Kairijs Ērvings iemet 60 punktus uzvarā pret "Magic"

Šī bija Ērvinga rezultatīvākā spēle karjerā. Iepriekš 2014./2015. gada sezonā, vēl pārstāvot Klīvlendas "Cavaliers", Ērvings guva 57 punktus vienā spēlē.

Aizvadītajā mačā Ērvings realizēja 20 no 31 metiena no spēles, tostarp raidīja grozā astoņus no 12 tālmetieniem. 60 punkti ir arī jauns "Nets" rekords. Līdz šim komandas vēsturē rezultatīvāko spēli aizvadīja Derons Viljamss, kurš 2012. gadā vienā no mačiem guva 57 punktus.

60 gūtie punkti ir arī NBA šīs sezonas rekorda atkārtojums. Tikai vakar ar 60 punktiem izcēlās arī Karls-Entonijs Taunss no Minesotas "Timberwolves".

Otrdienas spēlē "Nets" rindās ar vismaz desmit gūtiem punktiem izcēlās septiņi spēlētāji, bet otrs rezultatīvākais aiz Ērvinga ar 19 punktiem bija Kevins Durants. "Magic" rindās 19 punktus guva Kouls Entonijs, bet 18 - Vendels Kārters jaunākais.

Citā mačā Ņūorleānas "Pelicans" savā laukumā ar 115:131 (29:33, 30:34, 26:31, 30:33) zaudēja līgas līderei Fīniksas "Suns".

Uzvarētājiem 27 punktus guva Devins Bukers, bet 20 - Mikals Bridžess, savukārt mājinieku sastāvā ar 22 punktiem rezultatīvākais bija Herberts Džounss.

Tikmēr pie uzvaras savā laukumā otrdien tika Maiami "Heat", kas ar 105:98 (29:22, 28:29, 11:22, 37:25) uzvarēja Detroitas "Pistons".

Mājinieku sastāvā ar 29 punktiem izcēlās Tailers Hero, bet "Pistons" rindās 22 punktus guva Džeremi Grants.

Vēl vienā mačā Indiānas "Pacers" savā laukumā ar 102:135 (25:32, 24:42, 21:30, 32:31) piekāpās - Memfisas "Grizzlies" basketbolistiem.

Uzvarētāju rindās rezultatīvākais ar 21 punktu bija Dezmonds Beins, bet mājiniekiem 15 punktus guva Džeilens Smits.