VIDEO: Strautiņš izrauj pagarinājumu un ar 22 punktiem sekmē uzvaru; tikpat rezultatīvs arī Lomažs

Strautiņa pārstāvētā komanda viesos ar rezultātu 98:93 (18:12, 26:24, 13:30, 25:16, 16:11) pārspēja Tortonas "Bertram Derthona" basketbolistus.

Viesu pēdējā pamatlaika uzbrukumā rezultāts bija 82:79 mājinieku vadībā, bet divas sekundes pirms finālsvilpes Strautiņš izmeta tālmetienu, kas savu mērķi sasniedza.

Latvijas basketbolists spēlēja 28 minūtes, kuru laikā realizēja četrus no septiņiem divpunktu metieniem, četrus no astoņiem tālmetieniem un divus no trīs soda metieniem. Viņš arī izcīnīja sešas atlēkušās bumbas, atdeva vienu rezultatīvu piespēli, pieļāva vienu kļūdu, pārtvēra vienu bumbu, divreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja četras piezīmes, iekrāja pozitīvu +/- rādītāju (+2) un tika pie 22 efektivitātes koeficienta punktiem.

Strautiņš un viņa komandas biedrs Osvalds Olisevičs bija mača rezultatīvākie spēlētāji.

Jau ziņots, ka Verners Kohs sestdien ar trim gūtiem punktiem debitēja Itālijas A sērijas vienībā Kremonas "Vanoli", kas viesos ar 71:79 piekāpās līdervienībai Boloņas "Virtus".

Andreja Gražuļa pārstāvētā Triestes "Allianz" vienība pirmdien viesosies pie "Napoli" basketbolistiem.

"Allianz" ar deviņām uzvarām 15 spēlēs turnīra tabulā ieņem trešo vietu, "UnaHotels" ar astoņiem panākumiem 16 mačos ir septītā, Latvijas izlases galvenā trenera Lukas Banki vadītā Pezāro "Carpegna Prosciutto" vienība tikusi pie sešām uzvarām 16 cīņās, kas dod 13.vietu 16 komandu konkurencē, bet "Vanoli" 16 aizvadītās spēlēs tikusi pie pieciem panākumiem un turnīra tabulā ierindojas 15.vietā 16 komandu konkurencē.

Pagājušajā sezonā par Itālijas čempioni kļuva Boloņas "Virtus".

Tikmēr Rihards Lomažs Turcijas čempionāta spēlē izcēlās ar 22 gūtajiem punktiem, taču tas neglāba viņa pārstāvēto Denizli "Yukatel Merkezefend" no zaudējuma.

Denizli vienība izbraukumā ar rezultātu 76:82 (13:16, 19:25, 23:20, 21:21) piekāpās "Yalovaspor" basketbolistiem.

Lomažs laukumā bija 37 minūtes un 47 sekundes, kuru laikā guva 22 punktus, realizējot piecus no astoņiem divu punktu metieniem un četrus no desmit tālmetieniem. Viņš arī izcīnīja trīs atlēkušās bumbas, sakrāja četras rezultatīvas piespēles, vienu reizi atņēma pretiniekam bumbu, pieļāva četras kļūdas, trīs reizes pārkāpa noteikumus un noslēdza spēli ar efektivitātes koeficientu 17.

Latvijas basketbolists bija rezultatīvākais šajā mačā, kamēr Denizli vienībā vēl 16 punktus guva Kalins Lūkass. Mājinieku rindās ar 19 gūtajiem punktiem izcēlās Lamonts Džounss.

Denizli komanda, kas tikusi pie piecām uzvarām 18 aizvadītos mačos, turnīra tabulā ieņem 13. vietu 16 komandu konkurencē.

Lomažs uz Turcijas čempionātu pārcēlās pēc iepriekšējā sezonā veiksmīgi aizvadītiem mēnešiem Vācijas bundeslīgā.

Savukārt Mārcis guva 13 punktus Vienotās līgas mačā, viņa un Ojāra Siliņa pārstāvētajai Tallinas "Kalev" komandai ciešot zaudējumu.

Tallinas komanda, kuru vada Roberts Štelmahers un Akselis Vairogs, mājās ar rezultātu 66:86 (17:22, 24:15, 18:19, 7:30) zaudēja Krasnodaras "Lokomotiv-Kubaņ" vienībai.

Spēles dienā Tallinas klubs paziņoja, ka pozitīvi Covid-19 testi ir četriem basketbolistiem, tajā skaitā Siliņam, tādējādi šī četrotne nevarēja doties laukumā. Problēmas bija arī pretiniekiem, kas laikapstākļu dēļ Igaunijas galvaspilsētā ieradās novēloti. Trīs ceturtdaļas komandas spēlēja līdzīgi, bet spēles ceturto nogriezni "Lokomotiv-Kubaņ" iesāka ar 17 punktu izrāvienu un nedeva mājiniekiem nekādas iespējas atspēlēties.

Vītols svētdien spēlēja 27 minūtes un 56 sekundes, grozā raidot abus divus divpunktu metienus un trīs no astoņiem tālmetieniem. Latviešu aizsargs arī izcīnīja divas atlēkušās bumbas, atdeva divas rezultatīvas piespēles, pieļāva četras kļūdas, četrreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja četras piezīmes, tika pie negatīva +/- rādītāja (-9) un astoņiem efektivitātes koeficienta punktiem.

Mājiniekiem 18 punktus guva Donovans Džeksons, bet viesiem 17 punkti bija Ērikam Makolumam.

"Kalev" ar trīs uzvarām 11 spēlēs turnīra tabulā ieņem devīto vietu.

Šosezon pamatturnīrā startē 12 komandas, kas ir par vienu mazāk nekā pagājušajā gadā. Astoņas pārstāv Krieviju, iztrūkstot krīzes skartajai Maskavas apgabala "Himki" komandai, bet pa vienai vienībai ir no Igaunijas, Baltkrievijas, Kazahstānas un Polijas. Trešo sezonu pēc kārtas turnīrā nepiedalās "VEF Rīga" komanda.

2020./2021.gada līgas sezona beidzās ar Maskavas CSKA vienības uzvaru finālsērijā ar 3-0 pār Kazaņas "Unics".

Kopš 2011./2012.gada sezonas CSKA Vienotajā līgā ne reizi nav zaudējusi čempiones godu.

Visbeidzot Latvijas basketbolisti Rolands Šmits un Mārcis Šteinbergs svētdien guva attiecīgi piecus un četrus punktus Spānijas augstākās līgas (ACB) spēlēs un kopā ar savām komandām svinēja uzvaras.

Šmita pārstāvētā "Barcelona" Katalonijas derbijā mājās ar 99:84 (24:13, 16:22, 26:21, 33:28) pārspēja Badalonas "Joventut", kuras pieteikumā nebija Kriša Helmaņa.

Šmits spēlēja 13 minūtēs un 58 sekundes, realizējot vienu no diviem divpunktu metieniem un vienu no trīs "trejačiem". Viņa kontā bija arī trīs atlēkušās bumbas, viena rezultatīva piespēle, viena pārtverta bumba, viena kļūda, trīs piezīmes, sliktākais +/- rādītājs komandā (-12) un trīs efektivitātes koeficienta punkti.

Ar 21 punktu mājiniekiem rezultatīvākais bija Nikolā Laprovitola, bet viesiem 20 punkti un astoņas bumbas zem groziem bija Antem Tomičam. Abi basketbolisti karjeras laikā spēlējuši arī pretējās komandās.

Tikmēr Šteinberga pārstāvētā Manrezas "Baxi" mājās ar 93:68 (25:15, 24:17, 19:20, 25:16) apspēlēja Burgosas "San Pablo".

Šteinbergs laukumā bija mača pēdējās četras minūtes un 55 sekundes, kuru laikā grozā trāpīja divus no četriem divpunktu metieniem, aizmeta garām abus tālmetienus un izcīnīja divas atlēkušās bumbas.

No latviešu pārstāvētajām komandām nedēļas nogalē laukumā nedevās Seviljas "Real Betis (Dairis Bertāns un Anžejs Pasečņiks), Mursijas UCAM (Rinalds Mālmanis), Vitorijas "Baskonia" (Artūrs Kurucs) un Fuenlavradas "Urbas" (Rodijs Mačoha).

"Barcelona" klubs ar 13 uzvarām 16 spēlēs ieņem otro vietu aiz Madrides "Real" (16-2), tālāk seko "Baxi", kas uzvarējusi 13 no 19 spēlēm, bet pirmo četrinieku noslēdz "Joventut" ar 11 uzvarām 17 cīņās. UCAM un "Baskonia", kas guvušas desmit panākumus 17 un 18 cīņās ir sestajā un septītajā pozīcijā. Vēl "Urbas" ar piecām uzvarām 16 spēlēs ir 15., bet "Real Betis" ar trīs uzvarām 16 mačos ir pēdējā vietā 18 komandu konkurencē.

Iepriekšējā sezonā par Spānijas čempionu kļuva Rolands Šmits un "Barcelona", kas finālsērijā ar 2-0 pieveica Madrides "Real".