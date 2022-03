"TTT Rīga" zaudē arī otrajā Eirolīgas ceturtdaļfināla spēlē un beidz dalību sacensībās

"TTT Rīga" "Metro Energy sports" zālē Stambulā ar 65:88 (16:32, 17:17, 15:23, 17:16) piekāpās Stambulas superklubam "Fenerbahce". Sērijā ar 2-0 pārāka bija "Fenerbahce".

Rīdziniecēm ne reizi neizdevās izvirzīties vadībā. Mājinieces pēc Keilas Makbraidas divpunktu metiena un Amandas Zahui trīspunktu gājiena 43.sekundē panāca 5:0.

Tomēr ar četriem Džesmīnas Tomasas un diviem Šantelas Hendijas gūtajiem punktiem, kā arī Ievas Pulveres tālmetiena izdevās pietuvoties līdz 9:10 pēc nepilnām trim spēlētām minūtēm.

Nākamo "Fenerbahce" izrāvienu atspēlēt vairs neizdevās. Alina Jagupova ar trīspunktu metienu četras ar pusi minūtes pirms ceturtdaļas beigām pabeidza 11:0 izrāvienu - 21:9 mājinieču labā.

Līdz puslaika beigām "Fenerbahce" paspēja panākt 24 punktu pārsvaru, pēc Oldžajas Čakiras divpunktu metiena trīs minūtes un 26 sekundes pirms pārtraukuma panākot 49:25.

Līdz pārtraukumam ar Pulveres un Tomasas pūlēm uzbrukumā, katrai gūstot pa četriem punktiem, izdevās pietuvoties līdz 33:49.

Trešajā ceturtdaļā Stambulas superklubs pamazām palielināja pārsvaru, bet lielāko pārsvaru panāca nedaudz vairāk nekā septiņas minūtes pirms mača beigām, kad pēc Elizabetes Viljamsas divpunktu metiena rezultāts kļuva 81:53.

Arī pirmajā spēlē Stambulā ar 77:56 pārāka bija Turcijas vienība.

"TTT Rīga" ar izcīnītām sešām uzvarām 14 spēlēs Eirolīgas A grupā ieņēma piekto vietu, un sezona tai bija jāturpina FIBA Eirokausā. Taču pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā FIBA apturēja Krievijas komandu dalību turnīrā, Latvijas komandai pakāpjoties uz ceturto vietu.

Stambulas klubs pārliecinoši uzvarēja B grupā, izcīnot 11 uzvaras 14 spēlēs.

Jauno gadu rīdzinieces līgā iesāka ar uzvaru pār Venēcijas "Umana Reyer", pārspējot Itālijas čempiones ar rezultātu 62:54, pēc tam piekāpās Latas BLMA ar 45:80, zaudēja Prāgas ZVVZ USK komandai ar 64:84, bet pēdējā grupas cīņā ar 69:68 pieveica Ungārijas vicečempioni Seksārdas KSC.

Savukārt Baltijas Sieviešu basketbola līgas (BSBL) elites grupas spēlē svētdien izbraukumā pēc 21 uzvaras "TTT Rīga", gatavojoties Eirolīgas mačiem, laukumā devās ar rezerves sastāvu un piedzīvoja pirmo zaudējumu, piekāpjoties Klaipēdas "Neptūnas" (62:98).

"Fenerbahce" pēdējo zaudējumu Eirolīgas B grupā cieta novembra sākumā, kad izbraukumā ar 60:64 piekāpās Kitijas Laksas pārstāvētajai Skio "Famila" no Itālijas. Pēdējā grupas spēlē Turcijas klubs itālietēm savā laukumā revanšējās ar 82:65.

Šosezon komandas pirms ceturtdaļfināla nebija tikušās, bet abās iepriekšējās spēlēs Rīgas klubam veiksmīgākajā 2018./2019.gada sezonā grupā ar 68:64 mājās un ar 62:61 viesos pārākas bija rīdzinieces.

Iepriekšējā sezonā "Fenerbahce" Eirolīgā ieņēma trešo vietu, pusfinālā ar 84:88 piekāpjoties vēlākajai uzvarētājai UGMK, bet cīņā par trešo vietu ar 64:58 pieveicot Ungārijas "Sopron".

Eirolīgas pamatturnīru bija plānots noslēgt 1.februārī, taču Covid-19 ierobežojumu dēļ grupu turnīra mači noritēja līdz 24.februārim. Katras grupas četras labākās komandas kvalificējās izslēgšanas spēlēm, bet piekto un sesto vietu īpašnieces sezonu turpinās Eiropas kausā.

Vienu reizi "TTT Rīga" šī turnīra ceturtdaļfinālā jau bija spēlējusi 2018./2019.gada sezonā, kad divās cīņās piekāpās nākamajām čempionēm - Krievijas klubam Jekaterinburgas UGMK. Savukārt oriģinālā Rīgas TTT joprojām ir turnīra rekordiste ar 18 uzvarām Eiropas spēcīgāko klubu turnīrā.

Citos ceturtdaļfināla pāros tiekas Latas BLMA no Francijas ar "Sopron" no Ungārijas, Prāgas ZVVZ USK no Čehijas ar Kitijas Laksas pārstāvēto Skio "Famila" no Itālijas, kā arī Spānijas komandas Salamankas "Perfumerias Avenida" un Žironas "Spar".

Par čempionēm pagājušajā sezonā kļuva Jekaterinburgas UGMK, finālā uzvarot Salamankas "Perfumerias Avenida".

"TTT Rīga" iepriekšējā sezonā Eirolīgā pamatturnīrā zaudēja visās sešās spēlēs un neiekļuva izslēgšanas mačos. Turnīrs notika pēc "burbuļa" principa divos sabraukumos, bet šosezon komandas atgriezušās pie ierastā formāta. Pieticīgais rezultāts lielā mērā saistāms ar spēļu prakses trūkumu, jo komanda no novembra sākuma ārkārtējās situācijas dēļ nevarēja aizvadīt mačus. Lai iegūtu spēļu praksi, "TTT Rīga" decembra vidū nolēma spēlēt Eiropas Sieviešu basketbola līgā, kurā izdevās izcīnīt bronzu.

"TTT Rīga" arī astoto reizi pēc kārtas un kopumā 20.reizi kluba vēsturē izcīnīja uzvaru Latvijas Sieviešu basketbola līgā.