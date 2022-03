Portugāle un Polija kopā ar piecām Āfrikas izlasēm nopelna ceļazīmes uz Pasaules kausu

Polija savā laukumā Hožovā ar 2:0 (0:0) pieveica Zviedriju.

Vārtus uzvarētāju labā 49.minūtē pēc Jespera Karlstrema pārkāpuma no 11 metru atzīmes guva Roberts Levandovskis, bet 73.minūtē pārsvaru dubultoja Pjotrs Zelinskis - 2:0.

Pirmajā kvalifikācijas kārtā Zviedrijas Stokholmā ar 1:0 pieveica Čehiju papildlaikā, bet Polija izšķirīgo maču sasniedza bez cīņas, jo tās pretiniece Krievija pēc iebrukuma Ukrainā tika diskvalificēta.

Otrā otrdienas spēlē Portugāle savā laukumā neļāva sagādāt otro pārsteigumu Ziemeļmaķedonijai, pieveikdama to ar 2:0 (1:0).

Vārtus mājinieku labā 32. minūtē pēc Krištianu Ronaldu piespēles guva Brunu Fernandešs, kurš 65. minūtē guva arī savus otros vārtus mačā, šoreiz pēc Diogu Žotas piespēles - 2:0.

Pirmajā kārtā Ziemeļmaķedonijas futbola izlase ar 1:0 pieveica Eiropas čempioni Itāliju, bet Portugāle Portu ar 3:1 uzvarēja Turciju.

Vēl pirmajā kārtā Velsa Kārdifā ar rezultātu 2:1 (1:0) uzveica Austriju. Velsieši gaida pretiniekus, jo kara Ukrainā dēļ viņu pretinieku - Skotijas un Ukrainas - spēle tika pārcelta uz vēlāku laiku, un plānots, ka notiks jūnijā.

Eiropas zonā kvalifikācijā izlases bija sadalītas desmit apakšgrupās - piecās pa piecām izlasēm un piecās pa sešām izlasēm. Pasaules kausa finālturnīram kvalificējās desmit grupu uzvarētājas, bet "play-off" kārtā piedalās desmit otro vietu ieguvējas un divas labākās UEFA Nāciju līgas komandas, kas apakšgrupās bija ārpus labāko divnieka - Austrija un Čehija.

Tikmēr otrdien no Āfrikas zonas ceļazīmes uz Pasaules kausa finālturnīru izcīnīja Ganas, Senegālas, Marokas, Tunisijas un Kamerūnas futbolisti.

Āfrikas zonā Nigērija savā laukumā spēlēja neizšķirti 1:1 (1:1) ar Ganu. Divu spēļu summā rezultāts arī bija 1:1, bet uz viesos gūto vārtu rēķina pārāka sērijā bija Gana.

Desmitajā minūtē Tomass Partijs izvirzīja vadībā Ganu, bet 12 minūtes vēlāk Viljams Trusts-Ekons ar 11 metru sitienu panāca neizšķirtu 1:1.

34.minūtē mājiniekiem vēl vienus vārtus guva Viktors Osimhens, taču video atkārtojums liecināja, ka vārti gūti aizmugures stāvoklī un nav jāskaita.

Otrā agrajā spēlē Senegāla mājās pamatlaikā ar 1:0 (1:0) pieveica Ēģipti. Tā kā pirmajā cīņā Ēģipte savā laukumā uzvarēja ar 1:0, nācās spēlēt papildlaiku.

Senegālai vārtus jau trešajā minūtē guva Bulajs Diā, bet vairāk vārtus arī papildlaikā gūt nevienai no pretiniecēm neizdevās, uzvarētāja noskaidrošanu atliekot uz pēcspēles sitienu sēriju.

Jau pirmajā sitienu sērijā vārtsargu nespēja pārspēt ne mājinieks Kalidu Kulibali, kurš sāka sitienu izpildi, ne Mohameds Salāhs. Arī attiecīgi Saliu Siss un Zizo nespēja raidīt bumbu vārtos. Ismaila Sārs un Amrs El-Solija bija precīzi, bet uz Bambas Diena precīzu raidījumu ar to pašu nespēja atbildēt ēģiptietis Mostafa Mohameds - 2:1. Sadio Manē raidījums bija precīzs, mājiniekiem pēcspēles sitienos uzvarot ar 3:1 un iekļūstot finālturnīrā.

Pārliecinošu uzvaru savā laukumā svinēja Maroka, kas ar 4:1 (2:0) pārspēja Kongo Demokrātisko Republiku, divu spēļu summā uzvarot ar 5:2.

Divus vārtus uzvarētāju labā guva Azedins Unai, pa vieniem - Tariks Tisudali un Akrafs Hakimi, kamēr viesu labā mača pēdējos vārtus 77.minūtē iesita Bens Malango Ngita.

Citā spēlē Tunisija mājās spēlēja 0:0 ar Mali, svinot uzvaru divu spēļu summā, pateicoties 1:0 uzvarai pirmajā mačā viesos.

Arī Alžīrijas un Kamerūnas cīņa netika pabeigta 90 minūtēs.

Pēc alžīriešu minimālas uzvaras viesos otrdien ar to pašu Alžīrijas pilsētā Blidā atbildēja šā gada Āfrikas Nāciju kausa trešās vietas ieguvēji kamerūnieši, 22.minūtē pēc stūra sitiena izpildes un mājinieku vārtsarga Re Mbolī kļūdas vieglus vārtus gūstot Erikam Maksimam Šupo-Motingam - 1:0 Kamerūnas labā.

Mača turpinājumā mājinieki divreiz iekaroja pretinieku vārtus, taču abas reizes pēc video atkārtojuma noskatīšanās vārtu guvums netika ieskaitīts.

Abas reizes vārtu guvējs bija Islams Slimani. 49.minūtē tika fiksēta aizmugure, bet 98.minūtē - spēle ar roku.

Trešoreiz vārti tika ieskaitīti. 118.minūtē pēc Rašida Gezala stūra sitiena izspēles visaugstāk soda laukumā uzlēca Ameds Tuba, ar galvu raidot bumbu vārtu labajā stūrī un panākot 1:1, kas nozīmēja uzvaru divu spēļu summā.

Kompensācijas laika otrajā minūtē savainojuma dēļ laukumu bija spiests atstāt Slimani.

Savukārt kompensācijas laika ceturtajā minūtē pēc centrējuma mājinieku soda laukumā bumbu ar galvu pa sitienam novirzīja Mikaels Ngado, bet vārtus guva Karls Toko Ekambi - 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) viesu labā, kas nozīmēja, ka finālturnīram, pateicoties viesos vairāk gūtajiem vārtiem, kvalificējās Kamerūna.

No Āfrikas zonas finālturnīrā iekļuva piecu finālpāru uzvarētāji.

Savukārt ar Saūda Arābijas futbolistu uzvaru Džidā beidzās Pasaules kausa kvalifikācijas otrais grupu turnīrs Āzijas zonā.

Trešā kvalifikācijas raunda B grupas spēlē Saūda Arābija ar 1:0 (0:0) pārspēja Austrāliju.

Vienīgos vārtus 65.minūtē no 11 metru atzīmes guva Salems Al-Davsari.

Vēl šajā grupā pēdējā spēļu kārtā otrdien Japāna spēlēja 1:1 (0:1) ar Vjetnamu, bet Omāna ar 2:0 (1:0) pieveica Ķīnu.

Turnīra tabulā Saūda Arābija sakrāja 23, Japāna 22, Austrālija 15, Omāna 14, Ķīna sešus un Vjetnama četrus punktus.

A grupā Irāna ar 2:0 (1:0) pieveica Libānu, Sīrija spēlēja 1:1 (1:1) ar Irāku, bet AAE ar 1:0 (0:0) uzvarēja Dienvidkoreju.

Pēc desmit grupas spēlēm Irāna sakrāja 25, Dienvidkoreja 23, AAE 12, Irāka deviņus, Sīrija un Libāna sešus punktus.

AAE ar Austrāliju 7.jūnijā noskaidros, kura no izlasēm cīņā par vietu finālturnīrā nedēļu vēlāk tiksies ar Dienvidamerikas grupas piektās vietas ieguvēju.

Finālturnīrā bez mājinieces Kataras vietu no Eiropas komandām jau nodrošinājusi Vācija, Dānija, Francija, Beļģija, Horvātija, Spānija, Serbija, Anglija, Šveice, Nīderlande, Polija un Portugāle, kā arī Brazīlija, Argentīna, Ekvadora un Urugvaja no Dienvidamerikas, Irāna, Dienvidkoreja, Japāna un Saūda Arābija no Āzijas, Gana, Senegāla, Maroka, Tunisija un Kamerūna no Āfrikas un Kanādas izlase no CONCACAF kvalifikācijas zonas.

Pasaules kausa finālturnīrs norisināsies Katarā, un karsto laika apstākļu dēļ turnīrs tiks izspēlēts ziemā no 21. novembra līdz 18. decembrim.

2022. gadā Katarā notiks pēdējais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā piedalīsies 32 komandas. 2026. gada turnīrā, kuru uzņems Kanāda, Meksika un ASV, piedalīsies 48 izlases.