VIDEO: lidmašīnas pasažierim izdodas nokaitināt Maiku Taisonu, no kura saņem sitienus pa seju

Kāds cits pasažieris filmējis notiekošo, kurā redzams, ka vīrietis apzināti provocējis boksa leģendu, tomēr Maikam droši vien vajadzēja par hiperaktīvo un, iespējams, ar uzmanības deficītu sirgstošo vīrieti ziņot lidmašīnas apkalpei, nevis pašam censties dūru valodā risināt problēmas.

Izklaides ziņu portāls TMZ, kuri pirmie ziņoja par šo incidentu, vēsta, ka lidmašīna bija ceļā no Sanfrancisko (Kalifornijā) uz Floridu un kāds pasažieris bija ļoti sajūsmināts, ieraugot salonā sporta leģendu. Vīrietis uzrunājis Taisonu, uztaisījis kopīgu pašbildi, bet nav spējis rimties. Viņa uzbāzīgums sāka kaitināt bokseri un viņš palūdzis aizmugurē sēdošo nomierināties, kad vīrietis to ignorējis, tad Taisons darījis to, ko vislabāk prot – sitis. Taisnības labad gan jāmin, ka Dzelzs Maiks noteikti to nedarīja no visa spēka, kas cietušajam varēja beigties krietni smagāk, nekā dažas rētas uz sejas.

Pagaidām notikušo nav komentējusi ne aviosabiedrība, ne Maika Taisona pārstāvji. Tāpat nav arī zināms, vai cietušais vērsīsies tiesā ar prasību, jo pēc incidenta viņam tika sniegta medicīniska palīdzība.

Interesanti, ka īsi pirms došanās uz lidostu Maiks Taisons bija manīts pīpējam zālīti Pasaules Marihuānas dienas pasākumā Sanfrancisko. Maiks Taisons pēdējos gados kļuvis par veiksmīgu legālo narkotiku audzētāju un tirgotāju. Lielākajā daļā ASV marihuānas lietošana vairs nav aizliegta. Rietumu štatos (tostarp Kalifornijā) un arī vietām citur to ir atļauts pilngadīgām personām izmantot atpūtas nolūkiem. Lielākajā daļā ASV pagaidām marihuāna lielākoties ir legalizēta medicīniskām vajadzībām, bet šī proporcija ir visai strauji mainīga.