas iepriekšējā Nīderlandes čempionāta sezonā kvalifikācija bija jāuzsāk no otrās kārtas.

Pamatturnīrā abas komandas savās grupās ieguva pirmo vietu. "AS Roma" C grupā sešos mačos izcīnīja četras uzvaras, reizi spēlēja neizšķirti un piedzīvoja vienu zaudējumu. Savukārt "Feyenoord" spēlēja bez zaudējumiem - četras uzvaras un divi neizšķirti.

Pirmā vieta grupā abām komandām deva automātisku ceļazīmi uz astotdaļfinālu. Romas klubs tajās divu spēļu summā ar 2:1 apspēlēja citu Nīderlandes klubu "Vitesse", tikmēr "Feyenoord" ar 8:3 pieveica Belgradas "Partizan".

Ceturtdaļfinālā romiešus sagaidīja atkārtots duelis pret Norvēģijas čempioniem "Bodo"/"Glimt". Grupu turnīrā "AS Roma" punktus zaudēja abos mačos - izbraukumā piedzīvots šokējošs zaudējums 1:6, savukārt mājās spēlēts neizšķirti.

Līdzīgi izvērsās pirmais mačs izslēgšanas spēlēs - izbraukumā piedzīvots zaudējums ar 1:2, taču atbildes mačā mājās pārliecinoša 4:0 uzvara. Roterdamas klubs tikmēr ar 6:4 divu maču summā pieveica Prāgas "Slavia".

Pusfināla duelī Romas klubs spēkojās ar Lesteras "City", un pēc 1:1 neizšķirta pirmajā mačā Anglijā, "AS Roma" atbildes mačā, pateicoties angļu uzbrucēja Temija Eibrahama vārtiem, svinēja uzvaru ar 1:0, divu spēļu summā triumfējot ar 2:1.

Savukārt piecpadsmitkārtējā Nīderlandes čempione "Feyenoord" duelī ar Marseļas "Olympique" pēc rezultatīva pirmā mača savā laukumā, kurš noslēdzās ar 3:2, atbildes mačā nosargāja bezvārtu neizšķirtu 0:0.

Šis bija "AS Roma" trešais fināls UEFA turnīros - 1984.gada

Čempionu līgas finālā tika piedzīvots zaudējums pret "Liverpool", savukārt 1991.gadā UEFA kausa finālā tika atzīts Milānas "Inter" pārākums. "Feyenoord" lūkoja turpināt savu perfekto finālu bilanci - trīs fināli un trīs tituli.

Konferences līgā šī bija pirmā sezona. Tā tika izveidota ar mērķi vairāk klubiem dot iespēju spēlēt starptautiskajos mačos. Tas ir pēc ranga trešais klubu turnīrs Eiropā aiz Čempionu līgas un Eiropas līgas.