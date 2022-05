Oļegs Latiševs desmito reizi tiesās ULEB Eirolīgas finālčetrinieka spēles

Astoņu tiesnešu vidū, kuri no 19. līdz 21.maijam Belgradā tiesās finālčetrinieka turnīra spēles, ir arī Latiševs.

Pārējie tiesneši būs Ilija Beloševičs no Serbijas, Medi Difala no Francijas, Tomislavs Hordovs no Horvātijas, slovēnis Damirs Javors, Luidži Lamonika no Itālijas, ukrainis Boriss Rižiks un lietuvietis Gītis Viļus.

Septiņi no tiesnešiem iepriekš jau ir tiesājuši "Final Four", bet Latiševs ar Viļu tiesāja 2021.gada Eirolīgas finālspēli Ķelnē. Arī Difala pagājušajā sezonā tiesāja līgas četru labāko komandu turnīru.

Pieredzējušākie astoņu tiesnešu sarakstā ir Rižiks un Beloševičs, kuriem šī ir jau attiecīgi 22. un 21. sezona Eirolīgā. Lamonika līgā tiesā 19. sezonu.

Tāpat kā Latiševam, arī Lamonikam un Rižikam šis būs jau desmitais "Final Four" turnīrs. Lamonika pirmoreiz labāko četrinieka turnīru tiesāja 2002.gadā Itālijas pilsētā Boloņā. Rižika "Final Four" debija notika 2007.gadā Atēnās, bet Latiševs pirmoreiz šāda ranga sacensībās tiesāja 2010.gadā Parīzē.

Beloševičs "Final Four" tiesās devīto reizi. Difala un Javors - trešoreiz, bet Viļus otro reizi.

Vienīgais šādu sacensību debitants būs Hordovs.

Turnīra pusfinālā Pirejas "Olympiakos" tiksies ar Stambulas "Anadolu Efes", bet par otru ceļazīmi uz finālu cīnīsies Rolanda Šmita pārstāvētā "Barcelona" un Madrides "Real".

Finālčetrinieka turnīrs norisināsies no 19. līdz 21.maijam Belgradā.

Arī šosezon Eirolīgā bija pārstāvētas desmit valstis ar 18 komandām, kas ir tikpat, cik iepriekšējā sezonā, taču pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā trīs Krievijas komandas tika izslēgtas no turnīra.

Pagājušajā sezonā par čempioni kļuva Stambulas "Anadolu Efes", kas finālā pieveica "Barcelona".