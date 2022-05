Austrālijas basketbola spilgtākā zvaigzne mutes brūķēšanas dēļ varētu nekad vairs nespēlēt izlasē

Par opāliem sauktā Austrālijas sieviešu basketbola valstsvienība ilgu laiku tika uzskatīta par otru spēcīgāko sieviešu basketbola izlasi pasaulē (aiz ASV). Austrālietes laika posmā no 1996. gada var lepoties ar piecām olimpiskajām medaļām (trīs sudrabi, divas bronzas), pasaules čempionu titulu, Pasaules kausa vicečempionu titulu un trim bronzas medaļām. Tomēr pērn Tokijā tika piedzīvots pamatīgs fiasko – pēc zaudējumiem Beļģijai un Ķīnai - caur adatas aci iekļūts izslēgšanas spēlēs, jo pēdējā mačā ar 27 punktu pārsvaru izdevās pieveikt Puertoriko (vajadzēja panākumu ar vismaz 25 punktu pārsvaru), bet ceturtdaļfinālā bezierunu sakāve pret nākamajām čempionēm ASV basketbolistēm.

Austrālijas mērauklai pieticīgais sniegums varētu būt saistīts ar to, ka neilgi pirms olimpiskajām spēlēm no izlases sastāva pazuda neapšaubāmā uzbrukuma līdere, viena no pasaules labākajām centra spēlētājām Elizabete Kembedža. Viņas pēkšņais atteikums bija, maigi sakot, negaidīts.

Paziņojums par nebraukšanu uz Tokiju izskanēja neilgi pēc kādas slēgtās spēles pret Nigērijas izlasi. Spēles video ieraksti nav publiski pieejami, kas radīja pamatu dažādām spekulācijām. Austrālijas mediji toreiz ziņoja, ka spēlē esot bijis gan fizisks, gan verbāls konflikts ar Kembedžas līdzdalību. Īsi pēc mača Liza pavēstīja, ka garīgās veselības un emocionālās spriedzes apsvērumu dēļ viņa uz Japānu nebrauks, un operatīvi pameta izlases treniņnometni.

Tagad Austrālijas izlases kapteine Tokijas olimpiskajās spēlēs Dženna O’Heja komentēja iepriekš izskanējušās baumas, ka Kembedža Nigērijas basketbolistēm ir teikusi, lai viņas “brauc atpakaļ uz savu trešās pasaules valsti”.

O’Heja sarunā ar ABC raidījuma “Offsiders” vadītāju Keliju Andervudu apstiprināja iepriekš izskanējušās baumas. Uz Andervudas jautājumu, vai konflikts izcēlās spēlē pret Nigēriju un Kembedža pateica pretiniecēm, lai brauc atpakaļ uz savu trešās pasaules valsti, opālu bijusī kapteine atbildēja apstiprinoši.

Opālu kreklā Elizabeti Kembedžu mēs diez vai vēl kādreiz redzēsim. (Foto: imago/Xinhua/Scanpix)

Basketboliste apstiprināja arī faktu, ka teiktais pāraudzis fiziskā konfliktā arī izlases iekšienē, jo viena no komandas biedrenēm – Ezi Magbegora – ir dzimusi Nigērijā. Turklāt O’Heja kopš tās reizes ar Kembedžu vairs nav runājusi.

Interesanti, ka slavenajai centra spēlētājai, kura ir dzimusi Anglijas galvaspilsētā Londonā, māte ir austrāliete, bet tēvs nigērietis.

Tāpat Dženna O’Heja pauda viedokli, ka diez vai kādreiz Kembedžu vēl varēs redzēt opālu formā, tāpēc par to nemaz nevajadzētu runāt, jo cilvēks nemaz negrib pārstāvēt Austrāliju, bet ir tik daudz spilgtu piemēru ar citiem lieliskiem basketbolistiem, kas grib pārstāvēt savu valsti.

Elizabete Kembedža allaž ir vēlējusies dzīvot Losandželosā un būt uzmanības centrā. (Foto: Zumapress/Scanpix)

Pati Kembedža, kura pagājušā gada jūlijā atzina, ka atteikums pārstāvēt Austrāliju bijis viens no viņas smagākajiem lēmumiem. Publiski izskanējušo versiju gan viņa sarunā ar ABC noliedza, paziņojot mačā pret Nigēriju bijis konflikts un asumi. Savukārt sociālajos tīklos viņa ierakstījusi, ka kādu būs zināma arī patiesība par notikušo.

Nākamgad tieši Austrālijā ir paredzēts Pasaules kauss basketbolā sievietēm. Maz ticams, ka Elizabete Kembedža pārstāvēs opālus.

Kembedža šobrīd ir uzsākusi WNBA sezonu Losandželosas “Sparks” sastāvā un, kā pati basketboliste stāsta, jūtas tik labi kā nekad, komanda par viņu rūpējās tādā līmenī, kā Austrālijas izlasē nekad nebija bijis. Viņa vēlas būt tur, kur par viņu rūpējas.

Arī O’Heja pauž viedokli, ka Kembedža vienmēr ir gribējusi dzīvot Losandželosā, būt uzmanības centrā. Viņa tagad tur ir nonākusi un jūtas laimīga, bet laimīga Elizabete var spēlēt ļoti labi.