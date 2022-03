Ernests Gulbis: "Cilvēki mirst, ir jādara viss iespējamais, lai apturētu šo karu"

Jau ziņots, ka Gulbis (ATP 324.) pašlaik ir spēlējošais Latvijas izlases kapteinis Deivisa kausa izcīņā un pirmajā spēlē ar 6-4, 6-2 pārspēja Taizemes tenisistu Jutanu Čaroenphonu, kurš pašlaik nav ATP rangā.

"Atrasties Taizemē un spēlēt tenisu šobrīd ir ļoti grūti, jo domas ir kaut kur pavisam citur," teica tenisists. "Esmu šeit, jo apsolīju komandai un federācijai, ka pārstāvēšu valsti šajās sacensībās."

Viņš norādīja, ka ir svarīgi runāt par notiekošo Ukrainā publiski, un, viņaprāt, šis karš nav attaisnojams. "Cilvēki mirst, un man liekas, ka ir jādara viss iespējamais, lai apturētu šo karu. Karam nav attaisnojuma," izcēla Gulbis. "No savas puses varu teikt, ka es gandrīz vienmēr esmu spējis saprast dažādas ģeopolitiskās spēles, kuras spēlē politiķi un valdības un kuras bieži vien ir bijušas nepieciešamas. Taču ir robeža, kuras pārkāpšana nekādi nav attaisnojuma, un šī robeža tika pārkāpta, kad Krievija iebruka Ukrainā un sāka karu."

"Ir ļoti jāuzmanās no nacionālā naida kurināšanas, balstoties uz nacionalitāti. Nedrīkst pieļaut to, ka daļa cilvēku šobrīd nosoda pilnīgi visus krievus. Manuprāt, ir daudz cilvēku Krievijā un Krievijas pilsoņu ārpus Krievijas, kas ir pret šo ārprātu, un es uzskatu, ka nevajag karā vainot visus cilvēkus, kas tikai runā tajā pašā valodā, kurā agresors. Jo tad tepat aiz stūra ir visas ekstrēmistu organizācijas, kuras šādā veidā domā un pamato nevainīgu cilvēku spridzināšanu," piebilda tenisists. "Galvenokārt, mums ir jāmēģina pasargāt savi bērni, un katrs no vecākiem ir atbildīgs par to, kā pasniegt šo informāciju saviem bērniem. Aicinu visus to darīt ar iecietību un mīlestību," aicināja Gulbis.

Gulbis pauda nožēlu, ka neizmanto sociālos tīklus pietiekami plaši, jo tad būtu iespēja vairāk izteikties un informēt pārējo sabiedrību par notiekošo. Tāpēc tenisists aicināja visus dalīties ar informāciju par notiekošo Ukrainā.

Tāpat viņš pavēstīja, ka viņa draugs, viens no Ukrainas labākajiem tenisistiem Serhijs Stahovskis, kurš bija kopā ar ģimeni atvaļinājumā, ir nogādājis savu sievu un trīs bērnus drošībā, bet pēc tam atgriezies dzimtenē, lai kopā ar brāli un tēvu palīdzētu, kā vien spētu: "Nu... man šeit nav, ko komentēt... Tas ir ārprāts. Tas izraisa milzīgu cieņu, bet tas ir ārprāts, ka lietas ir nonākušas līdz šim."