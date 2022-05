Kā vēsta izdevums “Inside the Games”, Garta nespēj saprast FIL valdes mērķtiecību izslēgt no sacensībām krievu sportistus, neraugoties uz to, ka Arbitrāžas tiesa atcēla iepriekš noteiktās sankcijas. Garta līdz 7. maijam ir apņēmusies pārsūdzēt FIL lēmumu.

Garta izceļ, ka pagājušajā sezonā Krievija esot izglābusi Pasaules kausa izcīņu, sarīkojot divas sacensības Covid-19 ierobežojumu dēļ atcelto Ziemeļamerikas posmu vietā. Krievija esot zibenīgi rīkojusies un sarīkojusi ļoti kvalitatīvas sacensības.

“Kāpēc ir izdomāti likumu un rakstīti regulējumi, ja cilvēki tos pārkāpj un neņem vērā,” jautā Garta, kura vēlas, lai starptautiskās federācijas labi izturētos pret Krieviju un nejauktu sportu kopā ar politiku, jo sportistiem būtu jābūt vienotiem, nevis sadalītiem divās nometnēs.

Krievijas sporta organizācijas vadītāja atklāj, ka ar viņu sazinājies bijušais FIL prezidents Jozefs Fendts, kurš esot paudis nožēlu, ka ilgu gadu laikā uzlabotās attiecības starp Krieviju un FIL tagad esot pamatīgi sašūpojušās.

KKSF vadītāja atklāja, ka viņu federācijai ir labas attiecības arī ar pašreizējo prezidentu Einaru Fogeli: “Es ļoti nevēlos, lai attiecības pasliktinātos. Ir ļoti svarīgi, lai mēs paliktu draugi un strādātu kamaniņu sporta attīstības vārdā.”

37 Foto Putins Kremlī godina olimpiskos varoņus un nosvin daiļslidotājas Vaļijevas 16. dzimšanas dienu +33 Skatīties vairāk

Garta gan aizmirst piebilst, ka vairāki Krievijas izlases sportisti pauduši atbalstu “Ukrainā notiekošajai militārajai operācijai” un pat agresīvā veidā komunicējuši ar Ukrainas sportistiem un kamaniņu sporta funkcionāriem. Neviens Krievijas sportists publiski nav runājis par karu, nosodot Krievijas diktatora Vladimira Putina uzsākto agresiju kaimiņvalstī.

Modes industrijas darbone Natālija Garta jau astoņus gadus ir Krievijas Kamaniņu sporta federācijas prezidente. Attēlā viņa sarunājas ar Krievijas hokeja leģendu Vladislavu Tretjaku, (Foto: Kommersant/ Vida Press)

Jauns.lv jau vēstīja, ka 8. aprīlī FIL ārkārtas kongresā nobalsoja par Krievijas amatpersonu atstādināšanu no ieņemtajiem amatiem organizācijā, taču nevienojās par Krievijas Kamaniņu sporta federācijas izslēgšanu no FIL.

Ārkārtas kongresa mērķis bija izslēgt no FIL gan Krievijas amatpersonas, gan Krievijas kamaniņu sporta federāciju. Saskaņā ar FIL statūtiem federācijas izslēgšanai bija nepieciešamas divas trešdaļas biedru balsu, bet amatpersonu izslēgšanai - vienkāršais vairākums. Interesanti, ka ārkārtas kongresa sasaukšanu ierosināja Austrālija, Kanāda, ASV, Īrija, Lielbritānija un Jaunzēlande.

Pirmajā balsojumā par Krievijas Kamaniņu sporta federācijas izslēgšanu netika gūts pietiekoši liels atbalsts, jo 31 dalībvalstu balsojumā 15 bija par, 12 pret un četras atturējās. Savukārt otrajā balsojumā par Krievijas amatpersonu izslēgšanu no FIL no 32 dalībvalstīm 16 nobalsoja par, bet 13 balsoja pret un trīs atturējās, ar ko bija pietiekoši, lai pieņemtu attiecīgo lēmumu.

"Šī bija vēsturiska diena, aizvadot pirmo FIL ārkārtas kongresu, taču arī bēdīga, jo tā pamatā bija Krievijas iebrukšana Ukrainā. Es aicinu Krieviju nekavējoties pārtraukt karu Ukrainā un beigt neaprakstāmās cilvēku ciešanas," teica FIL prezidents Einars Fogelis.

Dienu iepriekš FIL Arbitrāžas komisija atcēla FIL Izpildkomitejas 2.martā pieņemto lēmumu, ar kuru tika noteiktas sankcijas Krievijai.

Neraugoties uz to, ka iepriekš pieņemtais lēmums tika atcelts juridisku iemeslu dēļ, FIL ir apņēmusies saglabāt vairākas sankcijas. FIL saglabā savu nostāju, stingri nosodot Krievijas un Baltkrievijas iebrukšanu Ukrainas teritorijā, tāpat Krievija nevarēs rīkot nekādas FIL sacensības, Krievijas sportisti, treneri un amatpersonas nevarēs piedalīties sacensībās, kuras organizēs FIL, kā arī visas Krievijas amatpersonas, kuras ieņem jebkādus amatus organizācijā, tiks no tiem atstādinātas.

Iepriekš Fogelis sarunā ar Jauns.lv pauda apņēmšanos saglabāt pašu noteiktās sankcijas pret Krievijas sportistiem un funkcionāriem, neraugoties uz Arbitrāžas komisijas nelabvēlīgo lēmumu

Neloģiski statūti

“Tautas valodā runājot, mēs bijām pirmie, kas pieņēma sankcijas pret Krievijas sportistiem un tagad esam pirmie, kas dabūjuši pa muti,” FIL prezidents Einars Fogelis sarunā ar Jauns.lv norādīja, ka Krievijas izslēgšanai no sporta aprites ir jābūt juridiski pamatotai. Pretējā gadījumā tā būšot ilgstoša cīņa arbitrāžas komitejās bez vērā ņemama rezultāta. “Emocionāli to ir grūti saprast, tomēr Krievijas puse nav pārkāpusi FIL statūtus un Olimpisko hartu, pēc kuriem tad savos lēmumos vadās Arbitrāžas komiteja. Komisijas argumentācijā ir atsauce uz Olimpiskās hartas punktu, kas tajā skaitā politisku iemeslu dēļ aizliedz jebkuru diskriminācija pret valsti vai personu. Savukārt FIL statūtus mēs varam mainīt tikai ikgadējā kongresā,” saka prezidents.

FIL biedri, balsojumā par RLF izslēgšanu no tās rindām, vadījās pēc tā, lai Krievijas puses apelācijas gadījumā netiktu iesaldēts organizācijas darbs. "Ja biedri būtu nobalsojuši pretēji, kamēr RLF pārsūdzētu lēmumu, neviens mūsu pieņemtais lēmums nebūtu leģitīms. RLF būtībā iespiestu mūs stūrī un mums būtu sasietas rokas," skaidroja Fogelis.

Fogelis atgādina, ka 24. februāra rītā, vien trīs stundas pēc Krievijas paziņojuma par iebrukumu Ukrainā, FIL bija pirmā, kas atcēla sacensības agresora valstī un nākamajā dienā nodrošināja sportistu izbraukšanu no valsts. Savukārt 2. martā, sekojot Starptautiskās olimpiskās komitejas rekomendācijām, tika pieņemts lēmums par Krievijas sportistu, treneru un funkcionāru atstādināšanu. Tieši šo lēmumu Krievijas puse apstrīdēja FIL Arbitrāžas komisijā, kur izcīnīja uzvaru.

Latvijas sportisti gatavi nestartēt

LKSF prezidents Atis Strenga, skaidrojot notikušo, neredz nekādas iespējas, ka Krievijas sportisti tuvākajā laikā varētu startēt sacensībās Latvijā vai citās valstīs. Strenga Jauns.lv skaidroja, ka LKSF ir pret Krievijas federācijas dalību FIL un sportistu piedalīšanos sacensībās.

"Jau pašā sākumā apsveicām starptautisko federāciju, kad tā apturēja sportistu un oficiālo amatpersonu darbību federācijā. Arbitrāžas komisijas lēmums bija visiem negaidīts. Mūsu un mana personīgā nostāja ir pret Krievijas dalību. Neredzu nekādas iespējas, ka Krievijas sportisti varētu startēt Latvijā vai citās valstīs. Vispār neizskatu variantu, ka viņi varētu tuvākajā laikā piedalīties kādās sacensībās," stāstīja Strenga.

LKSF pirmdien paziņoja, ka federācijas atlēti nepiedalīsies sacīkstēs, kurās piedalīsies Krievijas sportisti vai tās pārstāvji. Tāpat LKSF neļaus piedalīties RLF sportistiem un pārstāvjiem Latvijā rīkotajās sacensībās.

Strenga minēja, ka valstis pret RLF izslēgšanu balsojušas, jo sekojušas statūtiem, taču, ja balsojums būtu par nostāju pret Krievijas karadarbību Ukrainā, tad rezultāts būtu pavisam citādāks.

Ukraiņu aicinājums

Nedēļas nogalē Ukrainas kamaniņu sportisti publiskā vēstulē aicināja valstis boikotēt sacensības, ja tajās piedalīsies sportisti no Krievijas. Ukraiņu sportisti arī norādīja, ka RLF un tās sportisti ar savu rīcību ir pierādījuši, ka atbalsta Krievijas karadarbību Ukrainā.

"Esam ļoti nobažījušies par Krievijas sportistu iespējamo dalību sacensībās. Mūs ļoti uztrauc, kāds šajos apstākļos būs Ukrainas sportistu mentālais un fiziskais stāvoklis, piedaloties šajās sacensībās. Krievijas kamaniņu sportisti un olimpieši, kā arī treneri sociālajos tīklos publicējuši ierakstus, kas skaidri parāda viņu atbalstu karam, Putina režīmam un attaisno Ukrainas civiliedzīvotāju, tajā skaitā bērnu, izvarošanu, noslepkavošanu un spīdzināšanu," teikts paziņojumā.