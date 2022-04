Diemžēl Krievijas nežēlīgais karš pret Ukrainu 9. maiju padarījis par īpaši aktuālu jautājumu arī Latvijā, vēl vairāk šķeļot mūsu sabiedrību. Latvijas sporta žurnālisti aicina mūsu sportistus, kuru dzimtā valoda ir krievu, vērsties pie tautiešiem, lai mainītu šo situāciju, lai sāktu attālināties no Kremļa šovinistiskajām svinību tradīcijām. Kara upuri nenoliedzami pelnījuši, lai viņus piemin tuvinieki, taču to var darīt tā, kā pienākas šai lielajai traģēdijai – ar klusu piemiņas brīdi – un darīt to kopīgi ar pārējo Eiropu – 8. maijā, kas Latvijā, galu galā, arī ir oficiālā Nacisma sagrāves diena un Otrā Pasaules kara upuru piemiņas diena. Vislabāk – tuvinieku atdusas vietā. Ja tādas nav, vienmēr var atrast citus veidus. Katrs neatnākušais cilvēks un katrs nenoliktais zieds pie Uzvaras pieminekļa būs solis uz vienotāku Latviju.

Protams, dziļās 9. maija svinēšanas tradīcijas nebūs iespējams mainīt vienā dienā un vienā gadā, bet, tikai sperot pirmos soļus, var cerēt, ka pēc 10, 20 gadiem šis jautājums vairs nešķels Latvijas sabiedrību. Un šie soļi jāveic tagad. Mums ir jābūt vienotiem, Ukrainas piemērs rāda, ka tikai vienotībā ir spēks. Tāpat tas rāda, ka Krievijas raķetes nevienu nešķiro pēc tautības. Ikviens no mums ar savu izvēli un rīcību var atņemt Kremlim argumentus par “tautiešu aizstāvēšanu”.

Tāpēc mēs, sporta žurnālisti, aicinām sportistus un sporta funkcionārus vērsties pie krievvalodīgās auditorijas, ierunāt savas pārdomas krievu valodā, aicinot nesvinēt 9. maiju, nedoties pie Uzvaras pieminekļa, bet gan darīt to 8. maijā un kā piemiņas pasākumos pieklājas.

Pasaules politiskā un sportiskā dzīve krasi mainījās 24. februāra rītā. Paplašinātais karš Ukrainā rit jau otro mēnesi, tas neatgriezeniski mainījis daudzu miljonu ukraiņu dzīvi. Aicinām Latvijas sportistus un visu Latvijas sporta sabiedrību nesēdēt malā jautājumā par Krievijas agresiju Ukrainā. Sportisti ir ievērojama sabiedrības daļa, kuras viedoklis allaž ir bijis uzklausīts un ņemts vērā. Tāpēc aicinām sportistus publiskā telpā aktīvi paust nosodījumu Krievijas agresijai, vērsties pie saviem kolēģiem Krievijā neklusēt un apturēt agresora darbību Ukrainā. Ukrainas karodziņš sociālajos tīklos vai ieraksts “Stop the war” ir atbalstāms, tomēr sportistu publiski paustajam viedoklim sociālajos tīklos vai medijos ir daudz lielāks spēks. Esam drosmīgi un nestāvam malā!

Ilmārs Stūriška, Latvijas Avīze

Uldis Strautmanis, Delfi

Raimonds Rudzāts, Latvijas Televīzija

Kristaps Saulītis, Izdevniecība “Rīgas Viļņi”

Reinis Lācis, "Delfi"

Matīss Timofejevs, “LTV” sporta žurnālists;

Raimonds Ozoliņš, TVNET

Ingmārs Jurisons, MVP

Kristians Kareļins, "Pa Pāris Kausiem" futbola apskatnieks.

Jurijs Žigajevs, “PPK” futbola apskatnieks

Almants Poikāns, Sportacentrs.com žurnālists

Māris Bergs, Latvijas Radio sporta žurnālists

Andris Ušackis, LTV sporta redakcijas vadītājs

Gatis Kreceris, TVNET

Reinis Ošenieks, Latvijas Televīzija

Māris Noviks, Sportacentrs.com žurnālists

Guntis Keisels, basket.lv redaktors

Māris Rīmenis, LTV sporta komentētājs

Jānis Eisaks, sporta blogeris, TV komentētājs

Andrejs Siliņš, basketbola komentētājs

Ints Megnis, Sporta Avīze

Andris Auziņš, LTV sporta žurnālists

Niks Gaigalietis, “Best4sport TV” komentētājs

Ludmila Glazunova, LSM.lv žurnāliste

Gints Narogs, Latvijas Avīze sporta žurnālists

Kaspars Dvinskis, TV3

Kristaps Plaums, LETA

Ulvis Brože, Sportacentrs.com

Miķelis Osis, Viaplay

Anatolijs Kreipāns ; radio SWH un TV komentētājs

Armands Sametis, Diena

Toms Mālmeisters, Sportacentrs.com žurnālists

Agris Suveizda, Sportacentrs.com žurnālists un TV komentētājs

Reinis Grundspeņķis, Latvijas Radio sporta žurnālists

Rolands Eliņš, Sportacentrs.com žurnālists

Armands Puče

Edijs Pālens, LETA fotogrāfs

Mārtiņš Lācis, Hokejazinas.com hokeja apskatnieks

Jānis Bendziks, Delfi

Arkādijs Birjuks, TV3 Sport un Sportacentrs.com futbola komentētājs

Līga Stirna, Delfi

Jānis Freimanis, MVP

Jānis Pakalns, TV3

Aldis Putniņš, TV komentētājs

Normunds Melderis, LTV sporta žurnālists

Paula Vucena, LETA

Jānis Matulis, pensionārs

Gundars Galkins, LSM.lv sporta redaktors

Ainārs Rutkēvičs, Radio SWH ziņu redaktors

Māris Zembergs, Diena

Raimonds Gekišs, Latvijas Televīzija

Mārtiņš Kļavenieks, Latvijas Radio un TVNET

Jānis Celmiņš, Sportacentrs.com galvenais redaktors

Lotārs Zariņš, Latvijas Radio un Hokeja blogs

Egīls Jurisons, MVP

Ilvars Koscinkevičs, TV3 Sport futbola komentētājs

Mārcis Cimmermanis, Diena.lv ziņu redaktors

Edmunds Novickis, Sportacentrs.com apskatnieks un "Futbolbumbu" veidotājs

Vladimirs Ivanovs, LTV un rus.lsm.lv žurnālists

Dāvids Ernštreits, LTV sporta žurnālists

Māris Siliņš, Izdevniecība “Rīgas Viļņi”