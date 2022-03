Latvijas handbolisti Eiropas čempionāta kvalifikācijā tiksies ar olimpisko čempioni Franciju

Latvija bija trešajā no četriem groziem.

Astotajā grupā no pirmā groza Latvijas izlasei pretiniekos tika ielozēta Francija, no otrā - Polija un no ceturtā - Itālija.

Igaunija trešajā grupā tiksies ar Islandi, Čehiju un Izraēlu, bet Lietuva sestajā grupā - ar Ungāriju, Šveici un Gruziju.

Pirmajā grupā ielozēta Portugāle, Ziemeļmaķedonija, Turcija un Luksemburga.

Otrajā grupā cīnīsies Norvēģija, Serbija, Slovākija un Somija.

Ceturtajā grupā cīnīsies Austrija, Ukraina, Rumānija un Fēru salas.

Piektajā grupā tiksies Horvātija, Nīderlande, Grieķija un Beļģija.

Savukārt septītajā grupā tiksies Balkānu valstis Slovēnija, Melnkalne, Bosnija un Hercegovina un Kosova.

Kvalifikācijas spēles tiks aizvadītas trijos izlašu "logos", katrā aizvadot pa vienai spēlei mājās un izbraukumā.

48 Foto Latvijas handbolisti Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlē cīnās ar Baltkrieviju +44 Skatīties vairāk

Šobrīd ieplānotie sešu kārtu datumi ir šādi: 2022.gada 12.-13.oktobris, 2022.gada 15.-16.oktobris, 2023.gada 8.-9.marts, 2023.gada 11.-12.marts, 2023.gada 26.-27.aprīlis un 2023.gada 30.aprīlis.

Kvalifikācijas spēlēs tiks sadalītas 20 atlikušās dalības vietas finālturnīrā.

32 komandas ar izlozes palīdzību tika sadalītas astoņās grupās. Katras apakšgrupas divas labākās, kā arī četras labākās trešo vietu ieņēmušās komandas kvalificēsies finālturnīram.

Labākās trešās vietas ieguvējas tiks noskaidrotas pēc visu kvalifikācijas spēļu izspēles, ņemot vērā tikai spēles pret abām augstākā vietā esošajām komandām.

18 Foto Latvijas handbolisti izcīna pirmo uzvaru Eiropas čempionāta kvalifikācijā +14 Skatīties vairāk

2024.gada Eiropas čempionātam jau kvalificējušās četras komandas - 2022.gada Eiropas čempionāta medaļnieki - Zviedrija, Spānija un Dānija, kā arī rīkotājvalsts Vācija.

Jau ziņots, ka janvāra nogalē pirmskvalifikācijas spēlēs Latvija savā laukumā ar 36:23 un 36:32 pārspēja Bulgāriju.

Mačiem bija jānotiek 6.janvārī Valmierā un 9.janvārī Varnā, taču pretiniekus skāra Covid-19, tāpēc spēles tika pārceltas uz 22. un 23.janvāri Dobelē.

Eiropas čempionāts no 2024.gada 10. līdz 28.janvārim notiks sešās Vācijas pilsētās.