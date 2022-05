"Ventspils" izlīdzina rezultātu LBL finālsērijā

Ventspilnieki savā laukumā ar rezultātu 93:88 (22:23, 26:19, 21:22, 24:24) izcīnīja panākumu pār "VEF Rīga", sērijā līdz četrām uzvarām panākot 1-1.

Uzvarētāju rindās 19 punktus guva Lerijs Tomass, 17 pievienoja Linards Jaunzems, bet vēl 13 punktus guva Deniss Krestiņins.

Savukārt starp "VEF Rīga" basketbolistiem pārliecinoši rezultatīvākie bija Kristers Zoriks un Džeilens Railijs, kuri guva attiecīgi 27 un 23 punktus, kamēr Aleksandrs Madsens, gūstot 11 punktus un izcīnot 13 atlēkušās bumbas, sakrāja "double-double".

Pirmajā puslaikā mājiniekiem izdevās iegūt vadību pateicoties precizitātei no tālmetienu līnijas. Pirmajās divās ceturtdaļās ventspilnieki realizēja astoņus no 19 tālmetieniem, kamēr "vefieši" guva vien trīs tālmetienus no 16.

Trešajā ceturtdaļā spēle ritēja līdzvērtīgi, taču noslēdzošajā ceturtdaļā izrāvienu veica rīdzinieki un samazināja deficītu līdz vienam punktam (78:79).

Pēdējās trīs minūtēs mājiniekus vadībā izvirzīja Jaunzema metiens, taču pēc tam neizšķirtu panāca Zorika caurgājiens 85:85.

Pēdējā minūtē mājiniekus vadībā izvirzīja Artūrs Ausējs, kurš realizēja vienu soda metienu, un Kristaps Mediss, kurš bija precīzs no tālmetiena līnijas, izvirzot "Ventspili" vadībā ar 89:85.

Ausējs spēles galotnē nopelnīja vēl vienu iespēju stāties uz soda līnijas un šoreiz abi metieni krita grozā (91:85). Kristera Zorika tālmetiens otrā laukuma galā samazināja starpību līdz trīs punktiem, taču ar to bija par maz, jo vēl divus precīzus soda metienus mājinieku labā pievienoja Lerijs Tomass, nodrošinot uzvaru ar 93:88.

Svētdien emocijām bagātā sērijas pirmajā mačā galvaspilsētā ar 94:80 pārāka bija "VEF Rīga" komanda.

Nākamās spēles notiks sestdien Rīgā un otrdien Ventspilī. Nepieciešamības gadījumā 19.maijā tiks spēlēts Rīgā, 21.maijā - Ventspilī, bet 23.maijā - Rīgā.

"VEF Rīga" bilance šosezon cīņās ar Latvijas komandām ir 33-3, un jau izcīnīti tituli "Pafbet" Latvijas - Igaunijas Basketbola līgā (LIBL) un "Užavas" kausa izcīņā. "Ventspils" bilance bijusi pieticīgāka (27-10). Latvijas kausa izcīņā izdevās tikt līdz finālam, bet LIBL turnīra izskaņa bija ļoti neveiksmīga, vispirms neizmantojot iespēju ieņemt otro vietu pamatturnīrā un tad ceturtdaļfinālā zaudējot Hābnēmes "Viimsi" no Igaunijas. Arī LBL pusfinālā uzvara pār "Ogri" devās rokās tikai piecās spēlēs.

"Ventspils" 21.reizi spēlē LBL finālā, kas ir rekords, kamēr "VEF Rīga" šis ir 12.fināls, turklāt rīdziniekiem šī sērija ir nepārtraukta, kas arī ir rekords.

Abas komandas izšķirošajā sērijā tiekas desmito reizi. Līdz šim bilance ir 7-2 "VEF Rīga" labā.

Mārim Gulbim, kurš "Ventspils" sastāvā jau septiņas reizes piedalījies cīņās par Latvijas čempionu zeltu, šī ir astotā finālsērija (2-5).

Sērijā par bronzas medaļām "Ogre" ar 1-0 ir vadībā pret "Latvijas Universitāti" (LU).

Pusfinālā "Ventspils" sērijā pieveica "Ogri" ar 3-2, bet "VEF Rīga" - LU ar 3-0.

"Ventspils", tāpat kā "VEF Rīga", bija viena no divām Latvijas - Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) labākajām pašmāju vienībām un vietu pusfinālā nodrošināja automātiski.

Šosezon abas komandas LIBL tikušās divas reizes, abās pie panākuma tiekot mājiniekiem. Pirmajā cīņā Rīgā "VEF Rīga" uzvarēja ar 93:57, bet otrajā cīņā Kurzemē "Ventspils" bija pārāka ar 87:81.

Pērn Latvijas meistarsacīkstēs uzvarēja "VEF Rīga", kas finālsērijā ar 4-0 pieveica "Ventspili".