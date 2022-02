Bertānam un Pasečņikam reta uzvara Spānijā; Jakovičs debitē Francijā

Seviljas basketbolisti mājās ar 84:81 (14:21, 28:19, 23:26, 19:15) pārspēja Lugo "Breogan".

Pasečņiks spēlēja 20 minūtes un divas sekundes, kuru laikā grozā raidīja trīs no pieciem divpunktu metieniem, vienu no diviem tālmetieniem un trīs no četriem soda metieniem. Viņa kontā bija arī divas atlēkušās bumbas, trīs kļūdas, trīs piezīmes, četri izprovocēti noteikumu pārkāpumi, +/- rādītājs +1 un efektivitātes koeficients deviņi.

Bertāns spēlēja 27 minūtes un 50 sekundes, realizējot trīs no astoņiem "trejačiem" un vienīgo soda metienu. Tāpat rūjienietis izcīnīja sešas atlēkušās bumbas, vienreiz rezultatīvi piespēlēja, vienreiz kļūdījās, tika pie trim piezīmēm, kā arī +/- rādītāja (+11) un efektivitātes koeficienta astoņi.

Uzvarētājiem rezultatīvākais ar 18 punktiem bija Šenons Evanss, bet pretiniekiem 20 punktus guva Tailers Kalinoskis.

Vēl sestdien Kriša Helmaņa pārstāvētā Badalonas "Joventut" bez Latvijas basketbolista sastāvā izbraukumā sacenšas ar Andoras "MoraBanc".

Rolanda Šmita pārstāvētā "Barcelona" klubs ar 13 uzvarām 16 spēlēs ieņem otro vietu turnīra tabulā, trešā ir Mārča Šteinberga pārstāvētā Manrezas "Baxi" ar 13 uzvarām 19 spēlēs, piektā ir "Joventut" ar 11 panākumiem 17 mačos, kamēr Rinalda Mālmaņa pārstāvētā Mursijas UCAM ar desmit uzvarām 17 cīņās ir sestā. Artūra Kuruca pārstāvētā Vitorijas "Bitci Baskonia" vienībai desmit panākumi 18 dueļos dod septīto pozīciju. Rodija Mačohas pārstāvētā Fuenlavradas "Urbas" ar sešiem panākumiem 17 spēlēs ir 14., bet "Real Betis" ar četrām uzvarām 17 mačos ir priekšpēdējā vietā 18 komandu konkurencē.

Iepriekšējā sezonā par Spānijas čempionu kļuva Rolands Šmits un "Barcelona", kas finālsērijā ar 2-0 pieveica Madrides "Real".

Tikmēr Ingus Jakovičs sestdien Limožā guva sešus punktus Francijas augstākās līgas vienības Limožas CSP zaudējumā.

Limožas CSP savā laukumā piekāpās "Nanterre 92" ar 65:77 (19:15, 17:20, 14:17, 15:25).

Jakovičs laukumā pavadītajās 22 minūtēs realizēja divus no sešiem tālmetieniem. Viņa arī izcīnīja trīs atlēkušās bumbas, vienreiz rezultatīvi piespēlēja, vienreiz kļūdījās, divreiz pārkāpa noteikumus un divreiz izprovocēja pārkāpumus pretiniekiem, kā arī noslēdza spēli ar +/- rādītāju +4 un lietderības koeficientu pieci.

Mājinieku rindās rezultatīvākais ar 17 gūtajiem punktiem bija Nikolā Langs.

Nantēras vienībā 16 punktus, deviņas atlēkušās bumbas un piecas rezultatīvas piespēles sakrāja Niks Džonsons.

Limožas vienība ar izcīnītām deviņām uzvarām 18 aizvadītās spēlēs turnīra tabulā ieņem desmito vietu un cīnās par iekļūšanu "play-off" turnīrā.

Limožas CSP vienošanos ar Latvijas basketbolistu noslēgusi līdz sezonas beigām.

SavukārtRodions Kurucs Adrijas līgas spēlē guva septiņus punktus, viņa pārstāvētajam Belgradas "Partizan" klubam svinot uzvaru savā laukumā.

"Partizan" savā laukumā ar 75:68 (18:17, 13:14, 22:14, 22:23) uzvarēja citu Serbijas komandu Čačakas "Borac".

Kurucs laukumā pavadītajā 21 minūtēs un astoņās sekundēs realizēja divus no trim divpunktu metieniem un vienīgo tālmetienu. Viņš arī izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, sakrāja piecas rezultatīvas piespēles, reizi pārtvēra bumbu, pieļāva vienu kļūdu, trīsreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja četras piezīmes, tika pie mačā labākā +/- rādītāja (+8) un iekrāja efektivitātes koeficientu 13.

Uzvarētājiem 20 punktus guva Aleksa Avramovičs. Viesiem 13 punkti tika Nemanjam Todorovičam.

"Partizan" uzvarējusi 15 no 18 Adrijas līgas spēlēm un ieņem pirmo vietu 14 komandu konkurencē.

Kurucs pērnvasar ar "Partizan" noslēdza divu gadu līgumu ar atrunu, ka, saņemot piedāvājumu no kādas Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandas, viņš varēs atgriezties spēlēt Ziemeļamerikā.