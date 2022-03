Pēc Krievijas diskvalifikācijas "TTT Rīga" komanda tiek pie iespējas spēlēs Eirolīgas ceturtdaļfinālā

Rīdzinieces ceturtdaļfināla sērijā līdz divām uzvarām tiksies ar Stambulas "Fenerbahce" komandu.

"TTT Rīga" ar izcīnītām sešām uzvarām 14 aizvadītās spēlēs A grupā ieņēma piekto vietu un sezona bija jāturpina FIBA Eirokausā. Taču pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā FIBA apturēja Krievijas komandu dalību turnīrā.

Tādējādi Jekaterinburgas UGMK un Kurskas "Dynamo" tika izslēgtas no turnīra un atbrīvojās divas vietas ceturtdaļfinālā.

Citos ceturtdaļfināla pāros tiksies Spānijas komandas Salamankas "Perfumerias Avenida" un Žironas "Spar", Latas BLMA no Francijas pret "Sopron" no Ungārijas un Prāgas ZVVZ USK no Čehijas pret Skio "Famila" no Itālijas.

Par čempionēm pagājušajā sezonā kļuva Jekaterinburgas UGMK, finālā uzvarot Salamankas "Perfumerias Avenida".

"TTT Rīga" iepriekšējā sezonā Eirolīgā pamatturnīrā zaudēja visās sešās spēlēs un neiekļuva izslēgšanas mačos. Turnīrs notika pēc "burbuļa" principa divos sabraukumos, bet šosezon komandas atgriezušās pie ierastā formāta. Pieticīgais rezultāts lielā mērā saistāms ar spēļu prakses trūkumu, jo komanda no novembra sākuma ārkārtējās situācijas dēļ nevarēja aizvadīt mačus. Lai iegūtu spēļu praksi, "TTT Rīga" decembra vidū nolēma spēlēt Eiropas Sieviešu basketbola līgā, kurā izdevās izcīnīt bronzu.

"TTT Rīga" arī astoto reizi pēc kārtas un kopumā 20.reizi kluba vēsturē izcīnīja uzvaru Latvijas Sieviešu basketbola līgā.