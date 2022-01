Artyom Ivanov/TASS/ Vida Press

Tuvojas ar cerībām un bažām apvītās Pekinas olimpiskās spēles

Citi sporta veidi LETA

No 4. līdz 20.februārim Ķīnas galvaspilsētā Pekinā, kā arī 75 un 180 kilometru attālajās Jaņcjinā un Džandzjagou norisināsies 2022. gada Pekinas olimpiskās spēles, kurās Latviju pārstāvēs 57 atlēti 11 sporta veidos - 32 no tiem būs individuālo sporta veidu pārstāvji un pārējie 25 ir hokejisti. Tikpat daudz sportistu Latvijas delegācijā bija arī 2006. gada Turīnas un 2014. gada Soču olimpiskajās spēlēs. Tiesa, Pekinā Latvijas delegācija var kļūt lielāka, ja būs nepieciešams izmantot kādu no sešiem hokejistiem, kuri varēs aizvietot traumas guvušos vai Covid-19 pozitīvos spēlētājus.