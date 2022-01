Olimpiskā hokeja dīvainības: pat neizkļūstot no grupas, varēs kļūt par olimpiskajiem čempioniem

Krievijas vadošais sporta izdevums “Sport Express” atklāj, ka, neraugoties uz Covid-19 saslimšanas riskiem un Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlētāju asociācijas lēmumu nedoties uz Ķīnu, sacensības notiks pēc sākotnēji plānotā grafika.

Pēdējās dienās Krievijas presē arvien biežāk izskanēja viedokļi, ka hokeja turnīru vajadzētu un tas varētu tikt pārcelts uz vasaru. Jādomā, ka šīs republikas valstsvienība tajā būtu tikai ieguvēji, jo viņu galvenajā čempionātā – Kontinentālajā hokeja līgā (KHL) – Covid-19 uzliesmojuma dēļ sacensības nenotiek jau vairāk nekā nedēļu un valstsvienības kandidāti ir palikuši bez spēļu prakses. Tomēr nekāda turnīra pārcelšana vismaz pagaidām nav plānota.

“Sport Express” publicējuši daļu sacensību nolikuma, kas dalībniecēm būs jāievēro, lai varētu turpināt cīņu par medaļām. Pagaidām valstsvienību pieteikumos ir vietas 25 hokejistiem – 22 laukuma spēlētājiem un trim vārtsargiem. Katrai spēlei obligāti jāpiesaka ir vismaz 15 laukuma spēlētājus un divus vārtsargus, bet Covid-19 uzliesmojuma gadījumā pieteikt drīkstēs ne mazāk par 13 laukuma spēlētājiem. Ja komandām neizdosies savākt mačam nepieciešamo spēlētāju skaitu, tad tiks piešķirts tehniskais zaudējums.

Noteikumos norādīts, ka saslimušo spēlētāju vietā drīkstēs pieteikt veselos, bet netiek īsti konkretizēts, ko tas nozīmē. Visi olimpisko spēļu dalībnieki, ierodoties Ķīna, pēc negatīviem Covid-19 testiem nonāks vienotā burbulī, kurā nebūs iespējama kontaktēšanās ar ārpusē esošiem cilvēkiem. Tātad nav precizēts, vai komandas drīkstēs uz Pekinu vest vairāk nekā 25 hokejistus, vai arī šī piebilde būtībā ir tikai Ķīnas valstsvienības izredžu palielināšanai, jo citu valstu pārstāvji, neesot komandu vai personāla vidū, noslēgtā burbulī nemaz teorētiski nevar nonākt.

Tāpat spēlētājiem, kuriem pozitīvas analīzes konstatētas mazāk nekā 30 dienu pirms došanās uz olimpiskajām spēlēm, Ķīnā ierasties būs ļauts tikai pēc četru negatīvu analīžu nodošanas.

Jāsecina, ka olimpisko spēļu hokeja turnīra kārtību tiešām pamatīgi izjaukt var potenciālais Covid-19 uzliesmojums vienā vai vairākās komandās. Neraugoties uz to, ka rīkotāji to “īsti nevēlas”, arī izslēgšanas spēles pastāvēs iespēja komandām piešķirt tehniskos zaudējumus, nespējot spēlēm pieteikt sastāvu. Nolikumā minēts, ka gadījumā, ja komanda nevar turpināt sacensības, tad tās vietu ieņems nākamā spēcīgākā vienība no iepriekšējās sacensību kārtas. Līdz ar to pastāv teorētiska iespēja, ka komanda, kas varbūt nemaz neizkļūst no apakšgrupas, pēc konkurentu saslimšanas varētu tikt “iecelta” izslēgšanas spēlēs un kas zina, varbūt aizspēlējas pat līdz medaļām. Līdz ar to jāsecina, ka laba veselība un epidemioloģiskā piesardzība olimpiskā hokeja turnīra laikā būs ne mazāk svarīga par spēlētāju meistarību.

Jau ziņots, ka katavošanos olimpiskajām spēlē Pekinā izlase uzsāks 24. janvārī "Daugavas" ledus hallē. Uz olimpiskajām spēlēm Vītoliņa vadītā vienība dosies 2. februārī.

Izlase, gatavojoties Pekinas spēļu hokejam turnīram, aizvadīs divas pārbaudes spēles. 5. februārī, plkst.13.45 pēc Latvijas laika, tiks spēlēts ar olimpiskajiem čempioniem - Krievijas olimpisko atlētu komandu, bet 7. februārī, plkst.11.15 pēc Latvijas laika, Vītoliņa padotie mērosies spēkiem ar Dānijas komandu.

Latvijas izlase olimpisko spēļu turnīru atklās 10. februārī, kad tiksies ar Zviedriju, dienu vēlāk spēkosies ar Somiju, bet 13. februārī aizvadīs cīņu ar Slovākiju.

Jau ziņots, ka ceļazīmi uz olimpiskajām spēlēm Latvija izcīnīja 2021.gada augusta beigās, izšķirīgajā duelī ar 2:1 pārspējot Francijas komandu.

Latvijas izlases kandidātu saraksts treniņnometnei:

vārtsargi: Ivars Punnenovs (Langnavas "Tigers", Šveice), Jānis Kalniņš (Vēkšes "Lakers", Zviedrija), Kristers Gudļevskis (Jēvles "Brynas IF", Zviedrija), Rūdolfs Lazdiņš ("Rīga"), Ēriks Vītols (Rīgas "Dinamo");

aizsargi: Oskars Cibuļskis, Ralfs Freibergs, Kristaps Zīle, Kārlis Čukste, Patriks Ozols (visi - Rīgas "Dinamo"), Jānis Jaks ("Soči", Krievija), Uvis Jānis Balinskis (Litvīnovas "Verva", Čehija), Arturs Kulda (Krēfeldes "Pinguine", Vācija), Nauris Sējējs ("La Chaux-de-Fonds", Šveice), Roberts Mamčics (Zlīnas "PSG Berani", Čehija);

uzbrucēji: Lauris Dārziņš, Nikolajs Jeļisejevs, Daniels Bērziņš, Mārtiņš Karsums, Gints Meija (visi - Rīgas "Dinamo"), Miks Indrašis, Rihards Bukarts (abi - Vladivostokas "Admiral, Krievija), Rodrigo Ābols ("Orebro", Zviedrija), Andris Džeriņš (Lincas "Black Wings", Austrija), Oskars Batņa (Mikeli "Jukurit", Somija), Deniss Smirnovs (Ženēvas "Servette", Šveice), Renārs Krastenbergs ("Villacher SV", Austrija), Mārtiņš Dzierkals (Pilzenes "Škoda", Čehija), Kaspars Daugaviņš ("Bern", Šveice), Roberts Bukarts (Vītkovices "Ridera", Čehija), Ronalds Ķēniņš ("Lausanne", Šveice).