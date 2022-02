VIDEO: ukraiņu skeletonists tomēr netiks sodīts par to, ka nevēlas karu

SOK savā komunikācijā visu laiku (brīžiem mazliet nesakarīgi) cenšas parādīt distancēšanos no pasaules politiskajiem procesiem, lai gan nereti savas darbības veic tieši politisku interešu vadīti. Tas radīja bažas par to, vai ukraiņu sportists nesaņems kādu sodu, par to, ka olimpisko spēļu laikā televīzijas ekrānos parādījās, turot rokās uz lapiņas Ukrainas karoga krāsās uzrakstītu "No War in Ukraine" (latviski – bez kara Ukrainā).

Heraškevičs, skaidrojot savu vēstījumu, atklāja, ka vēlas tikai to, ko ikviens cilvēks pasaulē: “Tas ir mans viedoklis. Kā jau katrs normāls cilvēks, es nevēlos karu. Es gribu mieru savā valstī un visā pasaulē. Tāda ir mana nostāja un es par to cīnos. Es cīnos par mieru.”

Ukrainas vadošais skeletonists Vladislavs Heraškevičs. (Foto: AP/Scanpix)

Saspīlētā situācija pie Ukrainas robežas vedina uz domām, ka varētu atkārtoties 2014. gada vēsture, kad īsi pēc Soču olimpiskajām spēlēm Krievijas militārie spēki iebruka Gruzijā. Risks par iespējamu Krievijas agresiju Ukrainā tiek apspriests jau ilgāku laiku un tagad daudzas valstis sākušas veikt piesardzības pasākumus, rēķinoties ar potenciāliem militāriem draudiem.

Pirms olimpiskajām spēlēm sportistiem tika sarīkota īpaša attālināta tikšanās, kurā tika informēts, ka viņiem, atrodoties Ķīnā, nav atļauts komentēt nekādus politiskus procesus. Šeit vairāk bija akcentēta tieši Pekinas olimpisko spēļu rīkotājvalsts darbības uz politiskās skatuves, tomēr SOK regulāri ietur pozīciju, ka sportam ir jābūt distancētam no lielās pasaules politikas. Olimpisko spēļu laikā iesaistītie nedrīkst piedalīties nekādās demonstrācijās, politiskā, reliģiskā vai rasu propagandā un aģitācijā.

Ukrainas vadošais skeletonists Vladislavs Heraškevičs. (Foto: IOC/OBS/Handout via Reuters)

SOK Heraškeviča rīcībā tomēr nav saskatījusi nekādu politisku vēstījumu, jo tas esot “aicinājums uz mieru”, vēsta AP.

Vladislavs Heraškevičs lielu daļu sava treniņu procesa pavada Siguldas trasē, kur skeletona prasmes viņš ilgstoši apguvis Daiņa Dukura vadībā. Pēc finiša Pekinas olimpiskajās spēlēs, ukrainis sarunā ar Latvijas Televīziju pateicās Latvijai un jo īpaši Dukuru ģimenei par palīdzību ikdienā un ceļā uz olimpiskajām spēlēm.