ULEB Eirokausa astotdaļfinālā zaudē visas Latvijas basketbolistu komandas; Strautiņam neveiksme Eiropas kausa pirmajā finālmačā

"Partizan" bez Kuruca pieteikumā pagarinājumā Belgradā ar 95:103 (20:20, 18:17, 22:27, 24:20, 11:19) atzina Bursas "Bursaspor" pārākumu.

Mājiniekiem 23 punktus un sešas rezultatīvas piespēles sakrāja Aleksa Avramovičs, bet viesiem 24 punkti, astoņas atlēkušās bumbas un desmit rezultatīvas piespēles Endrjū Endrjūsa kontā.

Panevēžas "Lietkabelis" izbraukumā ar 67:75 (14:18, 20:21, 18:17, 15:19) piekāpās Boloņas "Virtus".

Bērziņš laukumā pavadītājas 11 minūtēs un 50 sekundēs punktus neguva, nerealizējot četrus trīspunktu metienus. Viņa kontā arī rezultatīva piespēle, kļūda, divas personiskās piezīmes un komandā sliktākais efektivitātes koeficients -6.

"Lietkabelis" rindās pa 12 gūtajiem punktiem sakrāja Nikola Radičevičs un Gedimins Oreliks.

Mājinieku uzvaru ar 20 gūtiem punktiem sekmēja Mams Žaite.

Citā spēlē Mārtiņa Meiera Vroclavas "Šlask" viesos ar 60:87 (18:25, 9:17, 24:22, 9:23) zaudēja "Gran Canaria".

Meiers 14 minūtēs un 49 sekundēs guva sešus punktus, realizējot trīs no deviņiem divpunktu metieniem, bet garām grozam lidojot trim soda metieniem. Gūtajiem punktiem viņš pievienoja četras atlēkušās bumbas, rezultatīvu piespēli, pārtvertu bumbu, divas personiskās piezīmes, trīs izprovocētus noteikumu pārkāpumus pretiniekiem un efektivitātes koeficientu divi.

Viesiem 13 punktus un sešas rezultatīvas piespēles sakrāja Treviss Treiss, bet uzvarētāju rindās ar 15 punktiem un astoņām atlēkušajām bumbām izcēlās Nikolass Brusino.

Jau otrdien no kausa izcīņas izstājās Kriša Helmaņa Badalonas "Joventut", kas savā laukumā ar 73:79 (17:18, 18:14, 19:19, 19:28) piekāpās Ulmas "ratiopharm" no Vācijas.

Helmanis nebija iekļauts pieteikumā.

Divās grupās komandas divu apļu turnīrā noskaidroja astoņas labākās vienības, kuras piedalās izslēgšanas spēļu turnīrā. Visas četras latviešu pārstāvētās komandas bija iekļautas A grupā, visām kvalificējoties "play-off" turnīram.

Pagājušajā sezonā čempionu titulu izcīnīja "Monaco" vienība, divās spēlēs pārspējot Kazaņas "Unics" komandu.

Savukārt Artūrs Strautiņš trešdien Boloņā Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eiropas kausa pirmajā finālspēlē guva astoņus punktus, taču Redžo Emīlijas "UnaHotels" cieta zaudējumu.

Finālā Redžo Emīlijas vienība savā laukumā ar 69:72 (18:19, 16:21, 13:23, 22:9) piekāpās Stambulas "Bahcešehir Koleji".

Strautiņš laukumā bija 34 minūtes un 47 sekundes, realizējot divus no sešiem tālmetieniem un abus soda metienus, bet garām aizmetot visus četrus divpunktu metienus. Latvijas basketbolists arī izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas un vienreiz pārkāpa noteikumus, kā arī tika pie komandā labākā +/- rādītāja +5 un efektivitātes koeficienta astoņi.

Artjoms Butjankovs šī turnīra pieteikumā nav iekļauts un spēlē tikai Itālijas čempionātā.

"UnaHotels" rindās Andrea Činčarīni guva 20 punktus un sakrāja deviņas rezultatīvas piespēles, bet Džastins Bleiks Džonsons palīdzēja ar 16 gūtajiem punktiem un septiņām atlēkušajām bumbām.

Atbildes spēle pēc nedēļas notiks Stambulā.

FIBA Eiropas kauss ir rangā ceturtais turnīrs Vecajā kontinentā.

Tikmēr Mārtiņš Laksa Vācijas bundeslīgas mačā guva astoņus punktus Gīsenes "46ers" zaudējumā savā laukumā Artūra Žagara pārstāvētajai Braunšveigas "Lowen" komandai.

Gīsenes basketbolisti mājās piekāpās "lauvām" ar 66:82 (24:25, 17:24, 9:22, 16:11).

Laksa 18 minūtēs un 41 sekundē trāpīja divus un trim tālmetieniem un abus soda metienus, bet nerealizēja vienīgo divpunktu metienu. Tāpat viņš izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, vienreiz pārķēra bumbu, vienreiz kļūdījās, nopelnīja vienu personisko piezīmi, kā arī spēli beidza ar efektivitātes koeficientu septiņi un komandā dalītu otru sliktāko +/- rādītāju -13.

Žagars uzvarētāju rindās 19 minūtēs un 38 sekundēs guva piecus punktus, trāpot grozā vienu no četriem divpunktu metieniem un trīs no četriem soda metieniem, bet visi trīs viņa tālmetieni nebija precīzi. Tāpat viņš izcīnīja divas atlēkušās bumbas, sešreiz rezultatīvi piespēlēja, divreiz pārķēra bumbu, trīsreiz kļūdījās, kā arī iekrāja efektivitātes koeficientu pieci un sliktāko +/- rādītāju komandā -6.

Mājiniekiem 19 punktus guva Kendels Makolums, bet viesiem 14 punkti Davida Krēmera kontā.

Vircburgas "s.Oliver" bez Aigara Šķēles pieteikumā izbraukumā ar 82:88 (28:14, 15:24, 21:25, 18:25) piekāpās Kemnicas "Niners".

Viesu rindās Kemerons Hants guva 19 punktus, bet uzvarētājiem 18 punktus un desmit rezultatīvas piespēles sakrāja Frencs Masenats.

Aigara Šķēles pārstāvētā Vircburgas "s.Oliver" ar 12 panākumiem 30 dueļos ir 11., Artūra Žagara pārstāvētā Braunšveigas "Lowen" ar 11 uzvarām 30 mačos ir 13.vietā, bet Mārtiņa Laksas pārstāvētā Gīsenes "46ers", kas iekrājusi bilanci 6-23, ir pēdējā vietā 18 komandu vidū.

Savukārt Jānis Bērziņš Grieķijas čempionāta spēlē izbraukumā guva desmit punktus "Larisa" zaudējumā Atēnu "Panathiniakos".

"Larisa" viesos piekāpās "Panathiniakos" ar 67:98 (20:17, 15:32, 15:24, 17:25).

Bērziņš laukumā pavadīja 25 minūtes un 16 sekundes, grozā raidot vienu no diviem divpunktu metieniem, divus no četriem tālmetieniem un divus no trim soda metieniem. Viņš arī izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, trīsreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja piecas piezīmes un tika pie otra sliktākā spēlē +/- rādītāja -26.

Uzvarētājiem rezultatīvākais ar 23 punktiem bija Džeremijs Evenss, bet "Larisa" rindās Stefens Mūdijs guva 16 punktus.

"Larisa" Grieķijas čempionātā ar deviņām uzvarām 20 spēlēs ieņem devīto vietu 13 komandu konkurencē.

Sezonas pirmo pusi Bērziņš aizvadīja Spānijas augstākās līgas (ACB) komandā Manrezas "Baxi".

Visbeidzot Madrides "Real" un Pirejas "Olympiakos" ar uzvaru sāka Eiropas prestižākā klubu basketbola turnīra - ULEB Eirolīgas ceturtdaļfināla spēles.

Madrides "Real" mājās pieveica Telavivas "Maccabi Playtika" ar 84:74 (25:19, 22:19, 18:18, 19:18).

Uzvarētāju labā 20 punktus guva Fabjēns Kozērs, bet viesiem 20 punktus sakrāja Skotijs Vilbekins.

Pirejas "Olympiakos" mājās ar 71:54 (8:15, 25:11, 17:10, 21:18) pārspēja "Monaco".

Mājiniekiem pa 12 punktiem guva Georgs Printezis un Šakviels Makisiks, bet viesiem pa desmit punktiem guva Donta Hols un Maiks Džeimss, kuram arī sešas atlēkušās bumbas.

Jau ziņots, ka otrdien Rolands Šmits guva piecus punktus un palīdzēja "Barcelona" komandai mājās ar 77:67 uzveikt Minhenes "Bayern", bet Stambulas "Anadolu Efes" viesos ar 64:48 pārspēja Milānas "AX Armani Exchange Olimpia", sērijā līdz trim uzvarām iegūstot vadību ar 1-0.

Ceturtdien sēriju otrās spēles notiks Barselonā un Milānā.

Ceturtdaļfināla sērijas ritēs līdz vienas komandas trim uzvarām. "Play-off" pirmo kārtu pārvarējušās komandas maijā Belgradā cīnīsies finālčetrinieka turnīrā.

Arī šosezon Eirolīgā bija pārstāvētas desmit valstis ar 18 komandām, kas ir tikpat, cik iepriekšējā sezonā, bet pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā trīs Krievijas komandas tika izslēgtas no turnīra.

Pagājušajā sezonā par čempioni kļuva Stambulas "Anadolu Efes", kas finālā pieveica "Barcelona".