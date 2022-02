Sofija Godža 23. janvārī Pasaules kausa sacensībās savā dzimtenē ieplēsa ceļgala krusteniskās saites un ielauza apakšstilba kaulu. Neraugoties uz baiso kritienu itāliete spēja atkal uzkāpt uz slēpēm pašas spēkiem un nobraukt lejā no kalna.

Ierodoties Pekinā, viņa knapi spēja pastaigāt. Pēc kritiena viņa sacensībās vairs nepiedalījās un nekavējoties sāka rehabilitāciju – daudz ātrāk, nekā to viņai ieteica ārsti. Pēc pirmdienas treniņa (dienu pirms sacensībām) viņa jutās 10 ballu sistēmā aptuveni uz 5,5, tomēr viņa beidzot sākusi staigāt kā normāls cilvēks.

Neraugoties uz pieticīgo pašsajūtu, otrdienas sacensībās, kuras viņam pabeidza ar skaļu kliedzienu, viņa finišēja un ieraudzīja, ka sasniegusi ātrāko rezultātu. Nedaudz vēlāk viņu gan pārspēja šveiciete Korīna Zutere, bet sudrabs palika itālietei, kura, visticamāk, nemaz nedrīkstētu piedalīties olimpiskajās spēlēs.

Sofija Godža vēl mēnesi pirms olimpiskajām spēlēm bija galvenā favorīte nobrauciena sacensībām, tomēr beigās viņas nokļūšana vien līdz Pekinai ir diezgan neticama, bet sudraba medaļa vispār apbrīnas vērta. (Foto: EPA/Scanpix)

Sarunā ar “The Washington Post” Godža atklāja, ka zinājusi, ja spēs tikt līdz Pekinai, tad būs tikai spēcīgāka pārdzīvotā dēļ. “Es visu laiku sev teicu, ja pārvarēšu visus šķēršļu, kas bija manā ceļā no Kortīnas līdz Pekinai, tad nobrauciens no kalna būs palikusi vieglākā daļa. Es liku malā bailes, jo vēlējos šeit nonākt. Es gribēju būt olimpiskajās spēlēs.”

Par konkurentes paveikto sajūsmā ir arī viena no Pekinas olimpisko spēļu neveiksminiecēm amerikāniete Mikaēla Šifrina, kura braucot uz Ķīnu, kā viena no galvenajām favorītēm ne vien palika bez godalgām, bet finišēja tikai divās no piecām disciplīnām, izcīnot devīto un 18. vietu (tieši nobraucienā). “Tas šķiet mazliet neiespējami, ka viņa vispār šeit ir!” tā Šifrina par savu konkurenti.

Tikmēr Godža stāsta, ka visa pamatā ir motivācija: “Dienas grūtākā daļa ir piecelties no gultas!”

Jauns.lv jau ziņoja, ka ;sveiciete Korīna Zutere otrdien Pekinas olimpiskajās spēlēs izcīnīja uzvaru nobraucienā. Zutere, kura ir pasaules čempione nobraucienā, finiša līniju sasniedza minūtē un 31,87 sekundēs. Tikmēr Sofija Godža, kura nobraucienā triumfēja 2018. gada Phjončhanas olimpiskajās spēlēs, zaudējot 0,16 sekundes, ieņēma otro vietu. Trešā bija vēl viena itāliete Nadija Delago, kura uzvarētājai piekāpās 0,57 sekundes.

Pirms četriem gadiem Phjončhanā, triumfējot Godžai, pie sudraba medaļas negaidīti tika norvēģiete Ragnhilda Mūvinkele, bet bronzu izcīnīja titulētā amerikāniete Lindsija Vona.