Latvijas hokeja izlases pretiniece Slovākija nosauc sastāvu olimpiskajām spēlēm

Komandas galvenais treneris Kreigs Remzijs, izlases ģenerālmenedžeris Miroslavs Šatans un asistents Otoms Haščāks nosaukuši 25 hokejistus, kuri pārstāvēs Slovākijas valstsvienību. Deviņi no nosauktajiem hokejistiem šosezon spēlē Čehijas ekstralīgā, seši spēlētāji ikdienā cīnās KHL, bet vēl pieci - Slovākijas čempionātā. Tāpat sastāvā arī iekļauti divi spēlētāji no Somijas un Zviedrijas augstākajām līgām un viens no Rietumu hokeja līgas (WHL).

Pats treneris Remzijs norādīja, ka vēlējies sastāvu veidot no tiem hokejistiem, kuri bija Rīgā pasaules čempionātā un tiem, kuri palīdzēja izcīnīt ceļazīmi uz olimpiskajām spēlēm.

Slovākijas hokejisti Pekinā apakšgrupā cīnīsies ar Latviju, Zviedriju un Somiju.

Iepriekšējās olimpiskajās spēlēs Phjončhanā Slovākija ieņēma pirmspēdējo 11.vietu.

Slovākijas vīriešu hokeja izlases sastāvs Pekinas olimpisko spēļu turnīrā:

Vārtsargi: Patriks Ribārs (Minskas "Dinamo", KHL), Braņislavs Konrāds ("Olomouc", Čehija), Matejs Tomeks (Brno "Kometa", Čehija);

Aizsargi: Mareks Djaloga (Brno "Kometa", Čehija), Martins Marinčins (Triņecas "Očelari", Čehija), Peters Čerešņāks (Pilzenes "Škoda", Čehija), Mario Grmans (Hemēnlinnas HPK, Somija), Mihails Čaikovskis (Novosibirskas "Sibirj", KHL), Martins Gernāts ("Lausanne", Šveice), Šimons Nemecs ("Nitra", Slovākija) Samuels Kņažko (Sietlas "Thunderbirds", WHL);

Uzbrucēji: Libors Hudāčeks (Minskas "Dinamo", KHL), Milošs Kelemens ("Mlada Boleslav", Čehija), Mihals Krištofs (Brno "Kometa", Čehija), Marko Daņo, Milošs Romands ( abi - Triņecas "Očelari", Čehija), Jurajs Slafkovskis (Turku TPS, Somija), Tomāšs Jurčo (Nursultanas "Baris", KHL), Peters Cehlāriks (Omskas "Avangard", KHL), Mareks Hrivīks (Ņižņijnovgorodas "Torpedo", KHL), Kristiāns Pospīšils ("Davos", Šveice), Samuels Takačs (Bratislavas "Slovan"), Pavols Regenda (Duklas "Ingema Michalovce"), Adriāns Holešinskis ("Nitra"), Peters Zuzins ("Zvolen").