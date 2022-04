Merzļikins jau pārbaudes spēlē raujas Latvijas izlases vārtos

Latvijas izlase 30.aprīlī un 1.maijā izbraukumā aizvadīs pārbaudes spēles ar Šveici, un salīdzinājumā ar mačiem Francijā, ir izmaiņas gan treniņprocesā, gan arī sastāva izvēlē.

"Vajag spēlētājiem arī nedaudz atslābināties, ir daudz veidu, kā treniņus veidot ar dažādiem hokeja elementiem. Treniņus esam padarījuši intensīvākus, taču īsākus," teica Vītoliņš.

Galvenais treneris atklāja arī to, ka pēc spēlēm ar Franciju no kandidātu saraksta neviens spēlētājs netika svītrots. "Covid-19 nekur nav aizgājis, tāpēc spēlējam ar sešām maiņām, kuras sadalītas divās grupās. Mačos ar Šveici piedalīsies visi, kas iepriekš palika mājās, jo lielākajai daļai hokejistu nav spēļu prakses. Pēdējās divas nedēļas treniņos strādājam pie ātruma, eksplozivitātes. Šveices komanda ir viena no intensīvākajām izlasēm Eiropā, kas mums parādīs, vai ātruma ziņā tiekam pretiniekiem līdzi. Pēc tam desmit dienas mums būs laika situāciju analizēt," skaidroja Vītoliņš.

Speciālists arī sacīja, ka pēc spēlēm ar Šveici, visticamāk, tiks veikta sastāva saīsināšana. "Redzēsim, kā nospēlēsim, cerams, iztiksim bez traumām. Tie, kuri netiks, visticamāk, būs jaunie spēlētāji. Taču, manuprāt, tas bija labs solis viņu karjerās "apostīt" gaisu izlasē, dabūja uzspēlēt. Daudzus spēlētājus no Ziemeļamerikas redzēju pirmo reizi, tāpēc žēl, ka biežāk nevar viņus izvērtēt. Bet ir daudz jauno perspektīvo spēlētāju," stāstīja Vītoliņš.

Runājot ar potenciālajiem kandidātiem no U-18 izlases, Amerikas Hokeja līgas (AHL) un Nacionālās hokeja līgas (NHL), Vītoliņš atzina, ka nepieciešamības gadījumā tiks aicināti visi pieejamie, taču priekšroka tiks dota NHL pārstāvjiem.

"U-18 izlasei jāgaida čempionāta beigas, tad redzēsim situāciju. Eduardu Tralmaku, tāpat kā vārtsargus Artūru Šilovu, Mareku Mitenu, kā arī Haraldu Egli, redzēt izlases rindās ir praktiski neiespējami. Izslēgšanas spēlēs AHL sākas brīdī, kad izlase aizvadīs pirmās spēles čempionātā, un nebūtu pareizi taupīt vietas AHL spēlētājiem. Jo AHL nav NHL, par NHL spēlētājiem zinu viņu līmeni un kā viņi spēlējuši," stāstīja Vītoliņš.

"Dažas spēlētāju maiņas pēc pārbaudes spēlēm Šveicē nemainīsies, dažas mainīsies, jo pēc Rūdolfa Balcera pievienošanās tiks veiktas izmaiņas sastāvā. Taču vēlos pieredzējušos spēlētājus likt kopā, lai iespēlētos. Cerams, pēdējo spēli pirms došanās uz čempionātu pret Kazahstānu nospēlēsim optimālajā sastāvā, jo arī Elvis Merzļikins izteica vēlmi tajā spēlēt," par maiņām mačos Šveicē un izlases sastāvu pēdējās spēlēs stāstīja Vītoliņš.

30.aprīlī un 1.maijā latvieši viesosies Šveicē, bet 8. un 9.maijā mājās būs mači ar Kazahstānu.

Latvijas izlase pasaules meistarsacīkstēs B grupā Tamperē krustos nūjas ar Somiju, ASV, Čehiju, Zviedriju, Norvēģiju, Lielbritāniju un Austriju. A grupā Helsinkos spēlēs Kanāda, Vācija, Šveice, Slovākija, Dānija, Kazahstāna, Itālija un Francija.

Jau ziņots, ka pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā Starptautiskā Hokeja federācija (IIHF) atstādināja no IIHF rīkotajām sacensībām visas Krievijas un Baltkrievijas izlases un klubus.

Krievijas un Baltkrievijas vietā spēlēs Francija un Austrija, kuras bija rangā visaugstāk esošās izlases no valstīm, kam nebija paredzēts spēlēt augstākajā divīzijā.

2022.gada pasaules čempionāts Somijā iecerēts no 13. līdz 29.maijam.