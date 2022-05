Mairis Briedis Ēģiptē jūtas labi atpūties un izvēdinājis galvu

Cīņa, kas sākotnēji bija paredzēta 6.aprīlī, tika pārcelta uz vēlāku laiku, jo vispirms Briedis inficējās ar Covid-19, bet pēc tam Opetaija paziņoja par iedzīvošanos ribu savainojumā.

Jau ziņots, ka cīņa Austrālijā pārcelta uz 2.jūliju.

"Nedēļu noslimoju ar Covid-19, pēc nedēļas atsāku trenēties un jutos labi, bet tad saslimu vēlreiz. Covid-19 analīzes neuzrādīja, taču radās veselības problēmas, kuru dēļ cīņu nācās atlikt, jo nevarēju paspēt tai sagatavoties," par pirmo cīņas atcelšanu stāsta Briedis, kurš saslima pirms trim mēnešiem, kad jau bija notrenējies divus mēnešus un sācis sparinga treniņus pirms cīņas ar austrālieti.

"Bija diezgan laba sportiskā forma. Tāpēc tas bija diezgan sāpīgi ne tikai no finansiālā viedokļa, bet arī no fiziskā. Esi labā formā, un jāsāk viss no jauna," atzīst bokseris. "Pēc treniņa atskanēja menedžera Raimonda Zepa zvans, ka pretinieks ir savainots."

Cīņas atcelšana ietekmēja arī boksera finanses, jo viņam kā profesionālam sportistam pašam jāapmaksā treneri, apkalpojošais personāls un sparingpartneri. Turklāt Opetaija ir kreilis, kas sašaurina iespējamo sparingpartneru skaitu.

Latvijas bokseris Nikolajs Grišuņins, kurš kā kreilis pirmajā smagajā svarā (līdz 90,71 kilogramam) bija labākais iespējamais pretinieks Latvijā, ir beidzis boksera karjeru. Tāpēc sparingcīņām nākas bokserus pieaicināt no citām valstīm. Savukārt viņi samaksu par savu darbu prasa, raugoties uz to, ka Briedis ir pirmais numurs pasaulē, bilst Latvijas bokseris.

Briedis pieļauj, ka Opetaijas kavēšanās ir stratēģisks moments, lai izsistu pretinieku no gatavošanās plāna.

"Laiks šobrīd ir mans lielākais ienaidnieks," atzīst 37 gadus vecais pasaules čempions Starptautiskās Boksa federācijas (IBF) un žurnāla "The Ring" versijās.

Tomēr divas nedēļas ilgā atpūta nākusi par labu. Bokseris atklāj, ka piespiedu atvaļinājumā Ēģiptē ir labi atpūties un izvēdinājis galvu. Sākotnēji bija plānots, ka Ēģiptē varētu ar mazāku intensitāti turpināt gatavoties cīņai par pasaules čempiona titulu, taču "tajā pilsētā, kur mēs bijām, nebija attiecīgās infrastruktūras, un tur nebija iespējams trenēties".

Šobrīd Briedis cīņai galvenā trenera Dmitrija Šiholaja vadībā gatavojas Latvijā, taču uz Austrāliju dosies laicīgi, lai pienācīgi aklimatizētos.

Latvijas bokseris ir redzējis arī Londonā notikušo cīņu, kurā Lielbritānijas sportists Taisons Fjūrijs Vemblija stadionā uzvarēja amerikāni Dilianu Vaitu un nosargāja Pasaules Boksa padomes (WBC) čempiona jostu smagajā svarā.

Vaicāts par iespēju boksēties pašā prestižākajā svara kategorijā, Briedis atgādināja, ka šajā svara kategorijā jau vairākkārt ir boksējies, piedaloties "Bigger’s Better" turnīrā, boksējoties ar Manuelu Čaru, kā arī savu pirmo cīņu profesionāļos aizvadot ar lietuvieti Rauli Račilausku.

"Pāriet uz smagsvariem man ir tāpat kā parastam cilvēkam pāriet pāri ielai. Tomēr pagaidām iet uz turieni iešanas pēc es neredzu jēgu. Ja mums šobrīd pieder pasaules čempiona josta savā ("krūzeru") svara kategorijā, pirmā vieta pasaules rangā, vienkārši aiziet uz smago svaru un boksēt kaut kādu cīņu man nav interesanti," pamato sportists.

"Svara kategorijā līdz 90,7 kilogramiem mēs boksējam par pasaules čempiona titulu. Ja organizatori to nevar noorganizēt smagajā svarā, kāpēc mums ir jāsper solis atpakaļ?" saka Briedis.

Starptautiskās Boksa federācijas (IBF) un žurnāla "The Ring" pirmā smagā svara (līdz 90,7 kilogramiem) kategorijas čempions Briedis savu titulu plāno aizstāvēt Austrālijas pilsētā Goldkostā.

Briedis pēc vairāk nekā gada pārtraukuma oktobrī aizvadīja cīņu pret vācieti Arturu Mannu, trešajā raundā uzvarot ar tehnisko nokautu.

Latvietis 2020.gada septembra beigās Minhenē Pasaules boksa supersērijas (WBSS) finālcīņā uzvarēja kubieti Junielu Dortikosu un ieguva Muhameda Ali trofeju, kā arī IBF čempiona jostu pirmajā smagajā svarā un žurnāla "The Ring" čempiona jostu.

37 gadus vecais Briedis profesionālā boksera karjerā izcīnījis 28 uzvaras, no kurām 20 bijušas ar nokautu. Viņš cietis vienu zaudējumu Pasaules Boksa supersērijas (WBSS) pirmās sezonas pusfinālā Rīgā pret ukraini Oleksandru Usiku.

Tikmēr 26 gadus vecais Opetaija ir aizvadījis 21 cīņu profesionālā boksera karjerā un visās ir uzvarējis, taču gandrīz visas cīņas notika Austrālijā. Viņam pieder divas otrā ranga jostas - Pasaules Boksa organizācijas (WBO) "Global" čempiona tituls un Starptautiskās Boksa federācijas (IBF) Āzijas un Okeānijas čempiona tituls. Tāpat viņš pārstāvēja Austrāliju 2012.gada Londonas olimpiskajās spēlēs.