VIDEO: Porziņģim deviņi punkti un noraidījums par spērienu; Bertāns nedodas laukumā komandu zaudējumos

"Mavericks" viesos tikās ar Goldensteitas "Warriors", piedzīvojot sagrāvi ar 92:130 (20:29, 31:34, 27:34, 14:33). Porziņģis spēlēja 25 minūtes un 22 sekundes, realizējot trīs no astoņiem divpunktu metieniem un vienu no septiņiem tālmetieniem. Latvieša kontā arī septiņas atlēkušās bumbas, divi bloķēti metieni, viena rezultatīva piespēle, viena pārtverta bumba un trīs personīgās piezīmes. Ceturtās ceturtdaļas sākumā pēc neveiksmīgi uztvertas bumbas Latvijas basketbolists to ar kāju aizspēra skatītājos, par ko saņēma automātisku noraidījumu. Porziņģis noslēdza spēli ar +/- rādītāju -17.

Rezultatīvākais "Mavericks" rindās ar 25 punktiem bija Luka Dončičs, bet "Warriors" sastāvā septiņi spēlētāji guva vismaz desmit punktus, bet ar 22 punktiem izcēlās Džonatans Kuminga.

Citā otrdienas mačā Vašingtonas "Wizards" ar Bertānu rezervē pamanījās izsēt 35 punktu pārsvaru un ar 115:116 (32:23, 34:13, 27:40, 22:40) savā laukumā zaudēt Losandželosas "Clippers".

Rezultatīvākais mājinieku rindās bija Bredlijs Bīls, kurš guva 23 punktus, bet 19 punkti un 12 atlēkušās bumbas Kaila Kuzmas kontā.

Savukārt "Clippers" rindās 29 punktus guva Amirs Kofijs, bet 25 punkti, no kuriem septiņi pēdējās deviņās sekundēs, Lūka Kenarda rēķinā.

Kopš 1996./1997. gada sezonas šī ir otrā lielākā atspēlēšanās NBA laukumos.

"Mavericks" ar 27 uzvarām un 21 zaudējumiem Rietumu konferencē ierindojas piektajā vietā, bet "Wizards" ar 23 panākumiem un 25 zaudējumiem ieņem 11. pozīciju Austrumu konferencē.