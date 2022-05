Jau ziņots, ka piektdien Latvijas izlase sīvā cīņā ar rezultātu 4:3 (0:0, 3:2, 0:1, 0:0, 1:0) pēcspēles metienu sērijā pārspēja Austrijas hokejistus.

"Labi, ka uzvarējām vakardienas spēli, un labi, ka uzvarējām arī norvēģus, jo nerādījām to labāko spēli šajos abos mačos," stāstīja aizsargs. "Rādījām labu sniegumu tikai pret somiem, bet tad mēs tomēr piekāpāmies. Atlikušajās divās spēlēs mēs vēl varam krietni uzlabot savu spēli."

Bergmanis, kurš devās laukumā četrās iepriekšējās Latvijas spēlēs, piektdien pirmo reizi turnīrā palika ārpus pieteikuma mačam un spēli vēroja no tribīnēm.

"Protams, gribējās būt laukumā," atklāja Bergmanis. "Vismaz, ja ne laukumā, tad uz soliņa kopā ar komandas biedriem, jo mačs bija tiešām aizraujošs un ticu, ka tāds tas bija arī no spēlētāju viedokļa. No tribīnēm izskatījās ļoti forši, bija patīkami arī izbaudīt spēli skatītāja lomā. Par to jāpateicas faniem, kuri mūs tiešām daudz atbalstīja."

Aizsargs četrās aizvadītajās spēlēs pie rezultativitātes punktiem nebija ticis, tāpat arī saglabāja neitrālu lietderības koeficientu. Viņš pats vērtē, ka pagaidām uz ledus spējis parādīt atzīstamu spēli.

"Pēc turnīra varēšu vairāk izvērtēt savu sniegumu, bet šoreiz tas vienkārši bija treneru lēmums atstāt malā, un komanda uzvarēja," teica Bergmanis. "Pagaidām varu teikt, ka ir labi, bet vienmēr var labāk. Jāpalīdz varbūt vairāk uzbrucējiem, jāpieslīpē pāris nianses aizsardzības zonā."

Dažbrīd spēlēs, atgriežoties aizsardzības zonā, Latvijas hokejistiem nesanāk veiksmīgi sadalīt pretspēlētājus, kas rada pretiniekiem vārtu gūšanas iespējas, tomēr, kā norādīja aizsargs, tas nerodas komunikācijas trūkuma dēļ.

"Kad atgriezies aizsardzības zonā, tad viss notiek ļoti ātri," skaidroja Bergmanis. "Tu varbūt kaut ko pasaki, bet partneris nesadzird, tāpēc neteikšu, ka mums ir komunikācijas trūkums. Tajā azartā, kas ir spēles laikā, tu gribi palīdzēt un būt visur, tāpēc aizejam kaut kur divatā uz vienu, nesaprotamies. Uzskatu, ka komunikācija laukumā tāpat ir laba."

Sestdien Latvijas izlasei bija brīvdiena, taču treniņu uz ledus aizvadīja Bergmanis un Gustavs Dāvis Grigals, kuri vakar nebija pieteikti spēlei, kopā ar Klāvu Veinbergu, kurš vakar laukumā pavadīja tikai pāris minūtes pirmajā trešdaļā.

Svētdien Latvija pirmo reizi pasaules čempionātā spēlēs pret Lielbritānijas hokejistiem, bet grupu turnīru noslēgs otrdien ar maču pret Zviedriju. Latvijas izlase tikpat kā nodrošinājusi palikšanu elites divīzijā, taču iekļūšana ceturtdaļfinālā ir maz ticama.

B grupā līdere ar 13 punktiem piecās spēlēs ir Somija, tālāk ar 11 punktiem četros mačos ir Zviedrija. Trešo vietu ar astoņiem punktiem četrās ieņem ASV, bet ceturtajā pozīcijā ar septiņiem punktiem četros dueļos ir Čehija. Ar pieciem punktiem seko četras un piecas cīņas aizvadījušās Norvēģija un Latvija, četri punkti piecās spēlēs ir Austrijai, kamēr Lielbritānija tikusi pie punkta piecos dueļos.